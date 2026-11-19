Русия е подценила волята на украинския народ да се съпротивлява и да се бори за свободата си. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“, която се провежда в София.

„Мисля, че първата грешна стратегическа преценка беше на Русия, която подцени волята на украинския народ да се съпротивлява и да се бори за своята свобода“, каза Радев.

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Премиерът определи войната в Украйна като пример за поредица от грешни стратегически преценки. По думите му при планирането на военните действия са били допуснати сериозни грешки в анализа на възможностите на Москва. Радев нарече украинското контранастъпление „ужасна стратегическа грешка“.

Предупреждение за ядрен риск

Радев заяви, че Европа също е подценила устойчивостта на руската икономика да издържи на санкциите. Според него е била подценена и отбранителната способност на Украйна.

Министър-председателят предупреди, че войната носи сериозен ядрен риск. „За ядрен риск не се говори. Приема се в тази война, в това противопоставяне, ядрен риск не съществува. А за мен той съществува“, заяви Радев. Той добави, че според него Русия използва този риск като инструмент в конфликта.

По думите му темата не заема достатъчно място в обсъжданията на Европейския съвет, докато НАТО и Европейският съюз постепенно променят ролите си. Радев заяви, че Алиансът насочва усилия към сдържане на ескалацията, а Европейският съюз отделя все повече ресурси за подкрепа на Украйна.

Черно море и войната в Украйна

Радев посочи, че сигурността в Черноморския регион е пряко зависима от развитието на войната. Според него решаването на проблемите в Черно море изисква трезва оценка на начина, по който се развива конфликтът, и на възможностите той да приключи.

„Ако искаме да реализираме визията си за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия Черно море да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност“, заяви премиерът.

Конференцията е организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България. Сред обсъжданите теми са споделената сигурност, военните баланси в Черно море, социално-икономическите последици от конфликта и възможностите за деескалация.

Източници: euronews.bg, focus-news.net, nova.bg