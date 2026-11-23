Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова страната му да бъде приета в НАТО. Той отправи апела във видеообръщение към участниците в годишната среща на Парламентарната асамблея на алианса в Берлин, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че пълноправното членство би било по-добро решение за сигурността на Европа от гаранции за сигурност, сходни с клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на НАТО.

„Няма ли да бъде по-ефективно просто да приемем Украйна в НАТО? Няма ли това да бъде по-добре за всички нас – по-евтино за осъществяване и по-надеждно от гледна точка на реалното гарантиране на сигурността?“, попита украинският президент.

Съединените щати са предложили гаранции, подобни на член 5, за да бъде защитена Украйна от нови руски атаки след края на войната. Според договора на НАТО нападение срещу една държава членка се разглежда като нападение срещу всички съюзници, но конкретните действия при задействането на клаузата се определят политически от страните в алианса.

Киев иска яснота за бъдещите гаранции

Зеленски не отхвърли пряко американското предложение, но поиска повече конкретика за неговото съдържание.

„Кои държави ще подкрепят Украйна, ако тя отново бъде нападната? Какво точно ще предприемат нашите партньори в отговор? Какви войски ще бъдат разположени предварително на наша територия? Колко ще струва всичко това?“, попита той.

Украинският президент заяви, че Европа ще бъде по-сигурна, ако Украйна стане член на НАТО. В същото време Русия категорично се противопоставя както на присъединяването на Киев към алианса, така и на разполагането на западни войски на украинска територия.

НАТО е постигнало принципно съгласие, че Украйна трябва да стане член на организацията, но през последните години Съединените щати се противопоставят на незабавното ѝ приемане. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви по време на дискусиите в Берлин, че пътят на Украйна към членство е необратим, предаде ДПА.

Спорът е свързан и с бъдещето на Донбас

Темата за НАТО отново се активизира на фона на разговорите за прекратяване на войната. Наскоро Зеленски съобщи, че американските преговарящи са предложили Украйна да бъде приета в алианса в замяна на отказ от частта от Донбас, която все още е под украински контрол.

Киев досега отхвърля възможността да се изтегли от територии, които Русия не е превзела. Така въпросът за членството в НАТО остава свързан едновременно с бъдещите гаранции за сигурност и с условията за евентуално споразумение за прекратяване на войната.