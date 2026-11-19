Реал Мадрид удължи договора на Орелиен Чуамени до 30 юни 2032 г. Испанският клуб официално обяви новото споразумение с френския полузащитник, който се утвърди като една от основните фигури в средата на терена.

„Реал Мадрид и Орелиен Чуамени се договориха за удължаване на договора на футболиста, който остава свързан с клуба до 30 юни 2032 г.“, се посочва в официалното съобщение на клуба.

Чуамени пристигна на „Сантяго Бернабеу“ през лятото на 2022 г. Оттогава френският национал е изиграл над 200 мача с белия екип. С Реал Мадрид той е спечелил осем трофея, сред които Шампионската лига, Ла Лига, Суперкупата на Испания, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Халфът е световен вицешампион с Франция от турнира в Катар през 2022 г. Новият му договор гарантира оставането му в Мадрид до края на сезон 2031/32.

Подновяването на контракта на Чуамени беше обявено ден след това на Арда Гюлер. Турският полузащитник също ще остане в Реал Мадрид до 2032 г., с което клубът осигури дългосрочното присъствие на двама от младите си футболисти.