Полша ще извика руския посланик във външното си министерство заради навлизането на три руски крилати ракети във въздушното пространство на страната и падането им на полска територия. Това ще стане след приключването на разследването на службите за сигурност и военните, съобщи говорител на полското външно министерство, цитиран от полската новинарска агенция ПАП и ДПА.

Трите летателни обекта са били идентифицирани като руски крилати ракети Х-101 след анализ на откритите отломки, съобщи полската прокуратура. Те са навлезли във въздушното пространство на Полша по време на мащабни руски удари срещу Украйна и са се разбили на полска територия.

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Според предварителните данни ракетите са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в оръжеен завод в Дубна, на около 140 километра северно от Москва.

Варшава подготвя дипломатически протест

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Варшава ще реагира пред руската страна с „най-категоричното си недоволство“ заради нарушаването на полското въздушно пространство.

Предстоящото извикване на руския посланик е свързано с дипломатическата реакция на Полша, която е член на Европейския съюз и НАТО. Полското външно министерство изчаква службите за сигурност и военните да приключат работата си по инцидента, преди да представи официалната си позиция на руския представител.

Москва извика естонски дипломат

Междувременно естонският шарже д'афер в Москва Марек Юхтеги е бил извикан в руското Министерство на външните работи. Поводът е решението на Талин да затвори граничните пунктове между Естония и Русия, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Юхтеги вече е пристигнал в сградата на руското външно министерство. Не са посочени подробности за разговорите или за конкретните мерки, които Москва възнамерява да предприеме по случая.