Новини
Свят »
Украйна »
Тръмп: Зеленски иска да създава проблеми на САЩ и целия свят
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски иска да създава проблеми на САЩ и целия свят

10 Октомври, 2026 20:12 2 333 85

  • доналд тръмп-
  • владимир зеленски-
  • дизелово гориво-
  • русия-
  • украйна

Американският президент свърза украинските удари по руски рафинерии с поскъпването на дизела и обяви сделка за доставки от Русия

Тръмп: Зеленски иска да създава проблеми на САЩ и целия свят - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Владимир Зеленски иска да създава проблеми на Съединените щати и на целия свят. Той свърза думите си с украинските удари по руски рафинерии и отражението им върху доставките и цените на дизеловото гориво.

„Той иска да създава проблеми на света. Иска да създава проблеми на нашите фермери заради дизеловото гориво, тъй като Русия доставя значителна част от дизела по целия свят“, каза Тръмп пред журналисти.

Изказването идва ден след като американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според обявените от Тръмп параметри Русия трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона за американския и световния пазар. През ноември се очакват още 500 000 тона, последвани от 1 милион тона, а по-късно и от допълнителни 3 милиона тона.

Тръмп представи сделката като мярка за ограничаване на високите разходи на американските фермери, превозвачи и други потребители на дизел. Средната цена в САЩ достигна рекордните 6,53 долара за галон на 22 септември, а в петък беше близо 6,28 долара, посочи Асошиейтед прес.

Експерти се съмняват в ефекта върху цените

Енергийни експерти, цитирани от Асошиейтед прес, заявиха, че руските доставки едва ли ще доведат до съществено поевтиняване на дизела. Според тях горивото може да бъде пренасочено от други клиенти към американския пазар, без това да промени значително общото количество на световния пазар.

Дизеловите цени са под натиск заради нарушените доставки и ограничения капацитет на рафинериите. Русия забрани износа на дизелово гориво през юли след украински атаки по нейни рафинерии. Според CNN обещаните първи количества биха покрили приблизително ден и половина от американското потребление, а анализатори поставят под въпрос дали Москва действително разполага с всички обявени обеми.

Киев определи сделката като подарък за Москва

Зеленски заяви, че договореността между Тръмп и Путин е „слабо решение“ и предупреди, че приходите от износ на гориво могат да помогнат на Русия да продължи войната. По думите му всяко облекчаване на натиска върху Москва се възприема като знак, че руското ръководство може да продължи атаките срещу украински градове.

Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, Тръмп е взел решението след няколко искания към Украйна да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Представителят твърди, че атаките са допринесли за недостига на гориво в Русия и са оказали натиск върху световния пазар. Украинската страна е заявила готовност да спре ударите по рафинериите при прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Договореността беше обявена в момент, когато украински и американски представители водеха разговори в Маями за възможни стъпки към прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за руските доставки на дизел ще повлияе на планираните дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и Москва.

Източници: apnews.com, axios.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хм...

    37 48 Отговор
    Човекът изплиска легена! Американците да се вземат в ръце и да отърват света от това недоразумение.

    Коментиран от #66, #76

    20:18 10.10.2026

  • 3 Сатана Z

    17 7 Отговор
    Отпред магаре,а отзад змия.Що е то?

    Коментиран от #58

    20:19 10.10.2026

  • 4 Кина

    62 11 Отговор
    Каква стана тя...! Зеления йордек ще се гръмне..!

    20:19 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    13 33 Отговор
    Тоя рижавия е хахо....

    20:21 10.10.2026

  • 8 Евала Перчем!!!

    35 9 Отговор
    Що забрави Иран???? Май е удобно а????

    Коментиран от #29

    20:21 10.10.2026

  • 9 Мхм

    56 7 Отговор
    Англосаксите, мерц и макрон са в потрес. Лелей...

    20:21 10.10.2026

  • 10 Тръмпутин

    15 41 Отговор
    Тръмп и неговият голям приятел са проблем за целия свят.

    20:21 10.10.2026

  • 11 Ели

    18 50 Отговор
    Няма ли някой нормален човек в САЩ? Това сбъркано същество трябва да се оземли. Разбуни света.Един руски плъх и един луд палячо избиха хиляди души

    Коментиран от #23, #36, #56

    20:21 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Целия свят

    33 1 Отговор
    знае кой създава проблемите!

