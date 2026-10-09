Турция предложи два коридора за сигурност в Черно море

Турция е представила на Русия и Украйна проект за споразумение, което предвижда мораториум върху военните действия в Черно море и два отделни маршрута за граждански плавателни съдове. Предложението е публикувано от турския вестник „Миллиет“.
Според проекта украинските кораби ще могат да се движат към Босфора покрай бреговете на Румъния и България. За руските плавателни съдове е предвиден маршрут покрай бреговете на Грузия и Турция.
Консултациите продължават
Москва и Киев все още обсъждат предложения документ, като до момента няма данни за постигнато окончателно споразумение или за определена дата за подписването му. Ако бъде одобрен, режимът ще обхване всички търговски плавателни съдове, а Русия и Украйна ще трябва да прекратят атаките срещу тях.
Конструкцията наподобява Черноморската зърнена инициатива от 2022 г., която беше договорена с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации. Новото предложение е насочено към гарантиране на безопасно гражданско корабоплаване чрез предварително разделяне на маршрутите.
Москва заявява готовност за преговори
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано съобщенията за подготвяни разговори за прекратяване на огъня в Черно море с посредничеството на Турция и ООН.„Руската страна винаги е отворена за преговори“, заяви Песков.
Изявлението му не означава, че е постигната договореност по турското предложение. Съобщенията за инициативата са свързани с обсъждане на възможен механизъм за защита на търговското корабоплаване, а не с вече въведен режим.
Ердоган обсъди темата с Путин
На 7 октомври турският президент Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин. По време на разговора Ердоган подчерта значението на безопасността на корабоплаването в Черно море и потвърди готовността на Анкара да съдейства за установяване на пряк контакт между Москва и Киев.
Следващата стъпка е Русия и Украйна да дадат отговори по проекта. До постигането на съгласие предложените коридори остават част от дипломатическите консултации, без да представляват действаща гаранция за сигурността на корабите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тая мантра не мина ли вече
сега путин не разрешава!
и хубавото е че господ е българин да пресуши и дунава и от там да не минава нищо
Коментиран от #19
12:43 09.10.2026
2 ?????
12:44 09.10.2026
3 Много хитро, няма що!
12:45 09.10.2026
4 нахално животно е пуяка
Коментиран от #6
12:45 09.10.2026
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:48 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Какви коридори
12:51 09.10.2026
8 Цеко
12:53 09.10.2026
9 Просто човек
Коментиран от #16
12:53 09.10.2026
10 Ресторант Синият Лъв
12:55 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Исторически парк
12:57 09.10.2026
14 Коридора за Украйна
13:00 09.10.2026
15 Руснаците
13:01 09.10.2026
16 Ганьо
До коментар #9 от "Просто човек":Хората си имат политици и водят дипломации, а нас ни управляват завършени простаци...
13:02 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 шкембе чорба
13:11 09.10.2026
19 Видьо Троев Видев
До коментар #1 от "тая мантра не мина ли вече":Сега му е лесно на Иво Инджев-ДС агент "Ивайло, да се изживява на антикомунист,
но като член на БКП, нито веднъж не се е изказал срещу Възродителният процес!
13:11 09.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Естествено ! ...+++
До коментар #20 от "Ааааа, и това няма как да стане":Иначе за какво са ни тея 5 ракетни комплекса зa 1,2 милиарда ? Как ще им избием парите ....
13:13 09.10.2026
22 Няма как да стане !
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......
13:15 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Герги
13:24 09.10.2026
27 А контролът
13:34 09.10.2026
28 Лакеите на Пентагона
13:35 09.10.2026