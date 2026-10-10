Москва: Киев е в паника след призива на Тръмп за нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов президент, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Володимир Зеленски е имал възможност да сключи „много сделки“, но по някаква причина не го е направил. Изявлението е направено пред журналисти в щата Мериленд.

„Предлагам да изберат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да постигне много споразумения и по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп.

Американският президент свърза позицията си с ударите на Украйна по руски нефтопреработвателни предприятия. Той заяви, че Зеленски създава проблеми за света, американските фермери и цените на дизеловото гориво. Тръмп допълни, че Вашингтон многократно е настоявал Киев да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Мирошник твърди, че Киев е реагирал остро

Родион Мирошник, посланик по специални поръчения в руското външно министерство, заяви, че думите на Тръмп са предизвикали силна реакция в Киев. Той определи украинските реакции като „неудържима паника“ и „мълчалив ступор“.

Мирошник представи изявлението на Тръмп като знак, че украинското ръководство вече не се ползва с безусловната подкрепа на Вашингтон. Това е оценка на руския дипломат и не е независимо потвърдена от украинското президентство или други официални представители в Киев.

Изявлението последва спор за руското гориво

Думите на Тръмп дойдоха на фона на ново напрежение между Вашингтон и Киев. На 9 октомври американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво и облекчаване на санкциите върху износа му.

Зеленски разкритикува решението и заяви, че допълнителните приходи от износа ще помогнат на Москва да финансира войната. В същото време в Маями приключиха по-рано от планираното разговорите между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за прекратяване на конфликта. Украинската делегация започна връщането си в страната.

Засега няма данни Тръмп да е посочил конкретен кандидат за наследник на Зеленски или да е обявен план за провеждане на президентски избори. В изявлението си той говори за необходимостта от нов лидер, който да може да договори прекратяване на войната.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, kommersant.ru