Москва: Киев е в паника след призива на Тръмп за нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов президент, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Володимир Зеленски е имал възможност да сключи „много сделки“, но по някаква причина не го е направил. Изявлението е направено пред журналисти в щата Мериленд.
„Предлагам да изберат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да постигне много споразумения и по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп.
Американският президент свърза позицията си с ударите на Украйна по руски нефтопреработвателни предприятия. Той заяви, че Зеленски създава проблеми за света, американските фермери и цените на дизеловото гориво. Тръмп допълни, че Вашингтон многократно е настоявал Киев да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура.
Мирошник твърди, че Киев е реагирал остро
Родион Мирошник, посланик по специални поръчения в руското външно министерство, заяви, че думите на Тръмп са предизвикали силна реакция в Киев. Той определи украинските реакции като „неудържима паника“ и „мълчалив ступор“.
Мирошник представи изявлението на Тръмп като знак, че украинското ръководство вече не се ползва с безусловната подкрепа на Вашингтон. Това е оценка на руския дипломат и не е независимо потвърдена от украинското президентство или други официални представители в Киев.
Изявлението последва спор за руското гориво
Думите на Тръмп дойдоха на фона на ново напрежение между Вашингтон и Киев. На 9 октомври американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво и облекчаване на санкциите върху износа му.
Зеленски разкритикува решението и заяви, че допълнителните приходи от износа ще помогнат на Москва да финансира войната. В същото време в Маями приключиха по-рано от планираното разговорите между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за прекратяване на конфликта. Украинската делегация започна връщането си в страната.
Засега няма данни Тръмп да е посочил конкретен кандидат за наследник на Зеленски или да е обявен план за провеждане на президентски избори. В изявлението си той говори за необходимостта от нов лидер, който да може да договори прекратяване на войната.
Източници: apnews.com, pravda.com.ua, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Доктора
Коментиран от #64
21:40 10.10.2026
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8 Тръмп
21:40 10.10.2026
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10 авантгард
Я зелю да връща и милиардите от т.нар. помощи на ес.
21:41 10.10.2026
11 Украйна ги смля..путя и рижия в паника
Коментиран от #94
21:42 10.10.2026
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14 Последния Софиянец
Коментиран от #15
21:43 10.10.2026
15 Зеленски ги смила
До коментар #14 от "Последния Софиянец":А рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани и скъсани голтака от бунищата 👌👋🤏
21:45 10.10.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #4 от "реалистъ":Нефтохим Бургас има 50 000 тона дизел.
Коментиран от #70
21:45 10.10.2026
17 Голям джумбиш
21:46 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Америка иска слаба Европа!
21:47 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дрън дрън чи пляс
Коментиран от #39, #44
21:48 10.10.2026
25 Ами
До коментар #20 от "Гост":Движуха я.В задният ти двор.
Коментиран от #36
21:48 10.10.2026
26 Мда
21:48 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 Гюров
Коментиран от #32
21:49 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 БрЯх!
И колко време ще се връщат в страната си...- месеци...години...?!?!
21:51 10.10.2026
32 Мирчев
До коментар #29 от "Гюров":Аз пък ще си режа вените!
21:51 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Боруна Лом
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":КАК Е ВРАЦА? ЯВНО ВИНОТО Е ГОТОВО!
21:51 10.10.2026
35 Хмм
21:51 10.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Горски
21:52 10.10.2026
38 Айляк
Джонсън:)
21:52 10.10.2026
39 Боруна Лом
До коментар #24 от "Дрън дрън чи пляс":КОЛКОТО И НИЕ РЕШАВАМЕ НА,,ИЗБОРИТЕ,,!
21:52 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Раковски
21:54 10.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 Ами
До коментар #9 от "Зловещи цифри и факти":Фактите не са зловещи а са по-скоро библейски.
По официални данни на руската страна от началото на СВО до края
на август тази година за руската страна са участвали около 800 000 души.
Според пропаганда са загинали над два милиона и половина.
Това означава, че руснаците или са безсмъртни, или възкръсват.
Аз съм прагматичен човек и си мисля че някой лъже.
Сетете се кой :)
Коментиран от #62
21:57 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кобзон рекърдс
До коментар #48 от "Кобзон рекърдс":И когато бурята отмине,
и прахът на дните се утаи,
ще остане не само споменът за битката,
а образът на човек,
който не избра лесния път,
а правилния.
