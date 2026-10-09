Турция предложи два коридора за сигурност в Черно море

Турция е представила на Русия и Украйна проект за споразумение, което предвижда мораториум върху военните действия в Черно море и два отделни маршрута за граждански плавателни съдове. Предложението е публикувано от турския вестник „Миллиет“.

Според проекта украинските кораби ще могат да се движат към Босфора покрай бреговете на Румъния и България. За руските плавателни съдове е предвиден маршрут покрай бреговете на Грузия и Турция.

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Консултациите продължават

Москва и Киев все още обсъждат предложения документ, като до момента няма данни за постигнато окончателно споразумение или за определена дата за подписването му. Ако бъде одобрен, режимът ще обхване всички търговски плавателни съдове, а Русия и Украйна ще трябва да прекратят атаките срещу тях.

Конструкцията наподобява Черноморската зърнена инициатива от 2022 г., която беше договорена с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации. Новото предложение е насочено към гарантиране на безопасно гражданско корабоплаване чрез предварително разделяне на маршрутите.

Москва заявява готовност за преговори

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано съобщенията за подготвяни разговори за прекратяване на огъня в Черно море с посредничеството на Турция и ООН.

„Руската страна винаги е отворена за преговори“, заяви Песков.

Изявлението му не означава, че е постигната договореност по турското предложение. Съобщенията за инициативата са свързани с обсъждане на възможен механизъм за защита на търговското корабоплаване, а не с вече въведен режим.

Ердоган обсъди темата с Путин

На 7 октомври турският президент Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин. По време на разговора Ердоган подчерта значението на безопасността на корабоплаването в Черно море и потвърди готовността на Анкара да съдейства за установяване на пряк контакт между Москва и Киев.

Следващата стъпка е Русия и Украйна да дадат отговори по проекта. До постигането на съгласие предложените коридори остават част от дипломатическите консултации, без да представляват действаща гаранция за сигурността на корабите.