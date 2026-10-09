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Русия ще трябва да попълва с европейци и американци своя "фонд за размяна", каза Медведев
  Тема: Украйна

Русия ще трябва да попълва с европейци и американци своя "фонд за размяна", каза Медведев

9 Октомври, 2026 14:54 835 10

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  • михаил звинчук

Ръководителят на руската информационна мрежа "Рибар" Михаил Звинчук бе арестуван в Черна гора

Русия ще трябва да попълва с европейци и американци своя "фонд за размяна", каза Медведев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия вероятно ще трябва да попълва с европейци и американци своя „фонд за размяна“, за да може да освобождава гражданите си, които са задържани в Европа, заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по повод ареста в Черна гора на известния руски военен блогър Михаил Звинчук, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Звинчук – ръководител на руския канал в приложението Телеграм „Рибар“ и бивш служител на Министерството на отбраната на Русия, е бил арестуван днес сутринта в град Рисан при акция на черногорските служби за сигурност, съобщи черногорското издание „Виести“.

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„Сега, напълно вероятно, ще трябва да се попълва“ с европейци и американци „фонда за размяна“, за да „измъкваме нашите“, написа бившият президент и премиер на Русия в канала си в приложението Макс. „Няма друг начин: когато живееш с вълци, виеш като вълк“, добави той.

„Разбира се, нашите правят грешка, като пътуват из европейски страни. Дори и да имат добри намерения и важни цели. Потенциално за всички (и аз подчертавам – всички) руснаци е обявена хайка. Не ги спасяват нито визи, нито покани, нито каквито и да е гаранции. Може да арестуват всеки, особено ако говори истината за западните страни“ и ЕС, отбеляза Медведев.
Руските дипломати ще изяснят защо ръководителят на канала в Телеграм „Рибар“ Звинчук е задържан в Черна гора, се казва в коментар на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков пред телевизионния канал „Звезда“.

„Нашите дипломати ще изяснят причините за задържането и, както в случаите с всички руски граждани, ще се заемат със защитата на неговите права“, заяви представителят на Кремъл.

Ръководителят на руската информационна мрежа "Рибар" Михаил Звинчук е бил арестуван днес сутринта в град Рисан, Черна гора, при акция на черногорските служби за сигурност, съобщи черногорското издание "Виести". Арестувана е и съпругата на Звинчук Валерия, както и трима негови сътрудници.

При ареста на Звинчук са открити съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и телефони.

Черногорските служби за сигурност са получили сигнал за пристигане на членове на мрежата в страната и е проследила престоя им в продължение на няколко дни. Целта на посещението им, според службите, е заснемане на документален видеоматериал за обявеното синхронизиране на визовата политика на Черна гора със стандартите на Европейския съюз. Било е планирано представяне на евроинтеграцията на Черна гора като принудителен процес с негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    8 19 Отговор
    Чий го дирят гражданите на руския кенеф в Европа?

    Коментиран от #7, #9, #10

    14:56 09.10.2026

  • 2 Самопризнава тероризъм

    4 11 Отговор
    Това изказване сочи само за едно- чист болшевизъм и фашизъм.

    14:59 09.10.2026

  • 3 Нищо ново

    9 1 Отговор
    И ние не вярвахме на хърватския филм , в който хърватите ни казваха да бягаме от еврото .Така сега черногорците не вярват , че : " процес с негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора."

    15:02 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рамбо

    2 9 Отговор
    На Димата като му бутнат един айфон последен модел и издава всички държавни тайни. Засилил се и той да чертае червени линии пред НАТО с дебел зелен флумастер.

    Коментиран от #8

    15:05 09.10.2026

  • 6 Йода

    2 7 Отговор
    Руският алкохолизъм край няма.

    15:10 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    ти още ли дишаш ве охльо,ще поправим тази грешка

    15:13 09.10.2026

  • 9 тхйт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    .. искат да пикаят в европейския или американски кенеф.

    15:13 09.10.2026

  • 10 Аве мишкар

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    европа е кенеф,а руснаците ще си ходим където си искаме и ще продължим да ви се подиграваме

    15:15 09.10.2026

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