Ще остане историята за народ,
който не се пречупи,
и за лидер, който не се скри.
Нека помним:
силата не е в това да не паднеш,
а да се изправиш, когато целият свят очаква да се откажеш.
И в тази истина,
в този пламък,
в тази непреклонна воля —
Коментиран от #57
21:58 10.10.2026
50 И вие сте точен
До коментар #46 от "Зеленски ги смила и приключва":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
Коментиран от #105
21:58 10.10.2026
51 Джжoжo пaaааацццyyулллaaa👋😁💯👈
Коментиран от #69
21:59 10.10.2026
52 Закономерно
Нищо от това което са казали двамата дърти лузъри не се е случило или сбъднало.
22:00 10.10.2026
53 Боруна Лом
До коментар #46 от "Зеленски ги смила и приключва":АБЕ,КОНДОМ ТО НАСЕЛЕНИЕТО Е ПО МАЛКО ОТ ОБЩАТА БРОЙКА!
22:00 10.10.2026
54 6135
22:01 10.10.2026
55 Четеме и ние новините
И сега в момента горят рафинерии в Русия.Обещаха им украинците да ги сгорят до една.
Да не би всичко да е за спасявянето на Тръмп януари от разследване на демократите от конгреса и сената след изборите.
Картите за съдбата на двамата са в ръцете на Зеленски-световния лидер в момента.
22:03 10.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 6135
До коментар #49 от "Кобзон рекърдс":Е, тва вече е качествено бело!!!
Ще споделиш ли доставчика?
22:04 10.10.2026
58 Край на играта
Коментиран от #67
22:08 10.10.2026
59 големсмях
22:10 10.10.2026
60 И как
До коментар #9 от "Зловещи цифри и факти":може да се пишат такива неща, които се основават само на изказване на началника на украинското разузнаване. Ами то половината от обучението на подобни специалисти е информационна война и дезинформация. При това става въпрос за нормални военни обучаеми, при които няма извънредно идеологическо обработване, както при представителите на украинското ръководство. С какво украинците нанасят такива големи загуби на руснаците, когато последните ги превъзхождат многократно в авиация, ракетни войски, артилерия и боеприпаси, а в дроновете има най-малкото паритет.
22:11 10.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Не си ли чувал ,че има ротация
До коментар #47 от "Ами":или само копираш стари опорки? 2 милиона и половина са минали през Украйна и в момента има 650 хиляди останали от тях които чакат смъртта си .
Коментиран от #72
22:11 10.10.2026
63 Причината за злобата на Тръмп
Тръмп -следващия въпрос моля....
Как стана така, че от Зеленски да зависят и Тръмп и Путинова Русия -ПИТАМЕ?
22:11 10.10.2026
64 Европеец
До коментар #6 от "Доктора":Радион е умен човек..... етнически украинец, жив свидетел на събитията в Украйна от 1991 година до 2014 година..... Участник и в мирните преговори в Минск 1 и Минск 2 от страна на луганска и донецка народни републики..... по твоя коментар-Имаш предвид зеления просяк милионер нали, ако не е така проверих зеления просяк милионер каква височина има.....
22:12 10.10.2026
65 Няма паника
22:13 10.10.2026
66 Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
22:17 10.10.2026
67 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #58 от "Край на играта":До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква Русия да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
22:18 10.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Соломон
До коментар #16 от "Последния Софиянец":190000 куб м дизел имат само резервоарите в държавния резерв в Сливен
22:20 10.10.2026
71 Последния ще се смее
Тръмп наруши закона от 2022 г. за забрана за закупуване от Русия.
Още едно обвинение ще има Тръмп.
Руснаците се радвали, че Тръмп ще ходи при бай ставри.
22:21 10.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Както писах…
22:27 10.10.2026
74 Ясно е
Радев е на прав път!
22:27 10.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да бе ,да ! 🤔
22:30 10.10.2026
78 Стоев
Коментиран от #90
22:30 10.10.2026
79 УжасТ, къде ми е
22:31 10.10.2026
80 Ами
До коментар #75 от "Дончо и Путлер нямат карти":Прогноза за водни оръдия и сълзотворен газ
в Париж и Брюксел има ли?