    20:22 10.10.2026

  • 14 Биби

    17 10 Отговор
    Днеска Събота,утре Неделя,вдруги ден Понеделник че има нов завой на пембения камбой

    20:23 10.10.2026

  • 15 Българин

    20 6 Отговор
    НАПЪЛНО ВЯРНО.ТАКА Е.

    20:23 10.10.2026

  • 16 Бегай

    9 23 Отговор
    Рижамамуно!
    А войната в Иран какво е ?
    Там какви безобразия правиш, нещастниккко!?
    Не е световен ли проблем?!
    Световните проблеми сте ти ,путин и нетаняху!
    Така ли?!

    Коментиран от #37

    20:23 10.10.2026

  • 17 Доналд

    9 13 Отговор
    Палачинков...

    20:23 10.10.2026

  • 18 Сатана Z

    18 5 Отговор
    Бензиностанциите на Лукойл и самата рафинерия в България отчитат огромни печалби на собствениците от Русия преработвайки евтини нефт продаван след това на НАТОвците от БГто

    Коментиран от #44

    20:23 10.10.2026

  • 19 Йода

    8 18 Отговор
    Путин и Тръмп-двете лица на една монета.

    Коментиран от #42

    20:24 10.10.2026

  • 20 Хо хо хо

    32 9 Отговор
    Зелената въшка навсякъде я ритат.

    20:24 10.10.2026

  • 21 ?????

    26 6 Отговор
    Ха ха.
    Тръмп произнесъл присъдата на Зеленски - според него на Украйна и́ трябва нов президент.

    Коментиран от #47

    20:25 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баце

    29 3 Отговор
    Само за тези думи в заглавието бих му ръкопляскал поне пет минути без спиране и бих целувал Мелани от щастие още толкова.

    Коментиран от #69

    20:25 10.10.2026

  • 25 Жбръц

    20 3 Отговор
    Драги ми зеленчо,нищо лично! Просто бизнес!Щатската" Халява" приключи при бай Дончо ( рус.Халява- далавера,аванта ,безплатно)

    20:26 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И за чумата

    2 1 Отговор
    е виновен!

    20:27 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ИНТЕРЕСНО?

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Евала Перчем!!!":

    ..това е "легален" начин на агент Краснов да преведе на НАЧАЛНИЦИТЕ си няколко МИЛИАРДА ДОЛАРА...Кой ще посмее да бройка и проверява какво превозват танкерите ... с "дизелово гориво".

    20:28 10.10.2026

  • 30 Има шанс

    13 3 Отговор
    И Факти да поумнеят

    20:28 10.10.2026

  • 31 БАНко

    20 4 Отговор
    НАТООВЦИ , ЗАЩО Я ДОКАРАХТЕ ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ ???

    20:28 10.10.2026

  • 32 Братя иранци

    11 0 Отговор
    ваш е....

    20:28 10.10.2026

  • 33 не може да бъде

    28 2 Отговор
    Много интересно изказване на г-н Тръмп -аз го разбирам като намек като предупреждение към Зеленски да не пречи повече!?Ето сега ще започне товарене на танкерите и транспорт през рискови зони -дали Зеленски ще се изкуши да ги атакува...според мен е напълно възможно ...Зеленски е кретен не се спира пред нищо!?А какви средства имат американците да го укротят -.изключват му Старлинк и спират всякаква помощ!?Ето това очаквам сега да се случи -50 на 50!?

    Коментиран от #38, #53

    20:28 10.10.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 4 Отговор
    Натовци, чести то, хахахахаха

    20:29 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така ли ,ве...?!

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ели":

    Тия двамата ,ряпа да ядат пред убийствата на ушатият Биби...!
    Или умишлено го пропускаш...?!

    20:29 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ИНТЕРЕСНО?

    4 9 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    ..това е "легален" начин на агент Краснов да преведе на НАЧАЛНИЦИТЕ си няколко МИЛИАРДА ДОЛАРА...Кой ще посмее да бройка и проверява какво превозват танкерите ... с "дизелово гориво".

    20:30 10.10.2026

  • 39 Светът има два проблема

    5 11 Отговор
    единият е Тръмп!

    20:30 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ИНТЕРЕСНО?

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Йода":

    Ти си гений, сериозно.

    20:32 10.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Предният пишман разбирач. Отново обяснявам!!!
    Дано да е за последно, но се съмнявам :)
    Рафинерията и бензиностанциите на Лукойл в България са на Литаско.
    Литаско е регистриран в Швеция. Парите отиват там, а не в Русия.

