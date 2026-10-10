Тръмп: Зеленски иска да създава проблеми на САЩ и целия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Владимир Зеленски иска да създава проблеми на Съединените щати и на целия свят. Той свърза думите си с украинските удари по руски рафинерии и отражението им върху доставките и цените на дизеловото гориво.
„Той иска да създава проблеми на света. Иска да създава проблеми на нашите фермери заради дизеловото гориво, тъй като Русия доставя значителна част от дизела по целия свят“, каза Тръмп пред журналисти.
Изказването идва ден след като американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според обявените от Тръмп параметри Русия трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона за американския и световния пазар. През ноември се очакват още 500 000 тона, последвани от 1 милион тона, а по-късно и от допълнителни 3 милиона тона.
Тръмп представи сделката като мярка за ограничаване на високите разходи на американските фермери, превозвачи и други потребители на дизел. Средната цена в САЩ достигна рекордните 6,53 долара за галон на 22 септември, а в петък беше близо 6,28 долара, посочи Асошиейтед прес.
Експерти се съмняват в ефекта върху цените
Енергийни експерти, цитирани от Асошиейтед прес, заявиха, че руските доставки едва ли ще доведат до съществено поевтиняване на дизела. Според тях горивото може да бъде пренасочено от други клиенти към американския пазар, без това да промени значително общото количество на световния пазар.
Дизеловите цени са под натиск заради нарушените доставки и ограничения капацитет на рафинериите. Русия забрани износа на дизелово гориво през юли след украински атаки по нейни рафинерии. Според CNN обещаните първи количества биха покрили приблизително ден и половина от американското потребление, а анализатори поставят под въпрос дали Москва действително разполага с всички обявени обеми.
Киев определи сделката като подарък за Москва
Зеленски заяви, че договореността между Тръмп и Путин е „слабо решение“ и предупреди, че приходите от износ на гориво могат да помогнат на Русия да продължи войната. По думите му всяко облекчаване на натиска върху Москва се възприема като знак, че руското ръководство може да продължи атаките срещу украински градове.
Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, Тръмп е взел решението след няколко искания към Украйна да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Представителят твърди, че атаките са допринесли за недостига на гориво в Русия и са оказали натиск върху световния пазар. Украинската страна е заявила готовност да спре ударите по рафинериите при прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.
Договореността беше обявена в момент, когато украински и американски представители водеха разговори в Маями за възможни стъпки към прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за руските доставки на дизел ще повлияе на планираните дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и Москва.
Източници: apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хм...
Коментиран от #66, #76
20:18 10.10.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #58
20:19 10.10.2026
4 Кина
20:19 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
20:21 10.10.2026
8 Евала Перчем!!!
Коментиран от #29
20:21 10.10.2026
9 Мхм
20:21 10.10.2026
10 Тръмпутин
20:21 10.10.2026
11 Ели
Коментиран от #23, #36, #56
20:21 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Целия свят
20:22 10.10.2026
14 Биби
20:23 10.10.2026
15 Българин
20:23 10.10.2026
16 Бегай
А войната в Иран какво е ?
Там какви безобразия правиш, нещастниккко!?
Не е световен ли проблем?!
Световните проблеми сте ти ,путин и нетаняху!
Така ли?!
Коментиран от #37
20:23 10.10.2026
17 Доналд
20:23 10.10.2026
18 Сатана Z
Коментиран от #44
20:23 10.10.2026
19 Йода
Коментиран от #42
20:24 10.10.2026
20 Хо хо хо
20:24 10.10.2026
21 ?????
Тръмп произнесъл присъдата на Зеленски - според него на Украйна и́ трябва нов президент.
Коментиран от #47
20:25 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Баце
Коментиран от #69
20:25 10.10.2026
25 Жбръц
20:26 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И за чумата
20:27 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #8 от "Евала Перчем!!!":..това е "легален" начин на агент Краснов да преведе на НАЧАЛНИЦИТЕ си няколко МИЛИАРДА ДОЛАРА...Кой ще посмее да бройка и проверява какво превозват танкерите ... с "дизелово гориво".