Щото го нямаше в прогнозата,
ама аз на очите си ли да вярвам или на прогнозите?
22:34 10.10.2026
81 Шат
22:36 10.10.2026
82 ?????
Колко е просто.
Бай Дончо иска нов президент и в Куев е паника.
Що така бре?
22:37 10.10.2026
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84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Пантагрюел
Глобалната политика се оказа една голяма лампа,около която вечер кръжат насекомите.
Руснаците осигуряват електричеството за тази лампа,китайците я произвеждат,а бай Дончо държи ключа за паленето и гасенето.Познайте европейските лидер чета какви се явяват в тази картинка ? Познахте !
Коментиран от #89, #106
22:40 10.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 !!!
22:41 10.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
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90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 не може да бъде
22:51 10.10.2026
93 ?????
Никой не знае къде да бяга.
22:54 10.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Зеленски
За това се скъсаха да го нападат и очернят!
И как отговори Героят Зеленски- гори поредната руска рафинерия днес!✌️
Тръмп няма думата!
Да мисли за собственото си оцеляване! След пълния му провал в САЩ , Иран, Украйна, след неуспеха му с Нобеловата награда за мир, след поредицата безплодни срещу с Моди и Си, след скарването му с почти на всички европейски лидери, Тръмп търси виновен за собствените си провали
И по стар навик напада жертвата, по слабия.
Това е поведение на лузър, на комплексар!
22:58 10.10.2026
96 Руснак 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
22:59 10.10.2026
97 Тръмп стана за посмесище на демократични
Даже е непотребен и за разузнавателната информация за Украйна, за авиацията и въоръжението.Европа постепенно го заменя.И това означава, че и децата ще му се смеят вече.
Украйна веднага днес му отговори.Горят нови м пезета.
След месец света ще може да си отдъхне от от него и с него да се занимаят конгреса и сената.
22:59 10.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ
Агент КРАСНОВ
Ще бъде Бита Карта .
Колко Проззт трябва да си
Да си помислиш
Че тази сделка с Дизела
Ще спаси
ТРЪМП от ИМПИЙЧМЪНТ.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #104
23:03 10.10.2026
100 ПОМНИМ КАК
ПРОКЛИНАХА ТРЪМП
КОГАТО С НЕТАНЯХУ
УДРЯХА ИРАН .
ПОСЛЕ ПАК...
А СЕГА СЪЩИТЕ ТИЯ ЖАЛКАРИ
ПАК ЦЕЛУВАТ НА ТРЪМП
ВМИРИСАНИЯ КРЕНВИРШ.
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #103
23:06 10.10.2026
101 Перо
23:06 10.10.2026
102 КУК КУКУВ
УКРАЙНА СИ Е ВЕЧЕ САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА КАКТО И ФРУГИТЕ БИВШИ РЕПУБЛИКИ ОТ СССР.
ХОРАТА УКРАЙНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ЗДЕЛКА С ЛИЦЕМЕРИ И ТЕРОРИСТИ .
И в Украйна не се гласува с военна намеса калашника на вратъ.
23:08 10.10.2026
103 В януари...
До коментар #100 от "ПОМНИМ КАК":Скоро ще стане ясно кой е третия, дето участва в бомбенето на Иран.
И това е ПУТИН и чия е идеята да се блокира петрола на Суадитска Арабия...
23:09 10.10.2026
104 Хаха
До коментар #99 от "МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ":Да се обзалагаме ли:
Путин в Хага или Зелю аут и в нелегалност!
Залагам на второто - първо покойния папа му каза - "бялото знаме" и не го послуша!
След това Тръмп му каза - "нямаш карти", на интересен му се направи!
Сега леко по-твърдо "пръждосвай се", защото иначе рискуваш не руснаците, а собстветите ти поданици да ти раздадат улично "правосъдие"...
Предстои са висим!
23:11 10.10.2026
105 Смешник
До коментар #50 от "И вие сте точен":Не само бензин и яйца нямат сега и нафта нямат руснаците, какво ли ще продават на САЩ?
ало пропагандата ви е смешна
Сменяй дилъра
23:12 10.10.2026
106 Много хубава лампа
До коментар #85 от "Пантагрюел":Ми ползваме я😂🤣🤣
23:13 10.10.2026