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Нови предложения за мир в Украйна: пратениците на Тръмп планират посещение в Москва
  Тема: Украйна

Нови предложения за мир в Украйна: пратениците на Тръмп планират посещение в Москва

9 Октомври, 2026 10:27 1 520 61

  • уиткоф-
  • джаред кушнер-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна

Пратениците на Тръмп ще представят предложенията на украинската делегация и планират визита в Москва до края на октомври

Нови предложения за мир в Украйна: пратениците на Тръмп планират посещение в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подготвят „нови идеи и предложения“ за прекратяване на войната между Русия и Украйна. На 9 октомври те трябва да ги представят на украинската делегация по време на преговори в САЩ, съобщава Axios, позовавайки се на американски и украински източници.

Пратениците планират до края на октомври да посетят Русия и да обсъдят предложенията с руското ръководство. Според публикацията на Axios идеите вече са били представени на Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом на 8 октомври.

В разговора са участвали още министърът на финансите на САЩ, съветници по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз. Не са съобщени подробности за съдържанието на новите предложения.

След Москва предстои нова среща с Киев

Уиткоф и Кушнер последно посетиха Москва на 5 септември. След това двамата пътуваха до Киев, където разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски.

Новите дипломатически усилия идват на фона на публичен спор между Вашингтон и Киев за перспективите пред мирните преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в началото на октомври, че войната се намира в „стратегически тупик“ и добави:

„Сега няма перспективи за дипломатическо уреждане.“

По думите му причината е несъвместимостта между руските искания за пълен контрол над Донбас и позицията на Украйна.

Кремъл също заяви, че към момента няма предпоставки за развитие към мирно споразумение. Зеленски от своя страна посочи, че САЩ не полагат достатъчно усилия, за да принудят руското ръководство да седне на масата за преговори.

Предстои да се изясни какво включват предложенията

Първото представяне на идеите пред украинската страна е планирано за 9 октомври. След това евентуалното посещение на Уиткоф и Кушнер в Москва би могло да даде възможност за обсъждане на предложенията и с руските власти.

Засега не е ясно дали става дума за нов цялостен план за прекратяване на войната или за отделни мерки, насочени към възобновяване на преговорите. Няма и официално потвърждение от Москва или Киев за конкретните параметри на инициативата.

Източници: meduza.io, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    38 23 Отговор
    Винаги първото предложение на руснаците е най-доброто всяко следващо е по-лошо.

    Коментиран от #2, #17, #32, #40

    10:29 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сашко

    26 13 Отговор
    Тръмп ще е отиде в Москва когато руснаците намерят кокалите на Дмитрий Донски.
    Аз така ги виждам нещата.

    Коментиран от #35

    10:32 09.10.2026

  • 5 Антирашист 4971

    11 25 Отговор
    Пусин прави възможното за да отлага и заблуждава,очакващия маграда за мир !

    10:32 09.10.2026

  • 6 Олееее...

    16 2 Отговор
    пратениците на Тръмп

    Коментиран от #14

    10:33 09.10.2026

  • 7 Сюндюк

    20 7 Отговор
    Пак западни клоуни ще посетят руския цирк който опитомява дивите животни..!

    10:34 09.10.2026

  • 8 И колко да са "специални"

    21 4 Отговор
    Специалните пратеници на Тръмп ? ... А? И кое точно им е специалното ...

    Коментиран от #23, #56

    10:35 09.10.2026

  • 9 Абе

    30 12 Отговор
    мир ще има при условията на Русия. Целия Киев е без ток, вода, канализация. Града мирише! Тази сутрин кмета Кличко е призовал жителите на Киев да се евакуират и да го напуснат

    Коментиран от #20

    10:36 09.10.2026

  • 10 Вече

    25 14 Отговор
    Тъпите паветници дори не са интересни и за подигравка!

    10:37 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тъй-тъй, само тъййй

    9 12 Отговор
    Нови и нови и нови "предложения" да се предлагат. Няма лошо "предложения" да има. Като с редкоземните копачи дето 300 години предложили без пари като къртици да копат ...

