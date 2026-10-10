Тръмп може отново да спре разузнавателните данни за Киев

Споразумението между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика опасения, че Вашингтон може отново да ограничи предоставянето на разузнавателна информация на Украйна. За подобни спекулации съобщава германското издание WELT, което разглежда възможните последици от сближаването между двете държави за войната в Украйна.

Засега няма официално потвърждение, че американската администрация подготвя прекратяване на разузнавателната подкрепа за Киев. Опасенията възникват на фона на решението на Тръмп да направи изключение от санкционния режим срещу Русия, за да позволи доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар.

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На 9 октомври Тръмп обяви, че след телефонен разговор с Путин е постигната договореност Русия незабавно да предостави повече от 300 000 тона дизел. През ноември се очакват допълнителни 500 000 тона, последвани от още един милион тона. Американският президент посочи, че Москва може да достави и още три милиона тона в сравнително кратък срок в зависимост от състоянието на руските рафинерии.

За осъществяването на сделката Министерството на финансите на САЩ издаде временно разрешение за продажба, транспортиране, разтоварване и внос на руски дизел до 7 април 2027 г. Това представлява съществено изключение от ограниченията, въведени срещу руския енергиен сектор заради войната в Украйна.

Решението предизвика остра реакция в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи разрешаването на руския енергиен износ като инвестиция в продължаването на войната. Според него приходите от продажбите на горива ще осигурят допълнителни финансови ресурси на Москва.

Зеленски разкритикува и обстоятелството, че споразумението е било постигнато, докато американски представители са водили разговори с украинска делегация за възможностите за прекратяване на войната. По информация на Reuters в преговорите в Маями са участвали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и представители на Украйна, Европа и НАТО.

Обсъждани са били гаранции за сигурността на Украйна, икономическото ѝ възстановяване след войната и възможностите за бъдещо присъединяване към Европейския съюз. Според информация на Axios украинската страна не е била предварително уведомена за намерението на Вашингтон да облекчи санкциите върху руския дизел.

Допълнително напрежение предизвикват американските искания Украйна да прекрати ударите срещу руските нефтопреработвателни предприятия. През последните месеци украинските безпилотни апарати нанесоха значителни щети на руската петролна инфраструктура, което доведе до затруднения в производството и доставките на горива.

Тръмп неколкократно призова Зеленски да спре тези атаки, аргументирайки се с последствията им за международните енергийни пазари. Според информация на Axios американски представители смятат, че украинският президент многократно е пренебрегвал исканията на Вашингтон по този въпрос.

Украинският държавен глава заяви, че Киев е готов да прекрати ударите срещу руските рафинерии, ако Москва на свой ред спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Подобна взаимна договореност обаче засега не е постигната.

Споразумението с Путин идва в момент, когато Тръмп е под засилен вътрешнополитически натиск заради високите цени на горивата. Поскъпването на дизела се отразява на транспортния сектор, селското стопанство и цените на потребителските стоки в САЩ, а междинните избори за Конгреса предстоят на 3 ноември.

Според анализатори, цитирани от Associated Press, допълнителните руски доставки едва ли ще доведат до трайно понижение на цените. Причината е, че проблемите на международния пазар са свързани не само с наличните количества суров петрол, но и с ограниченията в капацитета за преработката му.

На този фон евентуално ново ограничаване на американската разузнавателна подкрепа би имало сериозни последици за Украйна. Информацията, предоставяна от САЩ, има важно значение за наблюдението на руските военни действия и за способността на украинските сили да реагират на заплахи.

Въпреки това между опасенията, коментирани в германските медии, и реално политическо решение на Вашингтон съществува съществена разлика. Към 10 октомври няма потвърдена информация, че Тръмп е разпоредил ново спиране на обмена на разузнавателни данни с Киев.

Сделката за руския дизел обаче вече поставя въпроси за бъдещето на американската политика спрямо Москва и за възможността икономическите интереси на Вашингтон да повлияят върху подкрепата му за Украйна.