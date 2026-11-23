Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова страните от Балтийския регион да използват влиянието си върху Украйна, за да бъде осигурена стабилност в Балтийско море. Изказването му дойде след атаката срещу руския сухотоварен кораб Sparta II, пътувал към Калининград.

Песков заяви, че Москва наблюдава „разширяване на терористичната активност“ в района и че това допълнително увеличава напрежението между държавите по крайбрежието.

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„Това е много опасна тенденция – разширяване на терористичната активност в района на Балтийско море“, заяви Песков.

Той не посочи кои конкретни действия на Киев определя като „терористични“, но свърза думите си с инцидента от 21 ноември, при който Sparta II беше атакуван в международни води във Финския залив. Корабът е бил повреден и след това е навлязъл в териториалните води на Финландия. Данните за атаката са потвърдени от финландските власти, които съобщиха за удар с безпилотници срещу плавателния съд.

Литва отхвърли твърденията за участие

След инцидента в Русия се появиха твърдения, че Украйна е използвала въздушното пространство на балтийска държава, за да насочи атаката срещу кораба. Литовският външен министър Кястутис Будрис отхвърли тези обвинения и заяви, че Литва не е разрешавала използването на въздушното си пространство за атаки срещу цели в Русия.

В същия ден в Калининградска област бяха съобщени сигнали за възможна атака с безпилотници. Според публикуваната информация това е първият подобен случай в региона от началото на пълномащабната война.

Корабът е бил на път за Калининград

Sparta II е руски сухотоварен кораб, който е пътувал през Балтийско море към Калининград. След удара на борда е избухнал пожар, а екипажът е бил евакуиран. Плавателният съд е останал в района на Финския залив, преди да бъде предприето изтеглянето му към руски води.

Капитанът от запаса Андрей Риженко допусна, че атаката може да е провокация, но според него по-вероятно е ударите действително да са били извършени. Той посочи Калининград като основна база на руския Балтийски флот и оцени инцидента като сериозен сигнал към Москва за значението на Балтийско море.

Песков не обяви конкретни последващи действия на Русия, но призивът му към балтийските държави поставя инцидента в по-широкия контекст на нарастващото напрежение около морските маршрути и военната инфраструктура в региона.

Източници: unian.net, aljazeera.com, apnews.com