    10:39 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бандата на Екшън

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Олееее...":

    2026 серия .... хахаха

    10:40 09.10.2026

  • 15 Лошо,

    11 1 Отговор
    идва лоша зима.Трябва да побързаме!

    10:41 09.10.2026

  • 16 Тъпирчев

    19 16 Отговор
    Жълтопаветната измет на фронта

    Коментиран от #18, #26

    10:43 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сКопейките на фронта, че

    13 10 Отговор

    До коментар #16 от "Тъпирчев":

    фашистите рязко намаляха.

    10:49 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вече няма "на желаещите" и на "лаещите"

    9 6 Отговор
    Съвет за МИР щяло да има другари! Нещо като "Знаме на Мира" на Людмила Живкова ..
    А тъй, само тъй другари ...

    Коментиран от #39

    10:53 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "И колко да са "специални"":

    Коментарът ти е верен...... Колко да са специални тия двамата...... Търговец на недвижими имоти и зетя на Дончо..... Дали някога са учили международни отношения, Дали преди Дончо са се занимавали с дипломация..... Все ми се струва, че много скоро Дончо ще се озове в небрано лозе и ще се заговори за думичката импиичмант..... Но както и да е...

    10:57 09.10.2026

  • 24 Тагарев съм

    10 4 Отговор
    Не искам мир ! Искам целият БВП на Зеленски да го дадем

    10:58 09.10.2026

  • 25 МакедонецЪТ

    1 6 Отговор
    Повече ме вълнува нарастващото напрежение между Македония и България. Българите все още смятат Македония за своя провинция.

    Коментиран от #29, #54

    10:58 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Казанлъшкия

    8 5 Отговор
    Уж печелят войната украинците, пък постия но се ходи в Москва за мирни преговори. Обикновено ходещите при врага ходят там,за да се молят за мир, историята го показва. Губещите винаги ходят на крака , не победителите.

    Коментиран от #30

    11:01 09.10.2026

  • 28 Света трябва да помага

    8 4 Отговор
    С пари и оръжие на палестинците а не на украинците. Така мисля.

    11:03 09.10.2026

  • 29 Казанлъшкия

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "МакедонецЪТ":

    Тя е част от България. Държава Македония никога не е имало, а е била обикновена област в България - Мизия, Тракия, Македония. Не се заблуждавай по сръбските фалшификации. И съвсем случайно също всичките ви политици имат предци и роднини в България. Разбира се ,че всички без албанците там сте българи - вие сте македонски българи, кръвта вода не става.

    Коментиран от #31

    11:03 09.10.2026

  • 30 Гресирана ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Казанлъшкия":

    Мазни се с грес после ходи където искаш 😁

    Коментиран от #33

    11:04 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Логично

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Просто, всяко следващо предложение е съобразено с изменящота се ситуация

    11:06 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 извън тренда..

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сашко":

    Дядо Дончо ще бъде поканен в Москва на за парада на Победата на 9 май..

    11:09 09.10.2026

  • 36 И какви са точно тези

    8 2 Отговор
    Нови предложения за "мир" ? САЩ и ЕС да изпращат бели гълъби вероятно на Киев ? Пълни глупости. Никой не иска мир. А пък ЕС и ЕК дори обявиха Руската Дума за нелигитимна, че не я признавали блабла и призоваха никой да не преговарял и контактувал с тях. Нали? Но иначе плещят глупости атлантическите нищожества... аре моля ..черта

    11:10 09.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кралицата на Тайланд

    3 1 Отговор
    Била станала военен пилот. Топ новина в световните медии другари. Сега ще чакаме и Тръмп и Зелю да станат

    Коментиран от #42

    11:13 09.10.2026

  • 39 Камбаните на Людмила

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вече няма "на желаещите" и на "лаещите"":

    Трябва да им пратим да ги сложат пред Белият Дом

    11:15 09.10.2026

  • 40 пропаднали комунисти за светло бъдеще

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    1 хехе
    2321ОТГОВОР
    Винаги първото предложение на руснаците е най-доброто всяко следващо е по-лошо.
    -;
    А къде е поредното предложение на бекапейците да станем 16-тата република!
    Егати наглите тъпанари са това комунистите, при такава история и да имат претенции за власти и преход

    Коментиран от #43

    11:15 09.10.2026

  • 41 Емил

    4 0 Отговор
    Ще паднат пазалъци по тръмпски.
    И колкото повече пазалъци толкова по-малка Украйна, и толкова повече разходи за нас като част от ЕС!

