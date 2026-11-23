Полша и съюзниците ѝ от НАТО все още изясняват дали руските ракети, навлезли в полското въздушно пространство на 20 ноември, са го направили умишлено. Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в Берлин.

„Ясно е, че това е опасен инцидент. Той е свързан с Русия“, каза Рюте по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО.

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Той подчерта, че на този етап не може да се направи заключение за намеренията зад навлизането. „Дали е бил умишлен, или не, разбира се, трябва да бъде установено от компетентните органи. Никога няма да спекулирам по този въпрос“, заяви генералният секретар.

Оценката ще бъде направена от Полша и съюзниците

Рюте каза, че Полша и останалите държави от НАТО трябва да установят какво точно се е случило, преди алиансът да направи окончателни изводи. По думите му той ще може да коментира случая едва след приключването на тази оценка.

Навлизането на ракетите е станало на фона на руски въздушни удари срещу Украйна. Полските власти и НАТО разглеждат произхода на въздушните обекти като свързан с Русия, но въпросът дали нарушаването на полското въздушно пространство е било преднамерено остава нерешен.

Изявлението на Рюте запазва разследването в рамките на фактите, установени до момента, без да се прави предположение за евентуална руска цел. Решението за последващите действия ще зависи от данните, събрани от полските компетентни органи и съюзниците в НАТО.