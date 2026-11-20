Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, която целеше да задължи президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. При гласуването 48 сенатори подкрепиха документа, а 51 гласуваха против. Инициативата на демократите не получи необходимото мнозинство, въпреки подкрепата на трима републиканци.

Сюзън Колинс от Мейн, Лиза Мурковски от Аляска и Ранд Пол от Кентъки се присъединиха към демократите. Единственият сенатор от Демократическата партия, който гласува против, беше Джон Фетърман от Пенсилвания.

The Hill съобщи, че вотът е първият по подобна резолюция в Сената или Камарата на представителите след междинните избори през ноември. Демократите са очаквали по-силна подкрепа след изборите, на които техни кандидати са получили значителна подкрепа, включително заради недоволството от продължаването на военната кампания.

Републиканец промени позицията си

Републиканецът Том Тилис от Северна Каролина, който през септември е подкрепил аналогичен документ, този път гласува против. Той обясни, че двете резолюции се различават и че настоящата няма да бъде изпратена на президента.

„Подкрепял съм някои от тях. Но разбирате, че резолюциите се различават една от друга. Тази не стига до президента, така че е само декларация на Конгреса“, заяви Тилис.

По думите му той вече е изразил позицията си за войната и не вижда необходимост да гласува за документа, за да я повтори. Така резолюцията остана с предимно политическо значение, без да променя правомощията на президента.

Камарата вече подкрепи аналогична инициатива

През септември Камарата на представителите подкрепи аналогична резолюция, внесена от демократа Сет Молтън. Тогава 220 законодатели гласуваха за ограничаване на военните действия на Тръмп срещу Иран, а 204 бяха против. Към демократите се присъединиха седем републиканци.

Новият вот в Сената се проведе на фона на увеличаващите се разходи за военната кампания. Към 13 ноември те са достигнали 48,3 млрд. долара спрямо над 47 млрд. долара през октомври.

Заместник финансовият контролер на Пентагона по бюджета и бюджетните кредити Артур Милър е представил сумата пред сенатора Ричард Блументал по време на изслушване в Комитета по въоръжените сили на Сената. В нея са включени разходите за боеприпаси, замяна на военно оборудване и операции. Не е включен пълният размер на щетите по американски военни обекти в Близкия изток, което означава, че общата стойност на кампанията може да бъде по-висока.