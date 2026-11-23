Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подкрепи гаранции за сигурността на Украйна по подобие на член 5 от Договора за НАТО, но само ако те безспорно служат на американските национални интереси. Това заяви специалният пратеник на Вашингтон Джаред Къшнър в публикация в социалната платформа Екс.

„Желанието на президента Тръмп да обмисли гаранции за сигурността на Украйна в духа на член 5 е от стратегическо значение за постигането на траен мир“, написа Къшнър. По думите му готовността на Русия да обсъжда подобен модел е „голяма стъпка напред“ и потенциален знак, че намеренията на Москва за мир са сериозни.

Къшнър подчерта, че гаранциите трябва да бъдат конкретни, надеждни и ясно формулирани. Той посочи, че всяка от предложените мерки ще трябва да бъде одобрена от Тръмп, а поемането на американски ангажименти ще изисква и конституционни и парламентарни процедури.

Какви са условията на Вашингтон

„Той ще предприеме подобна стъпка само ако е убеден, че тя безспорно служи на американските национални интереси и че по-широките споразумения за сигурността правят малко вероятно нарушаването на въпросните гаранции“, заяви специалният пратеник.

По-рано, на среща в Берлин на 19 ноември, Къшнър каза, че Тръмп е отворен към гаранция за Украйна, основана на член 5, но тя трябва да бъде част от по-широк пакет за европейската сигурност. Член 5 на НАТО предвижда, че въоръжено нападение срещу една държава от алианса се разглежда като нападение срещу всички.

Според Къшнър надеждните гаранции трябва да бъдат подкрепени от споразумения за възпиране и предотвратяване на военни инциденти. Той смята, че подобна система може значително да намали риска от нова война.

Различията между Вашингтон, Киев и Москва

Къшнър заяви, че украинският президент Володимир Зеленски е прав да настоява гаранциите да бъдат конкретни, надеждни и ясно описани. Европейските институции и договореностите за сигурност, по думите му, трябва да осигурят основата, която САЩ да укрепят.

Публичните позиции за руското отношение към подобна схема обаче се разминават. Докато Къшнър говори за готовност на Москва да обсъжда гаранции по модела на член 5, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че всякаква форма на „квазичленство“ на Украйна в западния военен съюз е неприемлива за Русия.

Така окончателният модел остава нерешен. Предстои да бъдат уточнени конкретните ангажименти на САЩ и европейските държави, механизмите за възпиране и процедурите, чрез които Вашингтон би могъл да одобри евентуалните гаранции.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, themoscowtimes.com