    11:18 09.10.2026

  • 42 вредни русофили за светлото ни бъдеще

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "Кралицата на Тайланд":

    38 Кралицата на Тайланд
    10ОТГОВОР
    Била станала военен пилот. Топ новина в световните медии другари. Сега ще чакаме и Тръмп и Зелю да станат
    -;-
    А Фюрера караше Т-95---бомбардировач бил.
    Остава и Т-126, ама като го сделят в некой завод
    То рушляците освен самогон и солярка друго могат ли да произвеждат

    Коментиран от #46

    11:18 09.10.2026

  • 43 Сега коя точно "република" на ЕС

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "пропаднали комунисти за светло бъдеще":

    сме бре пич? А? На времето не станахме а сега как е? Цар Урсулай кво казва ?

    11:18 09.10.2026

  • 44 Ами няма МИР ! Няма с кого

    8 0 Отговор
    Да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......

    Коментиран от #52

    11:22 09.10.2026

  • 45 нннн

    8 1 Отговор
    5 години Зеленски искаше капитулация на Русия. Путин - капитулация на Украйна. Сега някои се разбързаха, но ,,Късно е либе за китка". Войната ще приключи по естествения начин.

    11:25 09.10.2026

  • 46 "вредни русофили" е нон сенс

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "вредни русофили за светлото ни бъдеще":

    русофилите изградиха България, атлантиците я съсипаха ! Подробности нужни ли са ти младеж? А?...

    Коментиран от #48, #61

    11:33 09.10.2026

  • 47 Копейка

    1 1 Отговор
    На нас ни казаха да викаме че ни пръскат с чума!

    11:36 09.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Олееее...

    2 0 Отговор
    пратениците на Тръмп ...

    11:38 09.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Маринов

    3 1 Отговор
    Със зеления начело преговорите са блокирани. Както пише Мария Атанасова исканията на двете страни са несъвместими. Ако се смени Путин, очаква се на негово място да дойде нов Сталин и нещата във войната ще загрубеят. Ще се иска още и Одеса и Харков и други, освен тия първоначални искания. Ако се смени Зеленски с друг, нормален родолюбец на измислената държава, всичко може да приключи с целия Донбас и толкова. Но проблемът са Англия, които управляват зеления, МИ6 го охраняват, той няма друго мнение освен това на Лондон. А то не съвпада с това на САЩ. Та затова е трудно.

    11:41 09.10.2026

  • 52 Хахахахаха..

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами няма МИР ! Няма с кого":

    Тея верно не са у ред. И сега с кой ще преговарят?

    11:43 09.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "МакедонецЪТ":

    Историята казва, че е имало държава България с провинция Македония, но не е имало държава Македония с провинция България.

    11:50 09.10.2026

  • 55 Линда

    2 1 Отговор
    А путя дали осъзнава,че е направил фатална грешка . Назеываетса раковая ошибка

    11:52 09.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Историк

    1 0 Отговор
    Пратениците на тръмп са брокери на човешки животи и ликвидиране на Украйна, ако не капитулира пред сделките им с терориста Путин. Тези двамата злодеи ако не бъдат спрени,ще доведат света до Апокалипсис.

    12:04 09.10.2026

  • 59 Е колко да са нови

    2 0 Отговор
    То се знае... аут от НАТЮ, слабо въоръжаване, граница Днепър... и ще мирне света!!!

    12:05 09.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Антирашист 4974

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от ""вредни русофили" е нон сенс":

    Русофилите градиха българия по руски образец и накрая ФАЛИРАХА ! По късно социалистите взеха властта и пак ФАЛИРАХА !

    12:08 09.10.2026

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