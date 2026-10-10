Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон потвърди подкрепата си за Украйна и санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Лондон потвърди подкрепата си за Украйна и санкциите срещу Русия

10 Октомври, 2026 04:07 503 5

  • великобритания-
  • украйна-
  • русия-
  • санкции-
  • доналд тръмп

Британското правителство заяви, че ще продължи военната и финансовата подкрепа за Киев. Франция осъди последните руски удари срещу цивилни и инфраструктура

Лондон потвърди подкрепата си за Украйна и санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания остава ангажирана с подкрепата за Украйна и ще продължи да оказва натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британското правителство. Позицията на Лондон е обявена след съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за сделка за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

„Позицията на Великобритания е пределно ясна“, заяви говорителят. По думите му британското правителство ще работи в тясно сътрудничество с международните партньори, за да гарантира, че Украйна разполага с необходимата военна и финансова подкрепа, за да се защитава.

Още новини от Украйна

Лондон ще поддържа натиска върху Москва чрез „най-строгия режим на санкции, налаган някога от Великобритания“, добави говорителят. Изявлението идва на фона на обявеното от Вашингтон и Москва споразумение за руски доставки на дизелово гориво, което включва САЩ и световния пазар.

Франция осъди ударите срещу цивилни

Междувременно Франция осъди руските удари срещу цивилни в Украйна през последните дни, както и атаките срещу украинска инфраструктура. Френското външно министерство определи нападенията като „варварски“.

Париж посочи по-специално удара срещу жилищна сграда в Прилуки и атаките срещу два автобуса в Краматорск. Според съобщението, цитирано от Франс прес, при нападенията в сряда и четвъртък са загинали общо над 50 души.

Френското външно министерство потвърди и ангажимента на страната да подкрепя украинската съпротива срещу руската агресия. Париж заяви, че Украйна трябва да разполага с необходимите гаранции за сигурност, когато настъпи мирът.

Източници: bta.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    8 3 Отговор
    Англичаните си изпълняват ангажимента по Будапещенския меморандум.

    04:13 10.10.2026

  • 2 Исторически факти

    4 8 Отговор
    А кой ги пита? Въобще някой обръща ли внимание на тези неудачници...

    Коментиран от #3, #5

    04:14 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Циркаджии

    5 1 Отговор
    Англия и Франция са пред фалит. И варвари са те. Колко милиона хора избиха и ограбиха в колониите си?

    04:30 10.10.2026

  • 5 Исторически факти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни...

    - Господин Тръмп, защо сте изхвърлили Зеленски от колата по време на движение?
    - На това място беше забранено спирането!

    04:42 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания