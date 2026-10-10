Financial Times: Украйна ще продължи ударите по руските рафинерии

Украйна ще продължи да нанася удари по руските петролни рафинерии въпреки решението на администрацията на Доналд Тръмп да разреши сделки с руски дизелово гориво. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на високопоставен украински представител, чието име не се посочва.
Според изданието Киев не планира да прекратява атаките с далекобойни безпилотни летателни апарати срещу руската енергийна инфраструктура. „Ще горим руските петролни рафинерии“, е заявил украинският представител.
Зеленски: Това ще финансира войната
Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува решението на САЩ след среща с делегация на Конгреса във Киев. Той го определи като „слабо решение“, което ще помогне за финансирането на руската война и ще даде увереност на Владимир Путин.
Американската мярка последва телефонен разговор между Тръмп и Путин. Според съобщение на американския президент Русия трябва да достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Обявена е и последваща доставка на 3 милиона тона.
Лицензът на САЩ е валиден до април 2027 г.
След разговора Министерството на финансите на САЩ, чрез Службата за контрол на чуждестранните активи, издаде общ лиценз №135. Той разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос в САЩ на дизелово гориво с руски произход. Разрешението е валидно до 17 април 2027 г.
Москва потвърди, че е готова да доставя петролни продукти на американския и световния пазар. Междувременно помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за възобновяване на мирните преговори и е настоял, че Русия ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.
Източници: ft.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не само по рафинерии
04:24 10.10.2026
2 Европеец
Коментиран от #4, #8
04:25 10.10.2026
3 Нещо фактите
Коментиран от #6
04:27 10.10.2026
4 От Индия
До коментар #2 от "Европеец":Сети ли се?
04:27 10.10.2026
5 И луклойлсйлас
04:28 10.10.2026
6 Па теб
До коментар #3 от "Нещо фактите":Кой те пита!
Коментиран от #10
04:37 10.10.2026
7 Гориил
04:43 10.10.2026
8 Αлфа Bълкът
До коментар #2 от "Европеец":Кьорфишек работа, за намаляване на цената на горивото политически и напрежението преди изборите.
Зная че 90% от ДВГ в САЩ са бензинови, и въпреки това ИИ ми казва, че тая нафта дето я чака Дончо, американците я издухват за 15ч. Не за ден, не за два, а за 15ч.
04:52 10.10.2026
9 Хайде някои да обясни.
05:05 10.10.2026
10 Трай там
До коментар #6 от "Па теб":от коневръза че спираме кранчето на либералните пари за вас и ще трябва да работите
05:07 10.10.2026