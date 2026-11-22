Проектобюджетът за 2027 г. е „числова сметка“, която финансира функционирането на държавните системи, но не постига макроикономически цели. Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов.

По думите му управляващото мнозинство не използва политическия си капитал за промени, които според него са необходими. „Нищоправенето и просто присъствието в политическите кабинети е загуба на време за останалата част от обществото“, каза Горанов в предаването „Неделя 150“.

Критика към приходите и разходите

Горанов посочи, че разходите по националния бюджет нарастват с 2,5 млрд. евро. Той постави въпроса защо е необходимо това увеличение, ако управляващите определят страната като изправена пред тежка фискална криза.

Сред мерките за осигуряване на допълнителни приходи депутатът изброи данък „Свръхпечалба“, промени при облагането на ваучерите за храна, увеличение на максималния осигурителен доход и промени в осигурителните прагове за различни професии.

„Приходите са надценени - няма абсолютно никакъв начин да дойдат 800 млн. от данък „Свръхпечалба“, особено от секторите, за които е предвиден“, заяви Горанов. Той добави, че в разходната част няма буфери, ако възникне природна или международна криза.

Подкрепа за концесиониране

Горанов заяви, че ГЕРБ ще подкрепи заявеното от управляващите концесиониране на определени инфраструктурни обекти. Според него правителството може да прегледа решенията на кабинета „Желязков“, в които са били посочени обекти, подходящи за концесиониране и последващо изграждане.

„Поне да го прегледат, ако имат друго виждане, да го преразгледат, пререшат и да започнат нещо да правят. Уви, това не се случва“, каза депутатът.

В интервюто Горанов определи като добра новина избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.