Украйна е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните мирни преговори с участието на Съединените щати, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Думите му са по повод телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Според Ушаков Русия е била готова да възобнови разговорите след парламентарните избори в страната през миналия месец. По думите му обаче в деня на вота Украйна е нанесла масиран удар с дронове по Москва, други руски градове, избирателни секции и хора, свързани с организацията на изборите.

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„Киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес“, заяви Ушаков.

Твърдението за атаките и за тяхната цел е представено от руския представител. В изявлението не са посочени независими данни, които да потвърдят изложената версия.

Няма договорена среща между Путин и Тръмп

Ушаков каза, че по време на телефонния разговор Путин и Тръмп не са обсъждали лична среща. Той все пак допусна възможността двамата президенти да се срещнат през ноември на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай.

Към момента няма съобщение за постигната договореност за такава среща. От думите на Ушаков следва, че Москва тепърва ще преценява кога може да бъде възобновен преговорният процес.

Москва вижда възможност за дипломатическо споразумение с Иран

В изявлението си Ушаков съобщи още, че Владимир Путин смята дипломатическите възможности за постигане на споразумение с Иран за неизчерпани. Според него това оставя възможност за бъдещо дипломатическо решение с Ислямската република.

Източници: bnrnews.bg