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Financial Times: Украйна ще продължи ударите по руските рафинерии
  Тема: Украйна

Financial Times: Украйна ще продължи ударите по руските рафинерии

10 Октомври, 2026 04:19, обновена 10 Октомври, 2026 04:24 537 10

  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • петролни рафинерии

Киев няма да спре атаките с далекобойни дронове въпреки решението на Вашингтон да разреши вноса на руски дизел в САЩ

Financial Times: Украйна ще продължи ударите по руските рафинерии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще продължи да нанася удари по руските петролни рафинерии въпреки решението на администрацията на Доналд Тръмп да разреши сделки с руски дизелово гориво. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на високопоставен украински представител, чието име не се посочва.

Според изданието Киев не планира да прекратява атаките с далекобойни безпилотни летателни апарати срещу руската енергийна инфраструктура. „Ще горим руските петролни рафинерии“, е заявил украинският представител.

Зеленски: Това ще финансира войната

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува решението на САЩ след среща с делегация на Конгреса във Киев. Той го определи като „слабо решение“, което ще помогне за финансирането на руската война и ще даде увереност на Владимир Путин.

„Подаръците за Путин няма да донесат нито мир, нито полза за цивилизования свят“, заяви Зеленски.

Американската мярка последва телефонен разговор между Тръмп и Путин. Според съобщение на американския президент Русия трябва да достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Обявена е и последваща доставка на 3 милиона тона.

Лицензът на САЩ е валиден до април 2027 г.

След разговора Министерството на финансите на САЩ, чрез Службата за контрол на чуждестранните активи, издаде общ лиценз №135. Той разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос в САЩ на дизелово гориво с руски произход. Разрешението е валидно до 17 април 2027 г.

Москва потвърди, че е готова да доставя петролни продукти на американския и световния пазар. Междувременно помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за възобновяване на мирните преговори и е настоял, че Русия ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.

Източници: ft.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не само по рафинерии

    5 4 Отговор
    Не само...

    04:24 10.10.2026

  • 2 Европеец

    5 2 Отговор
    Ако заглавието е вярно, откъде дизел за Бай ти Дончо.....

    Коментиран от #4, #8

    04:25 10.10.2026

  • 3 Нещо фактите

    6 2 Отговор
    на факти не се препокриват,след капитулацията на ъкрайна дали ще има сайт факти

    Коментиран от #6

    04:27 10.10.2026

  • 4 От Индия

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Сети ли се?

    04:27 10.10.2026

  • 5 И луклойлсйлас

    1 2 Отговор
    Е наред 29.10.26 авария в производствени мощности ще имс

    04:28 10.10.2026

  • 6 Па теб

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нещо фактите":

    Кой те пита!

    Коментиран от #10

    04:37 10.10.2026

  • 7 Гориил

    6 0 Отговор
    Европа превръща Украйна в гробище на надежди, а европейските пари – в боклук. Всяка украинска ракета е платена с пари, откраднати от българските джобове, а всяко убийство на руснаци е извършено по неумолима логика и със собствените си ръце.

    04:43 10.10.2026

  • 8 Αлфа Bълкът

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Кьорфишек работа, за намаляване на цената на горивото политически и напрежението преди изборите.
    Зная че 90% от ДВГ в САЩ са бензинови, и въпреки това ИИ ми казва, че тая нафта дето я чака Дончо, американците я издухват за 15ч. Не за ден, не за два, а за 15ч.

    04:52 10.10.2026

  • 9 Хайде някои да обясни.

    2 2 Отговор
    Значи Саш забраняват на останалият свят да купува руски петролни продукти. А за тях си издават лиценз, че им е разрешено. Лице мерие. А да попитам нашите управляващи ако поискат подобен лиценз и за нас ( макар, че не знам защо въобще трябва да питаме някой ) как ще се оправдават след отрицателният отговор?

    05:05 10.10.2026

  • 10 Трай там

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Па теб":

    от коневръза че спираме кранчето на либералните пари за вас и ще трябва да работите

    05:07 10.10.2026

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