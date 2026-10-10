Москва потвърди готовност за доставки на дизел за САЩ

Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Това е записано в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл.

Потвърждението дойде, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение с Путин за доставки на дизелово гориво. По думите му Русия ще достави незабавно 300 хиляди тона, а през ноември се очакват още 500 хиляди тона. Целта е допълнителните количества да помогнат за успокояването на световните пазари.

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Доставките могат да започнат през октомври

Руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че страната му е готова да започне доставките още през октомври. Той посочи, че износът на дизелово гориво ще бъде увеличен и през ноември и декември.

Изявленията на Путин, Тръмп и Новак очертават договореност за възстановяване или разширяване на руските доставки към американския и международния пазар. В съобщението не се посочват подробности за конкретните купувачи, маршрутите и финансовите условия по сделката.

Зеленски: Това ще финансира войната

Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакция от украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че приходите от продажбата на руските петролни продукти могат да осигурят на Москва средства за продължаване на войната.

„Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава“, написа Зеленски.

Така планираните доставки на дизел се превърнаха не само в енергийна и пазарна тема, но и в нов повод за политически сблъсък между Вашингтон, Москва и Киев.

Източници: bnrnews.bg