Навлизането на руска крилата ракета и два реактивни дрона в полското въздушно пространство не предизвика задействане на член 4 от договора на НАТО. Именно тази сдържаност е в центъра на анализа на „Телеграф“, който предупреждава, че реакцията може да покаже слабост във възпирането на Русия.

Инцидентът е станал в момент, когато в Полша са се провеждали военни учения на държави от коалицията на желаещите. В тях са участвали 2800 военнослужещи от 11 страни, сред които 300 британски военнослужещи. Един от обектите е паднал на около 48 километра от мястото на ученията. Няма съобщения за загинали, ранени или материални щети.

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е определил нарушаването на полското въздушно пространство като „сериозно нарушение“. Премиерът на Полша Доналд Туск е обвинил Москва в „умишлена провокация“, а президентът на Франция Еманюел Макрон е заявил, че Русия прави „безотговорен хазарт“, който може да засили решимостта и единството на Европа.

Варшава избра консултации без член 4

Член 4 позволява на всяка държава от НАТО да поиска официални консултации, когато смята, че нейната сигурност, териториална цялост или политическа независимост са застрашени. Това е стъпка преди член 5, който урежда колективната отбрана на съюзниците.

Полша задейства член 4 през 2025 г., след като около 20 руски дрона навлязоха във въздушното ѝ пространство. Тогава полски и нидерландски изтребители свалиха част от тях, а НАТО създаде операцията „Източен страж“ за подсилване на източния фланг.

Според анализа този път Варшава и съюзниците ѝ са избегнали по-твърда реакция, въпреки че става дума за действителна крилата ракета и два дрона, а не само за примамки. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп е определил руските навлизания като станали „по погрешка“.

Предупреждение за хибридна ескалация

„Москва трябва да знае докъде може да стигне, без да предизвика сериозен отговор“, коментира Киър Джайлс, сътрудник на Chatham House. По думите му Русия предприема изчислени рискове, за да проверява реакцията на европейските държави.

В анализа се посочва, че през последните осем месеца са регистрирани стотици инциденти, свързвани с руска хибридна война. Те включват палежи на наземни станции на Starlink в Европа. През август на летището в Лайпциг е бил открит дрон с експлозиви, насочен към напълно зареден товарен самолет. Взривът не е последвал.

Германия официално е обвинила Русия за организирането на този случай, но европейските държави обикновено избягват публично да приписват на Москва отговорност за подобни действия. Според анализа отказът от задействане на член 4 може да бъде възприет в Кремъл като знак, че единството на НАТО отслабва.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че готовността на Владимир Путин да приеме гаранции за Украйна, подобни на член 5, поражда „повече въпроси, отколкото отговори“. Според анализа това поставя под съмнение не само бъдещите гаранции за Киев, но и убедителността на колективната отбрана в Европа.

Източници: telegraph.co.uk