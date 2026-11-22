Руски моряци са заплашили да разстрелят свой колега след сблъсък между фрегатата „Неустрашими“ и танкера „Валентин Риков“ край бреговете на Есекс. Инцидентът е станал между 21 и 23 октомври при неуспешен опит за зареждане с гориво в бурно море, съобщава The Telegraph, позовавайки се на перехванати радиопредавания.

Според публикацията фрегатата е разполагала с гориво за около два дни. Напрежението е нараснало, след като инженер е забавил операцията заради проблеми с документацията. В една от радиограмите член на екипажа е заявил: „По дяволите, това е абсолютен кошмар, много се изнервям.“ В друга реплика моряк е предложил инженерът да бъде изведен на вертолетната площадка и „разстрелян пред всички“. Цитатите са от разговори, получени от The Times и цитирани от The Telegraph.

Опасно зареждане в бурно море

Руските кораби са използвали различна от британската процедура за зареждане. Единият съд е бил закотвен, а от едната му страна са били разтоварени защитни буфери, преди двата плавателни съда да бъдат свързани. При британските военноморски операции корабите обикновено се движат един до друг, като единият задава курса и скоростта, а екипажите прехвърлят маркучи и въжета след сближаването.

Докато руските моряци са подготвяли отделянето, те са обсъждали усложняването на времето. В радиопредаванията се споменават насрещен вятър със скорост 10 възела и пориви до 12 възела. За следващите дни е било посочено предупреждение за ветрове до 30 метра в секунда, или около 58 възела, в Северно море, проливите и Балтийско море.

„Условията са много неблагоприятни, губим ход на кораба“, е казал един от моряците. Друг е заявил, че е готов за аварийна тренировка и ще подаде тревога след 10 минути. След това двата екипажа са прекратили операцията и са се насочили към по-защитени води край източна Шотландия. Данните от автоматичната идентификационна система показват, че корабите са изключили тракерите си по време на придвижването.

Патрул край британските брегове

По-късно „Неустрашими“ и „Валентин Риков“ са били проследени към Мекленбургския залив в Балтийско море. Фрегатата е продължила патрулите си в Северно море и Ламанша, докато танкерът се е върнал в Калининград, преди отново да отплава.

Британският патрулен кораб HMS Tyne е наблюдавал руските съдове по време на операцията. Кралските военноморски сили потвърдиха, че през октомври са следили движенията на „Неустрашими“, която е съпровождала кораби от т.нар. руски „сенчест флот“ през Ламанша.

Според The Telegraph инцидентът е станал извън британските териториални води. Британски източник от сферата на отбраната е определил действията като „хаотична демонстрация на мореплаване“ и е предупредил, че сблъсъкът е можел да доведе до разлив на нефт в британски води и вероятно е причинил повреди по корпусите и горните палуби на двата съда.

Източници: telegraph.co.uk, aol.com