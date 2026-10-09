Украински дронове предизвикаха пожар в руски завод, има жертви и ранени от двете страни на фронта

Украинска атака с дронове предизвика пожар в завод в селището Редкино, в руската Тверска област. Губернаторът на региона Виталий Корольов съобщи, че огънят вече е потушен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При друго украинско нападение в пограничната Белгородска област са загинали двама души, а четирима са ранени, включително дете. Информацията е на ТАСС, която се позовава на местните власти.

Още девет души са пострадали при украинска атака с дронове в централната руска Калужка област.

Междувременно руски удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона.

При руска бомбардировка в град Запорожие, в източната част на Украйна, е загинал един човек, а други седем са ранени, сред които и дете. Това съобщи областният управител Иван Федоров в приложението „Телеграм“.

В западния украински град Ивано-Франкивск руски въздушен удар е отнел живота на 67-годишен мъж. След падането на отломки от свален дрон е избухнал и пожар, заяви управителката на областната администрация Светлана Онишчук, цитирана от „Укринформ“.

По-рано Онишчук предупреди, че руските въоръжени сили атакуват Закарпатска област. В отговор силите за противовъздушна отбрана са приведени в готовност.