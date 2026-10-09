Украински дронове предизвикаха пожар в руски завод, има жертви и ранени от двете страни на фронта

Украинска атака с дронове предизвика пожар в завод в селището Редкино, в руската Тверска област. Губернаторът на региона Виталий Корольов съобщи, че огънят вече е потушен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
При друго украинско нападение в пограничната Белгородска област са загинали двама души, а четирима са ранени, включително дете. Информацията е на ТАСС, която се позовава на местните власти.
Още девет души са пострадали при украинска атака с дронове в централната руска Калужка област.
Междувременно руски удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона.
При руска бомбардировка в град Запорожие, в източната част на Украйна, е загинал един човек, а други седем са ранени, сред които и дете. Това съобщи областният управител Иван Федоров в приложението „Телеграм“.
В западния украински град Ивано-Франкивск руски въздушен удар е отнел живота на 67-годишен мъж. След падането на отломки от свален дрон е избухнал и пожар, заяви управителката на областната администрация Светлана Онишчук, цитирана от „Укринформ“.
По-рано Онишчук предупреди, че руските въоръжени сили атакуват Закарпатска област. В отговор силите за противовъздушна отбрана са приведени в готовност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Дякон Унуфрий Араллампиев
10:19 09.10.2026
4 Антирашист 4970
10:22 09.10.2026
5 Нормално
10:58 09.10.2026
6 Браво
11:38 09.10.2026