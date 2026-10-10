Тръмп: Планетата започва да се охлажда, айсбергите стават все по-големи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планетата започва да се охлажда, а айсбергите са станали по-големи от всякога. Той направи коментара си по време на среща със свои привърженици в Сиракюз, щата Ню Йорк.

„Глобалното затопляне не се потвърди, защото планетата започна да се охлажда. Айсбергите станаха по-големи от всякога“, заяви американският президент.

Изказването на Тръмп представя неговата оценка за климатичните промени.

На митинга в Сиракуза президентът се появи в подкрепа на републиканския кандидат за губернатор на Ню Йорк Брус Блейкман.

Какво показват климатичните измервания

Данните не подкрепят извода, че Земята е започнала да се охлажда. Световната метеорологична организация определи периода 2015-2025 г. като най-топлите 11 години в историята на измерванията. Според организацията 2025 г. е била втората или третата най-топла година, с глобална средна температура около 1,43 градуса по Целзий над равнището от 1850-1900 г.

НАСА също отчете, че 2024 г. остава най-топлата година от началото на измерванията. Агенцията определи 2025 г. като малко по-топла от 2023 г., макар че разликата между двете години е в рамките на статистическата неопределеност. Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ класира 2025 г. на трето място по глобална температура.

Ледът не показва обрат на тенденцията

През 2025 г. горните слоеве на океана са съдържали рекордно количество топлина. NOAA отчита също, че средната площ на арктическия морски лед е била втората най-малка в 47-годишната сателитна редица, а годишният максимум е бил най-ниският за целия период. Световната метеорологична организация посочва, че топенето на ледниците продължава, а антарктическият морски лед е бил третият най-малък в историята на наблюденията.

През март 2026 г. Националният център за данни за снега и леда отчете нов изключително нисък зимен максимум на арктическия морски лед, статистически изравнен с предходния рекорд. Това не изключва временни регионални увеличения на лед или появата на големи айсберги, но подобни отделни явления не са доказателство за охлаждане на планетата. Дългосрочните показатели за температурата, океанската топлина, морския лед и ледниците сочат обратното.

Източници: rollcall.com, washingtonpost.com, cbsnews.com