20:28 10.10.2026
30 Има шанс
20:28 10.10.2026
31 БАНко
20:28 10.10.2026
32 Братя иранци
20:28 10.10.2026
33 не може да бъде
Коментиран от #38, #53
20:28 10.10.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:29 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така ли ,ве...?!
До коментар #11 от "Ели":Тия двамата ,ряпа да ядат пред убийствата на ушатият Биби...!
Или умишлено го пропускаш...?!
20:29 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #33 от "не може да бъде":..това е "легален" начин на агент Краснов да преведе на НАЧАЛНИЦИТЕ си няколко МИЛИАРДА ДОЛАРА...Кой ще посмее да бройка и проверява какво превозват танкерите ... с "дизелово гориво".
20:30 10.10.2026
39 Светът има два проблема
20:30 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #19 от "Йода":Ти си гений, сериозно.
20:32 10.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами
До коментар #18 от "Сатана Z":Предният пишман разбирач. Отново обяснявам!!!
Дано да е за последно, но се съмнявам :)
Рафинерията и бензиностанциите на Лукойл в България са на Литаско.
Литаско е регистриран в Швеция. Парите отиват там, а не в Русия.
20:33 10.10.2026
45 Гюров
Коментиран от #50
20:34 10.10.2026
46 То смешно
20:34 10.10.2026
47 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "?????":Фактът че делегацията на незалежная е напуснала щатите скоропостижно е показателен ЗАБРАВИЛ ШУТЪТ РАНГЪТ СВОЙ НА ДОНИ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИЛ ТОЙ
20:34 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ,,,,,,
20:35 10.10.2026
50 Мирчев
До коментар #45 от "Гюров":И на мен ми е лошо......
20:36 10.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Много здраве от Мадяр
До коментар #33 от "не може да бъде":Нито един танкер няма да стигне закъдето и да било.
Коментиран от #68, #81
20:36 10.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами сега
20:37 10.10.2026
56 Ами
До коментар #11 от "Ели":Скъпа Ели ... Направи си няколко ваксин ей така за всеки случай,
и си намери някой да ти засади борче в задното дворче.
20:38 10.10.2026
57 Нагъл тип
20:38 10.10.2026
58 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #3 от "Сатана Z":бакшиш на колело
20:38 10.10.2026
59 Артилерист
20:38 10.10.2026
60 Тръмп
20:39 10.10.2026
61 Значи скоро зеления ше падне
20:39 10.10.2026
62 сара
20:39 10.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 не може да бъде
До коментар #53 от "Много здраве от Мадяр":Много е вероятно -само че въпросът е - дали руснаците много ще се разтревожат от това!?Това е просто карт бланш за тях да засилят ударите а Тръмп ще бъде бесен -ще спре всякаква помощ ще забрани използване на каквито и да е оръжия в които има американско участие ще замрази всякакво финансиране!?Имам подозрение че руснаците разчитат точно на това -Зеленски е достатъчно ненормален за да го направи той вече няма какво да губи защото вижда че е обречен !??
Коментиран от #72, #77
20:45 10.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хмм
До коментар #68 от "не може да бъде":а кой им разреши да обстрелват петролни рафинерии, чие е далекобойното оръжие, едно очакваха, а друго се случи?
20:58 10.10.2026
73 Българин
Коментиран от #78, #79, #80
21:00 10.10.2026
74 Промяна
21:01 10.10.2026
75 факт
21:05 10.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Град Козлодуй
До коментар #73 от "Българин":Ще издържи на кукуво лято.На пролет друга песен ще пееш.....
21:18 10.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 .....
21:41 10.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Бегай , не е така
До коментар #81 от "Така ли?":Зеленски е евреин , а путин прави СВО срещу нацизма!!!
А ми обясни това!
Коментиран от #85
21:42 10.10.2026
85 Тцтцтц
До коментар #84 от "Бегай , не е така":Той не че Путин не е евреин,та кво значение има🤣🤣
21:45 10.10.2026