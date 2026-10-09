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Украински дронове предизвикаха пожар в руски завод, има жертви и ранени от двете страни на фронта
  Тема: Украйна

Украински дронове предизвикаха пожар в руски завод, има жертви и ранени от двете страни на фронта

9 Октомври, 2026 09:53, обновена 9 Октомври, 2026 09:55 933 6

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Двама души загинаха при нападение в Белгородска област, а руски удари по украински градове отнеха живота на още двама души, сред които 67-годишен мъж в Ивано-Франкивск

Украински дронове предизвикаха пожар в руски завод, има жертви и ранени от двете страни на фронта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинска атака с дронове предизвика пожар в завод в селището Редкино, в руската Тверска област. Губернаторът на региона Виталий Корольов съобщи, че огънят вече е потушен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При друго украинско нападение в пограничната Белгородска област са загинали двама души, а четирима са ранени, включително дете. Информацията е на ТАСС, която се позовава на местните власти.

Още девет души са пострадали при украинска атака с дронове в централната руска Калужка област.

Междувременно руски удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона.

При руска бомбардировка в град Запорожие, в източната част на Украйна, е загинал един човек, а други седем са ранени, сред които и дете. Това съобщи областният управител Иван Федоров в приложението „Телеграм“.

В западния украински град Ивано-Франкивск руски въздушен удар е отнел живота на 67-годишен мъж. След падането на отломки от свален дрон е избухнал и пожар, заяви управителката на областната администрация Светлана Онишчук, цитирана от „Укринформ“.

По-рано Онишчук предупреди, че руските въоръжени сили атакуват Закарпатска област. В отговор силите за противовъздушна отбрана са приведени в готовност.


Украйна
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 5 Отговор
    Никой не е спрял Украйна да бомбардира Русия Мене ме е яд на двойните стандарти

    10:19 09.10.2026

  • 4 Антирашист 4970

    8 5 Отговор
    Одобреният от рашистите премиер да се ангажира със спешно разследване на атаките с дронове!

    10:22 09.10.2026

  • 5 Нормално

    11 2 Отговор
    Такъв е "плана" на бункерния фюрер и русоФоб .

    10:58 09.10.2026

  • 6 Браво

    2 0 Отговор
    Хубаво заглавие.Пожар в руски завод,но жертви те са и в Украйна.Сигурно от гъстия дим.

    11:38 09.10.2026

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