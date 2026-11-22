Доналд Тръмп отново нарече Владимир Путин свой приятел, дни след срещата им в китайския град Шънджън. Американският президент защити личните си отношения с руския лидер, но отказа да определи Путин като приятел на Съединените щати.

„Не мога да говоря от името на Америка“, отговори Тръмп на въпрос дали руският президент е приятел на страната. Той добави, че има „много добри отношения“ с Путин и че именно тези отношения могат да помогнат за дипломатическо решение на войната в Украйна.

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Тръмп заяви, че Путин иска конфликтът да приключи по дипломатически път. Според американския президент обаче Путин и Володимир Зеленски се мразят и „не знаят как да сложат край“ на войната. Тръмп каза още, че Съединените щати няма да обсъждат гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато споразумение.

Приятелският тон предизвика реакция в Киев

Тонът на Тръмп предизвика остра реакция от украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за CNN той нарече Путин „убиец“ и заяви, че за Украйна руският лидер е враг.

Зеленски предупреди, че представянето на Путин като приятел може да означава, че руският президент не усеща достатъчно силен натиск. Коментарът му дойде след нова руска атака срещу Украйна, извършена часове след срещата между Тръмп и Путин.

Според Асошиейтед прес Русия е използвала над 400 дрона и повече от 110 ракети при нощния обстрел. Зеленски съобщи за най-малко осем загинали цивилни и над 20 ранени.

Срещата в Шънджън не доведе до конкретно споразумение

Тръмп и Путин разговаряха на 19 ноември в рамките на срещата на върха на АТИС. По-късно двамата участваха и в тристранна среща с китайския лидер Си Дзинпин. Разговорът продължи повече от час, но последвалата декларация не спомена войната в Украйна.

Американският президент представи отношенията си с Путин като инструмент за преговори. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че връзките между държавните ръководители са важни, защото задават тона на работата на дипломатите и преговарящите.

В същото време Москва отхвърли публично идеята за гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези по член 5 на НАТО. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че подобен модел е неприемлив за Русия. Така различията по един от ключовите въпроси за евентуално мирно споразумение остават.

Източници: apnews.com, investing.com