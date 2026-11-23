81-годишен мъж от Харков е осъден на 15 години затвор за държавна измяна, извършена по време на военно положение. Съдът е постановил и конфискация на цялото му имущество, а Харковският апелативен съд е оставил присъдата без промяна. За решението съобщи Харковската областна прокуратура, цитирана от OBOZ.UA.

Според прокуратурата мъжът е напуснал Украйна преди пълномащабното руско нахлуване и е заминал за Курска област. През декември 2022 г. там е бил вербуван от представител на руска спецслужба, който му дал мобилен телефон за връзка и му наредил да се върне в родния си Харков.

Събирал данни за военни обекти и последиците от обстрели

След завръщането си мъжът започнал да изпълнява задачи на руския си куратор. Между април и юни 2023 г., по данни на разследването, той събирал информация за украинските сили за отбрана, местоположението на военнослужещи и техника, отбранителни предприятия и железопътна инфраструктура.

Отделно той проверявал местата на руски атаки, размера на нанесените разрушения и хода на възстановителните дейности. Сведенията били изпращани чрез Telegram като текстови и гласови съобщения, както и по време на телефонни разговори. Според прокуратурата за изпълнението на задачите мъжът получавал парично възнаграждение.

За да не предизвиква подозрение, той се придвижвал пеша, с такси и с градския транспорт в различни части на Харков. Бил разкрит и задържан по местоживеенето си през юни 2023 г.

Защитата е поискала ново разглеждане

По време на съдебния процес обвиняемият не е признал вината си. Той е твърдял, че се е движел из града единствено по лични дела, а на руския куратор умишлено е подавал невярна информация, за да прекрати контактите си с него.

През април 2026 г. съдът го е признал за виновен по част 2 на член 111 от Наказателния кодекс на Украйна и му е наложил 15 години лишаване от свобода с конфискация на имуществото. Осъденият и защитникът му са поискали присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане, но апелативният съд е отхвърлил жалбите.

Източници: obozrevatel.com