    20:33 10.10.2026

  • 45 Гюров

    16 0 Отговор
    Лошо ми е.....

    Коментиран от #50

    20:34 10.10.2026

  • 46 То смешно

    4 17 Отговор
    Зеленски ошашави и Тръмп и Путлето.

    20:34 10.10.2026

  • 47 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "?????":

    Фактът че делегацията на незалежная е напуснала щатите скоропостижно е показателен ЗАБРАВИЛ ШУТЪТ РАНГЪТ СВОЙ НА ДОНИ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИЛ ТОЙ

    20:34 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ,,,,,,

    4 14 Отговор
    Ми той и Зеленски може да каже на русия и трябва друг президент ,щото те ги нападнаха

    20:35 10.10.2026

  • 50 Мирчев

    13 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гюров":

    И на мен ми е лошо......

    20:36 10.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Много здраве от Мадяр

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    Нито един танкер няма да стигне закъдето и да било.

    Коментиран от #68, #81

    20:36 10.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами сега

    13 3 Отговор
    ...какво ще правят всички наши утайки които се снимаха с фашизоидния наркоман Зеленски и получаваха медали от него и се пъчеха с това!??

    20:37 10.10.2026

  • 56 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ели":

    Скъпа Ели ... Направи си няколко ваксин ей така за всеки случай,
    и си намери някой да ти засади борче в задното дворче.

    20:38 10.10.2026

  • 57 Нагъл тип

    6 6 Отговор
    Тръмп създава проблеми по целия свят. Срам за САЩ

    20:38 10.10.2026

  • 58 К.О.Т..А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    бакшиш на колело

    20:38 10.10.2026

  • 59 Артилерист

    11 4 Отговор
    Киевският клоун е пътник...

    20:38 10.10.2026

  • 60 Тръмп

    13 1 Отговор
    Виждам медиите толериращи нецензурни обиди по мой адрес ! Иначе смъркача е абсолютен пътник …

    20:39 10.10.2026

  • 61 Значи скоро зеления ше падне

    13 2 Отговор
    Със самолета си и ще се води нещастен случай ударен от дрон

    20:39 10.10.2026

  • 62 сара

    6 2 Отговор
    Кланът Тръмп не може да богатее свободно.

    20:39 10.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 не може да бъде

    11 0 Отговор

    До коментар #53 от "Много здраве от Мадяр":

    Много е вероятно -само че въпросът е - дали руснаците много ще се разтревожат от това!?Това е просто карт бланш за тях да засилят ударите а Тръмп ще бъде бесен -ще спре всякаква помощ ще забрани използване на каквито и да е оръжия в които има американско участие ще замрази всякакво финансиране!?Имам подозрение че руснаците разчитат точно на това -Зеленски е достатъчно ненормален за да го направи той вече няма какво да губи защото вижда че е обречен !??

    Коментиран от #72, #77

    20:45 10.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хмм

    12 0 Отговор

    До коментар #68 от "не може да бъде":

    а кой им разреши да обстрелват петролни рафинерии, чие е далекобойното оръжие, едно очакваха, а друго се случи?

    20:58 10.10.2026

  • 73 Българин

    3 12 Отговор
    Украинците издържаха 5 години,ще издържат още 2 !!! Но американците дали ще изтърпят Тръмп още 2,ме съмнява!

    Коментиран от #78, #79, #80

    21:00 10.10.2026

  • 74 Промяна

    10 1 Отговор
    Будинов е идвал да моли да пуснат Брендовия защото откакто се предаде Зеления е в абстиненция и не знае на коя Луна е.

    21:01 10.10.2026

  • 75 факт

    2 1 Отговор
    зелена рукола ще яде като тоя нашия

    21:05 10.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Българин":

    Ще издържи на кукуво лято.На пролет друга песен ще пееш.....

    21:18 10.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 .....

    0 0 Отговор
    Са па зеленски бил виновен. А то виновния е взривения СП2🤣😂😂

    21:41 10.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Бегай , не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Така ли?":

    Зеленски е евреин , а путин прави СВО срещу нацизма!!!
    А ми обясни това!

    Коментиран от #85

    21:42 10.10.2026

  • 85 Тцтцтц

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Бегай , не е така":

    Той не че Путин не е евреин,та кво значение има🤣🤣

    21:45 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания