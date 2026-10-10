Лондон потвърди подкрепата си за Украйна и санкциите срещу Русия

Великобритания остава ангажирана с подкрепата за Украйна и ще продължи да оказва натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британското правителство. Позицията на Лондон е обявена след съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за сделка за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

„Позицията на Великобритания е пределно ясна“, заяви говорителят. По думите му британското правителство ще работи в тясно сътрудничество с международните партньори, за да гарантира, че Украйна разполага с необходимата военна и финансова подкрепа, за да се защитава.

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Лондон ще поддържа натиска върху Москва чрез „най-строгия режим на санкции, налаган някога от Великобритания“, добави говорителят. Изявлението идва на фона на обявеното от Вашингтон и Москва споразумение за руски доставки на дизелово гориво, което включва САЩ и световния пазар.

Франция осъди ударите срещу цивилни

Междувременно Франция осъди руските удари срещу цивилни в Украйна през последните дни, както и атаките срещу украинска инфраструктура. Френското външно министерство определи нападенията като „варварски“.

Париж посочи по-специално удара срещу жилищна сграда в Прилуки и атаките срещу два автобуса в Краматорск. Според съобщението, цитирано от Франс прес, при нападенията в сряда и четвъртък са загинали общо над 50 души.

Френското външно министерство потвърди и ангажимента на страната да подкрепя украинската съпротива срещу руската агресия. Париж заяви, че Украйна трябва да разполага с необходимите гаранции за сигурност, когато настъпи мирът.

Източници: bta.bg