Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Планетата започва да се охлажда, айсбергите стават все по-големи
  Тема: Известни личности

Тръмп: Планетата започва да се охлажда, айсбергите стават все по-големи

10 Октомври, 2026 05:47, обновена 10 Октомври, 2026 05:54 1 213 15

  • доналд тръмп-
  • климатични промени-
  • глобално затопляне-
  • айсберги-
  • съединени щати

Американският президент направи изказването си пред свои привърженици в Сиракюз, щата Ню Йорк, като заяви, че глобалното затопляне не се е потвърдило

Тръмп: Планетата започва да се охлажда, айсбергите стават все по-големи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планетата започва да се охлажда, а айсбергите са станали по-големи от всякога. Той направи коментара си по време на среща със свои привърженици в Сиракюз, щата Ню Йорк.

„Глобалното затопляне не се потвърди, защото планетата започна да се охлажда. Айсбергите станаха по-големи от всякога“, заяви американският президент.

Изказването на Тръмп представя неговата оценка за климатичните промени.

На митинга в Сиракуза президентът се появи в подкрепа на републиканския кандидат за губернатор на Ню Йорк Брус Блейкман.

Какво показват климатичните измервания

Данните не подкрепят извода, че Земята е започнала да се охлажда. Световната метеорологична организация определи периода 2015-2025 г. като най-топлите 11 години в историята на измерванията. Според организацията 2025 г. е била втората или третата най-топла година, с глобална средна температура около 1,43 градуса по Целзий над равнището от 1850-1900 г.

НАСА също отчете, че 2024 г. остава най-топлата година от началото на измерванията. Агенцията определи 2025 г. като малко по-топла от 2023 г., макар че разликата между двете години е в рамките на статистическата неопределеност. Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ класира 2025 г. на трето място по глобална температура.

Ледът не показва обрат на тенденцията

През 2025 г. горните слоеве на океана са съдържали рекордно количество топлина. NOAA отчита също, че средната площ на арктическия морски лед е била втората най-малка в 47-годишната сателитна редица, а годишният максимум е бил най-ниският за целия период. Световната метеорологична организация посочва, че топенето на ледниците продължава, а антарктическият морски лед е бил третият най-малък в историята на наблюденията.

През март 2026 г. Националният център за данни за снега и леда отчете нов изключително нисък зимен максимум на арктическия морски лед, статистически изравнен с предходния рекорд. Това не изключва временни регионални увеличения на лед или появата на големи айсберги, но подобни отделни явления не са доказателство за охлаждане на планетата. Дългосрочните показатели за температурата, океанската топлина, морския лед и ледниците сочат обратното.

Източници: rollcall.com, washingtonpost.com, cbsnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЛУПАВА СТАТИЯ.НЕВЕРНА

    0 6 Отговор
    Н СА ПРОТИВ КЛИМАТА СЕ ПРОМЕНИ ЗАТОПЛЯНЕ.

    05:59 10.10.2026

  • 2 Лелее

    10 5 Отговор
    Лудия и на айсбергите ли ще обяви война...🤣

    Коментиран от #5, #15

    06:03 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фон дер Миндер

    10 1 Отговор
    Може и да е прав ! А на фактчекърите им пожелавам безпроблемно преглъщане на собствените им "факти" ! Тук важи златното правило: на фактчекър , на DW и на либерален политик да не се вярва при никакви обстоятелства!

    Коментиран от #6

    06:23 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Капейчо

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фон дер Миндер":

    А на термометъра да вярваме ли?

    Коментиран от #8

    06:28 10.10.2026

  • 7 Агент Краснов

    5 0 Отговор
    Спрях 8 Войни.

    Вярвайте ми .

    06:31 10.10.2026

  • 8 Фон дер Миндер

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Капейчо":

    Твоя термометър не отразява състоянието на света! Осъзнаваш ли го ?

    Коментиран от #13

    06:31 10.10.2026

  • 9 Белина

    1 1 Отговор
    Дайте му да удари по една чаша

    06:34 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не позволяват цитиране, чрез триене

    2 0 Отговор
    Според ново проучване, публикувано в списание „Nature“, в периода от 2020 до 2024 г. антарктическият леден щит (AIS) е натрупал маса със скорост от +67,5 Gt/год(гигатона годишно)., като по този начин е обърнал тенденцията на умерена загуба на маса (-100,6 Gt/год.) от периода 2003–2019 г.

    07:03 10.10.2026

  • 13 Капейчо

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Фон дер Миндер":

    Разбира се, че не го осъзнавам! Осъзнаването е висша форма на интелект, която е присъща на еволюционно напреднали индивиди като тебе, а не на някакви глупави висшисти като мене. За което се извинявам.

    07:12 10.10.2026

  • 14 Хаха

    2 0 Отговор
    Малдивите отдавна щяха да са под вода,ако ледниците се топяха.

    07:20 10.10.2026

  • 15 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лелее":

    Като не можа да вземе Нобелова награда за мир, сега се насочва към науката.

    07:39 10.10.2026