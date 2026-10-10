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Москва потвърди готовност за доставки на дизел за САЩ
  Тема: Украйна

Москва потвърди готовност за доставки на дизел за САЩ

10 Октомври, 2026 04:10 506 6

  • русия-
  • сащ-
  • дизелово гориво-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Русия може да започне износа още през октомври, а през ноември и декември доставките трябва да бъдат увеличени. Споразумението предизвика остра реакция от Володимир Зеленски

Москва потвърди готовност за доставки на дизел за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Това е записано в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл.

Потвърждението дойде, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение с Путин за доставки на дизелово гориво. По думите му Русия ще достави незабавно 300 хиляди тона, а през ноември се очакват още 500 хиляди тона. Целта е допълнителните количества да помогнат за успокояването на световните пазари.

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Доставките могат да започнат през октомври

Руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че страната му е готова да започне доставките още през октомври. Той посочи, че износът на дизелово гориво ще бъде увеличен и през ноември и декември.

Изявленията на Путин, Тръмп и Новак очертават договореност за възстановяване или разширяване на руските доставки към американския и международния пазар. В съобщението не се посочват подробности за конкретните купувачи, маршрутите и финансовите условия по сделката.

Зеленски: Това ще финансира войната

Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакция от украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че приходите от продажбата на руските петролни продукти могат да осигурят на Москва средства за продължаване на войната.

„Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава“, написа Зеленски.

Така планираните доставки на дизел се превърнаха не само в енергийна и пазарна тема, но и в нов повод за политически сблъсък между Вашингтон, Москва и Киев.

Източници: bnrnews.bg


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готовият

    2 3 Отговор
    Първо трябва да поискат разрешение от Зеленски и Мадяр.

    04:14 10.10.2026

  • 2 Горски

    6 0 Отговор
    Остана още малко централи и 404 ще потъне в мрак .
    Ама обещавам , всеки ден ще има ,,заря. Ако това е истина и Тръмп не си промени мнението това означава край на войната най после ,писна ми от украинците и техните санкции да си ги налагат в Украйна и ДА НЕ ДОСАЖДАТ на другите държави ! Европа няма на къде да мърда идва зима газ няма ,няма и санкции 🤣.Тръмп допусна грешка с Иран и не могат да минават кораби от арабите преди от тях купуваше Европа руска газ на тройна цена така каза Джордан Бардела щом го каза в ефир значи не лъже ,натрупаха достатъчно милиарди 5 години на наш гръб стига плюс хипер инфлация ,народа се вдигна и няма връщане.

    04:18 10.10.2026

  • 3 Глупости

    1 4 Отговор
    Москва ще си даде и Г...

    04:19 10.10.2026

  • 4 Уффф

    5 1 Отговор
    Ние пък мислехме, че горивото в Русия е свършило...Така ни казваха

    04:22 10.10.2026

  • 5 Гориил

    6 2 Отговор
    Повредени от бомбардировките, руските петролни рафинерии са възстановили 90 процента от колосалния си капацитет и са започнали да работят денонощно, за да произвеждат висококачествено и достъпно дизелово гориво.В Русия производството на мазут, бензин и дизелово гориво е най-силно развитият сектор на горивната и енергийна икономика, генериращ многомилиардни печалби и водещ до огромни инвестиции в предприятия, изискващи големи знания и високотехнологични предприятия. През последните години трансформацията на Русия в световен технологичен и индустриален лидер се ускори. Износът на машиностроителни продукти към повече от 140 страни се увеличи рязко.

    04:32 10.10.2026

  • 6 Торбалан

    2 0 Отговор
    Когато идиоти се “насадят” да управляват света се стига до такива идиотизми…

    04:44 10.10.2026

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