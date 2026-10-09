Нови предложения за мир в Украйна: пратениците на Тръмп планират посещение в Москва

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подготвят „нови идеи и предложения“ за прекратяване на войната между Русия и Украйна. На 9 октомври те трябва да ги представят на украинската делегация по време на преговори в САЩ, съобщава Axios, позовавайки се на американски и украински източници.
Пратениците планират до края на октомври да посетят Русия и да обсъдят предложенията с руското ръководство. Според публикацията на Axios идеите вече са били представени на Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом на 8 октомври.
В разговора са участвали още министърът на финансите на САЩ, съветници по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз. Не са съобщени подробности за съдържанието на новите предложения.
След Москва предстои нова среща с Киев
Уиткоф и Кушнер последно посетиха Москва на 5 септември. След това двамата пътуваха до Киев, където разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски.
Новите дипломатически усилия идват на фона на публичен спор между Вашингтон и Киев за перспективите пред мирните преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в началото на октомври, че войната се намира в „стратегически тупик“ и добави:„Сега няма перспективи за дипломатическо уреждане.“
По думите му причината е несъвместимостта между руските искания за пълен контрол над Донбас и позицията на Украйна.
Кремъл също заяви, че към момента няма предпоставки за развитие към мирно споразумение. Зеленски от своя страна посочи, че САЩ не полагат достатъчно усилия, за да принудят руското ръководство да седне на масата за преговори.
Предстои да се изясни какво включват предложенията
Първото представяне на идеите пред украинската страна е планирано за 9 октомври. След това евентуалното посещение на Уиткоф и Кушнер в Москва би могло да даде възможност за обсъждане на предложенията и с руските власти.
Засега не е ясно дали става дума за нов цялостен план за прекратяване на войната или за отделни мерки, насочени към възобновяване на преговорите. Няма и официално потвърждение от Москва или Киев за конкретните параметри на инициативата.
Източници: meduza.io, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #2, #17, #32, #40
10:29 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сашко
Аз така ги виждам нещата.
Коментиран от #35
10:32 09.10.2026
5 Антирашист 4971
10:32 09.10.2026
6 Олееее...
Коментиран от #14
10:33 09.10.2026
7 Сюндюк
10:34 09.10.2026
8 И колко да са "специални"
Коментиран от #23, #56
10:35 09.10.2026
9 Абе
Коментиран от #20
10:36 09.10.2026
10 Вече
10:37 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тъй-тъй, само тъййй
10:39 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бандата на Екшън
До коментар #6 от "Олееее...":2026 серия .... хахаха
10:40 09.10.2026
15 Лошо,
10:41 09.10.2026
16 Тъпирчев
Коментиран от #18, #26
10:43 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сКопейките на фронта, че
До коментар #16 от "Тъпирчев":фашистите рязко намаляха.
10:49 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вече няма "на желаещите" и на "лаещите"
А тъй, само тъй другари ...
Коментиран от #39
10:53 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Европеец
До коментар #8 от "И колко да са "специални"":Коментарът ти е верен...... Колко да са специални тия двамата...... Търговец на недвижими имоти и зетя на Дончо..... Дали някога са учили международни отношения, Дали преди Дончо са се занимавали с дипломация..... Все ми се струва, че много скоро Дончо ще се озове в небрано лозе и ще се заговори за думичката импиичмант..... Но както и да е...
10:57 09.10.2026
24 Тагарев съм
10:58 09.10.2026
25 МакедонецЪТ
Коментиран от #29, #54
10:58 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Казанлъшкия
Коментиран от #30
11:01 09.10.2026
28 Света трябва да помага
11:03 09.10.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #25 от "МакедонецЪТ":Тя е част от България. Държава Македония никога не е имало, а е била обикновена област в България - Мизия, Тракия, Македония. Не се заблуждавай по сръбските фалшификации. И съвсем случайно също всичките ви политици имат предци и роднини в България. Разбира се ,че всички без албанците там сте българи - вие сте македонски българи, кръвта вода не става.
Коментиран от #31
11:03 09.10.2026
30 Гресирана ватенка
До коментар #27 от "Казанлъшкия":Мазни се с грес после ходи където искаш 😁
Коментиран от #33
11:04 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Логично
До коментар #1 от "хехе":Просто, всяко следващо предложение е съобразено с изменящота се ситуация
11:06 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 извън тренда..
До коментар #4 от "Сашко":Дядо Дончо ще бъде поканен в Москва на за парада на Победата на 9 май..
11:09 09.10.2026
36 И какви са точно тези
11:10 09.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кралицата на Тайланд
Коментиран от #42
11:13 09.10.2026
39 Камбаните на Людмила
До коментар #21 от "Вече няма "на желаещите" и на "лаещите"":Трябва да им пратим да ги сложат пред Белият Дом
11:15 09.10.2026
40 пропаднали комунисти за светло бъдеще
До коментар #1 от "хехе":1 хехе
2321ОТГОВОР
Винаги първото предложение на руснаците е най-доброто всяко следващо е по-лошо.
-;
А къде е поредното предложение на бекапейците да станем 16-тата република!
Егати наглите тъпанари са това комунистите, при такава история и да имат претенции за власти и преход
Коментиран от #43
11:15 09.10.2026
41 Емил
И колкото повече пазалъци толкова по-малка Украйна, и толкова повече разходи за нас като част от ЕС!
11:18 09.10.2026
42 вредни русофили за светлото ни бъдеще
До коментар #38 от "Кралицата на Тайланд":38 Кралицата на Тайланд
10ОТГОВОР
Била станала военен пилот. Топ новина в световните медии другари. Сега ще чакаме и Тръмп и Зелю да станат
-;-
А Фюрера караше Т-95---бомбардировач бил.
Остава и Т-126, ама като го сделят в некой завод
То рушляците освен самогон и солярка друго могат ли да произвеждат
Коментиран от #46
11:18 09.10.2026
43 Сега коя точно "република" на ЕС
До коментар #40 от "пропаднали комунисти за светло бъдеще":сме бре пич? А? На времето не станахме а сега как е? Цар Урсулай кво казва ?
11:18 09.10.2026
44 Ами няма МИР ! Няма с кого
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......
Коментиран от #52
11:22 09.10.2026
45 нннн
11:25 09.10.2026
46 "вредни русофили" е нон сенс
До коментар #42 от "вредни русофили за светлото ни бъдеще":русофилите изградиха България, атлантиците я съсипаха ! Подробности нужни ли са ти младеж? А?...
Коментиран от #48, #61
11:33 09.10.2026
47 Копейка
11:36 09.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Олееее...
11:38 09.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Маринов
11:41 09.10.2026
52 Хахахахаха..
До коментар #44 от "Ами няма МИР ! Няма с кого":Тея верно не са у ред. И сега с кой ще преговарят?
11:43 09.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мишел
До коментар #25 от "МакедонецЪТ":Историята казва, че е имало държава България с провинция Македония, но не е имало държава Македония с провинция България.
11:50 09.10.2026
55 Линда
11:52 09.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Историк
12:04 09.10.2026
59 Е колко да са нови
12:05 09.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Антирашист 4974
До коментар #46 от ""вредни русофили" е нон сенс":Русофилите градиха българия по руски образец и накрая ФАЛИРАХА ! По късно социалистите взеха властта и пак ФАЛИРАХА !
12:08 09.10.2026