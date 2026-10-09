Интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници: преговорите няма да имат резултат

Преговорите с Кремъл нямат реална основа за резултат, защото интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници. Това заяви докторът по политически науки и професор в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ Анна Малкина в ефира на телевизия „Фрийдом“.

По думите ѝ Русия използва темата за мирните инициативи като имитация, докато продължава ударите по украински градове. Малкина смята, че Москва разчита и на натиск върху европейските държави чрез заплахи и страх.

„Тези преговори нямат почва за постигане на резултат заради разнопосочността на интересите на Кремъл, Украйна и нейните съюзници“, заяви Малкина.

Според политоложката САЩ и европейските държави подхождат към преговорите като рационални участници, които търсят компромис. Тя обаче твърди, че руската стратегия се движи в обратна посока: колкото по-силно се изтощават руската икономика и руските сили, толкова по-високи стават ескалацията и натискът срещу цивилното население.

Разминаване между дипломатическите сигнали и действията

Малкина заяви, че западните посредници според нея погрешно приемат, че Кремъл преследва основно териториални придобивки. Именно това, по думите ѝ, създавало неоправдани очаквания, че може да бъде постигнато мирно споразумение.

Позицията ѝ съвпада с оценката, изразена от украинския президент Володимир Зеленски на 5 октомври. Тогава той заяви, че Русия не се придвижва от ескалация към преговори и че Москва е съсредоточена върху ударите срещу Украйна и дестабилизиращи действия в Европа. Зеленски каза още, че очаква САЩ да организират тристранна среща през октомври, но подчерта, че за нея е необходима готовност и от руска страна.

На 7 септември Зеленски определи възстановяването на преговорния процес като важно, независимо от формата. Той посочи, че американски представители са обсъдили с украинската страна възможностите за подновяване на дипломатическите контакти.

Дипломацията остава необходима

Въпреки критичната си оценка Малкина заяви, че дипломатическите канали са задължителни. Според нея те са нужни за размяната на пленници и за връщането на украински граждани и военнослужещи, намиращи се в руски плен.

В разговора тя засегна и икономическите последици от войната. Малкина заяви, че Украйна е загубила значителна част от производствените си мощности. Това създава разминаване между възможността страната законово да изнася стоки за европейския пазар и реалната способност да произведе достатъчно продукция.

По думите ѝ непосредственият приоритет е снабдяването на вътрешния пазар, паралелно с привеждането на украинското законодателство в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Източници: uatv.ua, president.gov.ua