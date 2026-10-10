Тръмп: Зеленски иска да създава проблеми на САЩ и целия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Владимир Зеленски иска да създава проблеми на Съединените щати и на целия свят. Той свърза думите си с украинските удари по руски рафинерии и отражението им върху доставките и цените на дизеловото гориво.

„Той иска да създава проблеми на света. Иска да създава проблеми на нашите фермери заради дизеловото гориво, тъй като Русия доставя значителна част от дизела по целия свят“, каза Тръмп пред журналисти.

Изказването идва ден след като американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според обявените от Тръмп параметри Русия трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона за американския и световния пазар. През ноември се очакват още 500 000 тона, последвани от 1 милион тона, а по-късно и от допълнителни 3 милиона тона.

Тръмп представи сделката като мярка за ограничаване на високите разходи на американските фермери, превозвачи и други потребители на дизел. Средната цена в САЩ достигна рекордните 6,53 долара за галон на 22 септември, а в петък беше близо 6,28 долара, посочи Асошиейтед прес.

Експерти се съмняват в ефекта върху цените

Енергийни експерти, цитирани от Асошиейтед прес, заявиха, че руските доставки едва ли ще доведат до съществено поевтиняване на дизела. Според тях горивото може да бъде пренасочено от други клиенти към американския пазар, без това да промени значително общото количество на световния пазар.

Дизеловите цени са под натиск заради нарушените доставки и ограничения капацитет на рафинериите. Русия забрани износа на дизелово гориво през юли след украински атаки по нейни рафинерии. Според CNN обещаните първи количества биха покрили приблизително ден и половина от американското потребление, а анализатори поставят под въпрос дали Москва действително разполага с всички обявени обеми.

Киев определи сделката като подарък за Москва

Зеленски заяви, че договореността между Тръмп и Путин е „слабо решение“ и предупреди, че приходите от износ на гориво могат да помогнат на Русия да продължи войната. По думите му всяко облекчаване на натиска върху Москва се възприема като знак, че руското ръководство може да продължи атаките срещу украински градове.

Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, Тръмп е взел решението след няколко искания към Украйна да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Представителят твърди, че атаките са допринесли за недостига на гориво в Русия и са оказали натиск върху световния пазар. Украинската страна е заявила готовност да спре ударите по рафинериите при прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Договореността беше обявена в момент, когато украински и американски представители водеха разговори в Маями за възможни стъпки към прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за руските доставки на дизел ще повлияе на планираните дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и Москва.

Източници: apnews.com, axios.com