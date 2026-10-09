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Интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници: преговорите няма да имат резултат
  Тема: Украйна

Интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници: преговорите няма да имат резултат

9 Октомври, 2026 12:35 1 011 29

  • анна малкина-
  • преговори-
  • кремъл-
  • украйна-
  • русия

Украинската политоложка смята, че интересите на Москва са несъвместими с тези на Киев и съюзниците му. Дипломацията остава нужна за размяната на пленници и връщането на задържани граждани.

Интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници: преговорите няма да имат резултат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите с Кремъл нямат реална основа за резултат, защото интересите на Москва се разминават с тези на Украйна и нейните съюзници. Това заяви докторът по политически науки и професор в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ Анна Малкина в ефира на телевизия „Фрийдом“.

По думите ѝ Русия използва темата за мирните инициативи като имитация, докато продължава ударите по украински градове. Малкина смята, че Москва разчита и на натиск върху европейските държави чрез заплахи и страх.

„Тези преговори нямат почва за постигане на резултат заради разнопосочността на интересите на Кремъл, Украйна и нейните съюзници“, заяви Малкина.

Според политоложката САЩ и европейските държави подхождат към преговорите като рационални участници, които търсят компромис. Тя обаче твърди, че руската стратегия се движи в обратна посока: колкото по-силно се изтощават руската икономика и руските сили, толкова по-високи стават ескалацията и натискът срещу цивилното население.

Разминаване между дипломатическите сигнали и действията

Малкина заяви, че западните посредници според нея погрешно приемат, че Кремъл преследва основно териториални придобивки. Именно това, по думите ѝ, създавало неоправдани очаквания, че може да бъде постигнато мирно споразумение.

Позицията ѝ съвпада с оценката, изразена от украинския президент Володимир Зеленски на 5 октомври. Тогава той заяви, че Русия не се придвижва от ескалация към преговори и че Москва е съсредоточена върху ударите срещу Украйна и дестабилизиращи действия в Европа. Зеленски каза още, че очаква САЩ да организират тристранна среща през октомври, но подчерта, че за нея е необходима готовност и от руска страна.

На 7 септември Зеленски определи възстановяването на преговорния процес като важно, независимо от формата. Той посочи, че американски представители са обсъдили с украинската страна възможностите за подновяване на дипломатическите контакти.

Дипломацията остава необходима

Въпреки критичната си оценка Малкина заяви, че дипломатическите канали са задължителни. Според нея те са нужни за размяната на пленници и за връщането на украински граждани и военнослужещи, намиращи се в руски плен.

В разговора тя засегна и икономическите последици от войната. Малкина заяви, че Украйна е загубила значителна част от производствените си мощности. Това създава разминаване между възможността страната законово да изнася стоки за европейския пазар и реалната способност да произведе достатъчно продукция.

По думите ѝ непосредственият приоритет е снабдяването на вътрешния пазар, паралелно с привеждането на украинското законодателство в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Източници: uatv.ua, president.gov.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    7 12 Отговор
    Според украинския закон чужденци нямат право да купуват земя но могат да я наемат за 50 години...! Егати тарикатите...!

    12:38 09.10.2026

  • 2 крайна

    11 14 Отговор
    отново става област от империята. експеримента с независимоста е неуспешен

    12:38 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 нищо не разбрал

    14 14 Отговор
    откъде на къде осраййна има съюзници? съюзници във какво са тия нейни съюзници и как станаха съюзници на окрайната?

    12:40 09.10.2026

  • 5 Какъв интерес

    16 14 Отговор
    Какъв е интереса на изпляяскал ботокс диктатор, който стреля по който си реши. За рд - по жилищни райони. За забавление по кораби. Докато не го отровят няма да има мир.

    12:41 09.10.2026

  • 6 нищо не разбрал

    9 15 Отговор
    има ли някъде списък кои е насила съюзник с тия нацисти и кои доброволно е сътруник на зеления наркоман?
    и кои не им е съюзник?

    12:41 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    5 15 Отговор
    Преди няколко седмици Тръмп открито заяви, че всички природни богатства на Украйна сега принадлежат на Америка и сега Америка ще вземе там "всичко, което иска".


    Това е западната демокрация.

    Коментиран от #21, #27

    12:44 09.10.2026

  • 9 Да уточним

    15 8 Отговор
    Интересът на бункерния фашист е свързан единствено с оцеляването му.
    За тези 5 години успя да погуби стотици хиляди руснаци и да разруши напълно болшинството жилища на рускоезичните украинци в Донбас.
    Отделно ,че съсипа РФ.

    12:44 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Интересни интереси

    8 10 Отговор
    Победените нямат интереси. Интереси има победителят. А това е Русия.

    Коментиран от #22

    12:46 09.10.2026

  • 12 Украйна

    8 10 Отговор
    няма нито собствени интереси, нито обективна възможност да взема самостоятелни решения.
    И трябваше да минат почти пет години за да разберат, че не териториално разширение е мотива на Москва за този конфликт. Да видим дали през следващите 5 години ще се досетят какво мотивира руското правителство.

    Коментиран от #16

    12:47 09.10.2026

  • 13 Радко и Гундяева

    6 3 Отговор
    да четат и да си водят записки!

    Коментиран от #15

    12:51 09.10.2026

  • 14 не може да бъде

    5 4 Отговор
    Може да се каже и така -в момента Украйна е обезценена на 50 % спрямо предвоенното си положение с тенденция обезценяването да продължи!?Русия не се нуждае от нови територии-нуждае се обстоятелства които да и обезпечават сигурността на държавата и нормалното функциониране!?Но Зеленски и украинската власт категорично отхвърлят руските искания и предложения а ЕС /НАТО застават зад тази позиция на Украйна предприемайки крайно рисковани и неадекватни действия- от гледна точка на международните отношения- без да мислят за реалните обстоятелства и за последствията !?При това положение на Путин не му остава нищо друго освен да действа докато постигне задоволителен за Русия и себе си резултата..а той може при тези условия да включва и нови територии!?

    Коментиран от #18

    12:51 09.10.2026

  • 15 Страх

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Радко и Гундяева":

    рунфи и пеги бънди ги е страх да дишат, без позволение от Москва.

    12:52 09.10.2026

  • 16 Украйна

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна":

    направо развенча азиатската империя, ти да не гледаш друг филм!

    12:52 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    А с колко е обезценена Русия......
    От "малката" Украйна.

    12:56 09.10.2026

  • 19 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    Това е позицията на Кремъл, а мамника безмозъчно врещи за преговори.

    12:56 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тебе те знам":

    Путин го скапаха от бомбене
    Явно му харесва да си разрушава държавата.

    13:10 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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