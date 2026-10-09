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Турция предложи два коридора за сигурност в Черно море
  Тема: Украйна

Турция предложи два коридора за сигурност в Черно море

9 Октомври, 2026 12:40 1 042 28

  • турция-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • морски коридори

Проектът предвижда отделни маршрути за граждански кораби на Русия и Украйна и мораториум върху военните действия в акваторията

Турция предложи два коридора за сигурност в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е представила на Русия и Украйна проект за споразумение, което предвижда мораториум върху военните действия в Черно море и два отделни маршрута за граждански плавателни съдове. Предложението е публикувано от турския вестник „Миллиет“.

Според проекта украинските кораби ще могат да се движат към Босфора покрай бреговете на Румъния и България. За руските плавателни съдове е предвиден маршрут покрай бреговете на Грузия и Турция.

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Консултациите продължават

Москва и Киев все още обсъждат предложения документ, като до момента няма данни за постигнато окончателно споразумение или за определена дата за подписването му. Ако бъде одобрен, режимът ще обхване всички търговски плавателни съдове, а Русия и Украйна ще трябва да прекратят атаките срещу тях.

Конструкцията наподобява Черноморската зърнена инициатива от 2022 г., която беше договорена с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации. Новото предложение е насочено към гарантиране на безопасно гражданско корабоплаване чрез предварително разделяне на маршрутите.

Москва заявява готовност за преговори

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано съобщенията за подготвяни разговори за прекратяване на огъня в Черно море с посредничеството на Турция и ООН.

„Руската страна винаги е отворена за преговори“, заяви Песков.

Изявлението му не означава, че е постигната договореност по турското предложение. Съобщенията за инициативата са свързани с обсъждане на възможен механизъм за защита на търговското корабоплаване, а не с вече въведен режим.

Ердоган обсъди темата с Путин

На 7 октомври турският президент Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин. По време на разговора Ердоган подчерта значението на безопасността на корабоплаването в Черно море и потвърди готовността на Анкара да съдейства за установяване на пряк контакт между Москва и Киев.

Следващата стъпка е Русия и Украйна да дадат отговори по проекта. До постигането на съгласие предложените коридори остават част от дипломатическите консултации, без да представляват действаща гаранция за сигурността на корабите.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая мантра не мина ли вече

    19 3 Отговор
    тя тая мантра вече мина дето с граждански кораби носехте оръжие на зеления наркоман

    сега путин не разрешава!

    и хубавото е че господ е българин да пресуши и дунава и от там да не минава нищо

    Коментиран от #19

    12:43 09.10.2026

  • 2 ?????

    13 1 Отговор
    Тва кино нали вече го гледахме със зърнената сделка.

    12:44 09.10.2026

  • 3 Много хитро, няма що!

    12 1 Отговор
    Корабите с оръжие за Украйна да минават покрай българския бряг!

    12:45 09.10.2026

  • 4 нахално животно е пуяка

    9 1 Отговор
    ше се наложи отново да бъде съветван от север

    Коментиран от #6

    12:45 09.10.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 2 Отговор
    Турците са наши съюзници и партньори. За мене са и полови партньори.

    12:48 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какви коридори

    2 5 Отговор
    Луд диктатор стреля за РД, където си реши, никакви коридори не го вънуват.

    12:51 09.10.2026

  • 8 Цеко

    3 1 Отговор
    Кви коридори?! Наглите мат ници си правят каквото искат. Те само от сопата разбират..

    12:53 09.10.2026

  • 9 Просто човек

    3 1 Отговор
    Хората работят, предлагат решения. А нашите само общи приказки…

    Коментиран от #16

    12:53 09.10.2026

  • 10 Ресторант Синият Лъв

    5 1 Отговор
    Турция предложи българската акватория да се прекръсти на КАРА ДЕНИЗ.

    12:55 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Исторически парк

    3 1 Отговор
    КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА!

    12:57 09.10.2026

  • 14 Коридора за Украйна

    3 2 Отговор
    да минава от страната на Грузия ! А този на Русия покрай Румъния и България за да им развяваме знаменца в знак на подкрепа на братушките ! Да е ясно

    13:00 09.10.2026

  • 15 Руснаците

    3 1 Отговор
    Трябва да са луди да приемат подобни предложение. Това би означавало доставките на оръжие за киевския режим да бъдат възобновени.

    13:01 09.10.2026

  • 16 Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Просто човек":

    Хората си имат политици и водят дипломации, а нас ни управляват завършени простаци...

    13:02 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 шкембе чорба

    1 2 Отговор
    Турция трябва да се включи във войната и да гарантира сигурноста в черно море.

    13:11 09.10.2026

  • 19 Видьо Троев Видев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "тая мантра не мина ли вече":

    Сега му е лесно на Иво Инджев-ДС агент "Ивайло, да се изживява на антикомунист,
    но като член на БКП, нито веднъж не се е изказал срещу Възродителният процес!

    13:11 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Естествено ! ...+++

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ааааа, и това няма как да стане":

    Иначе за какво са ни тея 5 ракетни комплекса зa 1,2 милиарда ? Как ще им избием парите ....

    13:13 09.10.2026

  • 22 Няма как да стане !

    2 1 Отговор
    Няма с кого да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......

    13:15 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Герги

    1 3 Отговор
    „Руската страна винаги е отворена за преговори“, заяви Песков.....четеш това и го изпращаш на три букви..

    13:24 09.10.2026

  • 27 А контролът

    1 0 Отговор
    Хубаво разделихте маршрутите на две. А товарът, кой ще го контролира. Например, Нека Украинския товар да бъде контролиран в Констанца, а Руският в Поти. Да видим тогава дали ще се съгласят Европейците, виновниците за раздора

    13:34 09.10.2026

  • 28 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор
    Поредният "Кьорфишек" от Пентагона, чийто марионетка за Ф-35 играе Ердоган.

    13:35 09.10.2026

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