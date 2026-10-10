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НАТО: Няма план за блокада на Калининград

НАТО: Няма план за блокада на Калининград

10 Октомври, 2026 14:37 588 17

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Джузепе Каво Драгоне отхвърли твърденията, че Алиансът подготвя изолация на руския анклав

НАТО: Няма план за блокада на Калининград - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

НАТО не подготвя блокада на Калининградска област и твърденията за подобен сценарий не отговарят на действителността. Това заяви председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне в интервю за италианския вестник La Repubblica, цитирано от РБК.

„На източния фланг ситуацията е сериозна, но е под контрол. Искам да бъда пределно ясен: НАТО не подготвя никаква блокада на Калининград. Това е заплаха, изградена върху сценарий, който не съществува“, заяви Драгоне.

В същото време висшият представител на Алианса подчерта, че НАТО разполага с необходимите военни средства и инструменти за ефективно възпиране и бърза реакция при евентуална заплаха. По думите му организацията не търси сблъсък с Русия, тъй като подобна политика не съответства на характера ѝ като отбранителен съюз.

„НАТО не заплашва никого. Най-добрата победа е тази, за която не се налага да воюваме. Затова трябва да гарантираме, че системата ни за колективно възпиране е убедителна и отговаря на времето“, каза още Драгоне.

Изявлението му идва след поредица от остри размени на реплики между Москва и европейски представители за сигурността на Калининград – руския регион на Балтийско море, разположен между Полша и Литва и отделен от основната територия на Русия.

Кремъл вече обвини представители на европейски държави в отправянето на крайни изявления по отношение на Калининград. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков призова Европа да „умери пламъка си“ и подчерта, че Калининградска област е неразделна част от Руската федерация.

Според Песков подобни изказвания многократно са идвали от Полша и други европейски страни. Руското външно министерство от своя страна заяви през май, че НАТО отработва сценарии за изолиране на Калининградска област, като предупреди, че евентуални подобни действия няма да останат без последствия. Именно съществуването на такъв план сега категорично се отрича от председателя на Военния комитет на НАТО.

Напрежението се повиши допълнително през септември. На 12 септември полският външен министър Радослав Шикорски призова НАТО да засили военните учения в близост до Калининградска област. Още през юни Politico съобщи за укрепване на отбраната на шведския остров Готланд в Балтийско море в контекста на подготовката на Алианса за евентуален конфликт с Русия. Островът се намира на около 300 километра от Калининградска област.

Москва на свой ред отправи няколко предупреждения за последствията от евентуален опит за изолиране на региона. В края на май руският президент Владимир Путин заяви, че при възникване на заплаха сигурността на Калининград ще бъде гарантирана с всички военни средства, с които разполага Русия, като посочи, че съответните задачи са поставени и пред руския флот.

Тогава Путин реагира и на изказване на литовския външен министър Кястутис Будрис, според когото НАТО разполага със средства при необходимост да унищожи руските системи за противовъздушна отбрана и ракетните комплекси в Калининград. Руският президент отговори, че Москва разполага със средства да нанесе ответен удар срещу онези, които биха направили подобен опит.

В края на септември руското посолство в Ирландия стигна още по-далеч, като допусна възможността за ядрен отговор при опит за изолация на Калининград. Предупреждения за последствията от евентуална блокада отправиха и руските дипломатически представителства в Белгия и Великобритания.

Калининград има особено стратегическо значение за Москва заради разположението си в Балтийския регион и присъствието на руски военни сили. Областта граничи с две държави от НАТО – Полша и Литва – а след присъединяването на Финландия и Швеция към Алианса Балтийско море придоби още по-голямо значение за отбранителното планиране както на НАТО, така и на Русия.

На този фон изявлението на Драгоне представлява опит за ясно разграничаване между засилването на отбраната и възпирането по източния фланг на НАТО и твърденията на Москва, че Алиансът планира непосредствени действия за изолиране на Калининград.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 1 Отговор
    Откакто ви хванаха - няма!!!

    Коментиран от #6

    14:38 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Разбира се ,че Калининград е първа и основна цел на НАТО където са дислоцирани ракети с малък обсег ,но достатъчен да елеминира основни военни цели в Европа.Предстои да видим докъде ще продължи дървенето на смешните ОТАНци

    14:42 10.10.2026

  • 4 Путин

    14 2 Отговор
    А сте пипнали Калинин град,
    А съм направил асфалтират път до там.

    14:44 10.10.2026

  • 5 Медведев каза и за Камчия,

    5 7 Отговор
    че ако се опитаме да си я върнем щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    Коментиран от #7

    14:44 10.10.2026

  • 6 Ти нали хвана

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    средният.😃

    Коментиран от #11

    14:47 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Време е да има план

    2 12 Отговор
    Да вземат заграбената територия от варварите

    14:49 10.10.2026

  • 9 Сашко

    1 13 Отговор
    Трябваше Байдън деменцията да подпука рашките още на вторият ден от сво то.
    Аз така ги виждам нещата.

    Коментиран от #12

    14:51 10.10.2026

  • 10 Правилното заглавие:

    12 0 Отговор
    НАТО: се Страхува от ответния Светкявичен удар на Русия,
    и Няма план за блокада на Калининград!

    Коментиран от #13

    14:52 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин написа

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правилното заглавие:":

    До натото официално писмо! Вече няма хъката, мъката и "червени линии ", ей-така да ги плаши. Сега нещата се спекоха....

    14:59 10.10.2026

  • 14 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Както се оказа сащ купуват дизел от Русия. Така, че източният фланг на нато начело с ген. танас, мирчеф, гюров, къндев и все видни бойци от ппдб могат да направят десант и да окупират Калининград.

    15:00 10.10.2026

  • 15 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    План има, но дупетата са кът....

    15:02 10.10.2026

  • 16 Ако е така,

    3 0 Отговор
    " Това е заплаха, изградена върху сценарий, който не съществува..." Защо тогава правите учения и даже "важни" разни генерали и подобни вече казваха че "Калининград бил лесен и бързо ще го превземете", а?
    Ама май разбрахте в писмото на Путин, че гроздето е кисело?

    15:03 10.10.2026

  • 17 Посли

    0 0 Отговор
    Да няма ,,а нас warum?"

    15:05 10.10.2026