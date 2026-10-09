Нови предложения за мир в Украйна: пратениците на Тръмп планират посещение в Москва

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подготвят „нови идеи и предложения“ за прекратяване на войната между Русия и Украйна. На 9 октомври те трябва да ги представят на украинската делегация по време на преговори в САЩ, съобщава Axios, позовавайки се на американски и украински източници.

Пратениците планират до края на октомври да посетят Русия и да обсъдят предложенията с руското ръководство. Според публикацията на Axios идеите вече са били представени на Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом на 8 октомври.

В разговора са участвали още министърът на финансите на САЩ, съветници по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз. Не са съобщени подробности за съдържанието на новите предложения.

След Москва предстои нова среща с Киев

Уиткоф и Кушнер последно посетиха Москва на 5 септември. След това двамата пътуваха до Киев, където разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски.

Новите дипломатически усилия идват на фона на публичен спор между Вашингтон и Киев за перспективите пред мирните преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в началото на октомври, че войната се намира в „стратегически тупик“ и добави:

„Сега няма перспективи за дипломатическо уреждане.“

По думите му причината е несъвместимостта между руските искания за пълен контрол над Донбас и позицията на Украйна.

Кремъл също заяви, че към момента няма предпоставки за развитие към мирно споразумение. Зеленски от своя страна посочи, че САЩ не полагат достатъчно усилия, за да принудят руското ръководство да седне на масата за преговори.

Предстои да се изясни какво включват предложенията

Първото представяне на идеите пред украинската страна е планирано за 9 октомври. След това евентуалното посещение на Уиткоф и Кушнер в Москва би могло да даде възможност за обсъждане на предложенията и с руските власти.

Засега не е ясно дали става дума за нов цялостен план за прекратяване на войната или за отделни мерки, насочени към възобновяване на преговорите. Няма и официално потвърждение от Москва или Киев за конкретните параметри на инициативата.

Източници: meduza.io, axios.com