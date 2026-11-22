Президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни срещата си с руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин с Ялтенската конференция от 1945 г. Той публикува колаж, на който едната снимка показва Йосиф Сталин, Франклин Рузвелт и Уинстън Чърчил, а другата – Тръмп, Путин и Си.

Към изображението американският президент добави надписа: „Великите сили. 1945, 2026“. Публикацията беше направена в Truth Social, два дни след срещата на тримата лидери в китайския град Шънджън.

Първа тристранна среща между трите държави

Разговорите между Тръмп, Путин и Си се проведоха на 19 ноември в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това беше първата среща на лидерите на САЩ, Русия и Китай в този формат. На нея бяха обсъдени войната в Украйна, ядрените рискове и стратегическата стабилност.

Асошиейтед прес съобщи, че разговорите са продължили около час и половина, но не са довели до пробив по въпросите за контрола над ядрените оръжия или прекратяването на войната в Украйна. Срещата беше представена от американската страна като възможност за диалог между трите ядрени сили.

Същия ден Тръмп е публикувал и снимка с Путин, придружена от текста „Моят приятел“. Двамата разговаряха отделно в Шънджън преди тристранната среща.

Ялтенската конференция се състоя през февруари 1945 г. в Крим и събра лидерите на Съветския съюз, САЩ и Великобритания за разговори за следвоенния ред в Европа. Сравнението на Тръмп поставя съвременната среща в контекста на отношенията между трите големи сили, но само по себе си не представлява международно споразумение или решение за разпределение на сфери на влияние.

Източници: rbc.ru, apnews.com, investing.com