Украински сили са нанесли удар по два руски плавателни съда близо до Бенгази, Либия, като най-малко един от тях е бил унищожен. Геолокирани кадри, публикувани на 22 ноември, показват пожар и вторични експлозии на руската корвета „Меркурий“, докато корабът се намира на док във военноморската база в Бенгази, Източна Либия.

„Меркурий“ е корвета проект 20380 от клас „Стерегущий“. Според либийски военни представители, свързани с Либийската национална армия, украинските сили са използвали шест безпилотни надводни апарата, два от които са поразили кораба. По думите им атаката е била извършена от база в Западна Либия, използвана от украински сили.

Корветата е престояла няколко дни в пристанището на Бенгази за задачи по ескортиране на руски товарни кораби в Средиземно море. Според подадената информация тези кораби могат да превозват военни товари. Данните за втория поразен плавателен съд, както и окончателният размер на щетите, остават ограничени.

Неясна остава атаката в Калининград

На 21 ноември в Балтийск, Калининградска област, са били задействани руски системи за противовъздушна отбрана. От публикуваните кадри не става ясно по какви цели са стреляли системите.

Институтът за изследване на войната посочва, че няма достатъчно доказателства, за да потвърди твърденията за украинска атака с дронове срещу Калининградска област. Губернаторът Алексей Беспрозванних съобщава, че в Немански район е била обявена тревога заради „подозрителен обект“, идващ откъм Литва. По думите му руските специалисти са установили, че няма заплаха.

Литовски официални лица отрекоха участие във въздушна атака срещу руския ексклав. На 22 ноември украинският Център за стратегически комуникации съобщи, че в цяла Калининградска област са се задействали сирени за въздушна тревога. Според украинската страна руските власти са определили случая като фалшив сигнал, който е послужил като повод за учение.

Руски дрон два пъти навлезе в Молдова

„Калининград вече не е недосегаем“, заяви украинският Център за стратегически комуникации.

На 21 ноември руски дрон с реактивен двигател два пъти е нарушил въздушното пространство на Молдова. Това е станало на фона на руски удари срещу Западна Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова.

Молдовските власти вече са съобщавали за други подобни навлизания, включително на 17 ноември. Последният случай засилва опасенията за разширяване на рисковете от руските въздушни операции извън територията на Украйна.

Източници: news.bg, apnews.com, moldova1.md