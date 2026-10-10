Financial Times: Украйна ще продължи ударите по руските рафинерии

Украйна ще продължи да нанася удари по руските петролни рафинерии въпреки решението на администрацията на Доналд Тръмп да разреши сделки с руски дизелово гориво. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на високопоставен украински представител, чието име не се посочва.

Според изданието Киев не планира да прекратява атаките с далекобойни безпилотни летателни апарати срещу руската енергийна инфраструктура. „Ще горим руските петролни рафинерии“, е заявил украинският представител.

Зеленски: Това ще финансира войната

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува решението на САЩ след среща с делегация на Конгреса във Киев. Той го определи като „слабо решение“, което ще помогне за финансирането на руската война и ще даде увереност на Владимир Путин.

„Подаръците за Путин няма да донесат нито мир, нито полза за цивилизования свят“, заяви Зеленски.

Американската мярка последва телефонен разговор между Тръмп и Путин. Според съобщение на американския президент Русия трябва да достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Обявена е и последваща доставка на 3 милиона тона.

Лицензът на САЩ е валиден до април 2027 г.

След разговора Министерството на финансите на САЩ, чрез Службата за контрол на чуждестранните активи, издаде общ лиценз №135. Той разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос в САЩ на дизелово гориво с руски произход. Разрешението е валидно до 17 април 2027 г.

Москва потвърди, че е готова да доставя петролни продукти на американския и световния пазар. Междувременно помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за възобновяване на мирните преговори и е настоял, че Русия ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.

Източници: ft.com