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Москва: Киев е в паника след призива на Тръмп за нов президент
  Тема: Украйна

Москва: Киев е в паника след призива на Тръмп за нов президент

10 Октомври, 2026 21:28, обновена 10 Октомври, 2026 21:37 2 934 106

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • родион мирошник-
  • украйна-
  • русия

Американският лидер заяви, че Киев се нуждае от нов ръководител, способен да сключи сделка с Русия. Москва твърди, че думите му са предизвикали шок в украинските политически среди

Москва: Киев е в паника след призива на Тръмп за нов президент - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов президент, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Володимир Зеленски е имал възможност да сключи „много сделки“, но по някаква причина не го е направил. Изявлението е направено пред журналисти в щата Мериленд.

„Предлагам да изберат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да постигне много споразумения и по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп.

Американският президент свърза позицията си с ударите на Украйна по руски нефтопреработвателни предприятия. Той заяви, че Зеленски създава проблеми за света, американските фермери и цените на дизеловото гориво. Тръмп допълни, че Вашингтон многократно е настоявал Киев да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Мирошник твърди, че Киев е реагирал остро

Родион Мирошник, посланик по специални поръчения в руското външно министерство, заяви, че думите на Тръмп са предизвикали силна реакция в Киев. Той определи украинските реакции като „неудържима паника“ и „мълчалив ступор“.

Мирошник представи изявлението на Тръмп като знак, че украинското ръководство вече не се ползва с безусловната подкрепа на Вашингтон. Това е оценка на руския дипломат и не е независимо потвърдена от украинското президентство или други официални представители в Киев.

Изявлението последва спор за руското гориво

Думите на Тръмп дойдоха на фона на ново напрежение между Вашингтон и Киев. На 9 октомври американският президент обяви договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво и облекчаване на санкциите върху износа му.

Зеленски разкритикува решението и заяви, че допълнителните приходи от износа ще помогнат на Москва да финансира войната. В същото време в Маями приключиха по-рано от планираното разговорите между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за прекратяване на конфликта. Украинската делегация започна връщането си в страната.

Засега няма данни Тръмп да е посочил конкретен кандидат за наследник на Зеленски или да е обявен план за провеждане на президентски избори. В изявлението си той говори за необходимостта от нов лидер, който да може да договори прекратяване на войната.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, kommersant.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доктора

    12 67 Отговор
    Давайте памперси за бункера, джуджето има спешна нужда.

    Коментиран от #64

    21:40 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп

    54 17 Отговор
    Украйна се нуждае от нов президент, който да се съгласи да прекрати войната

    21:40 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 авантгард

    39 58 Отговор
    Хаха, шоу на колела.
    Я зелю да връща и милиардите от т.нар. помощи на ес.

    21:41 10.10.2026

  • 11 Украйна ги смля..путя и рижия в паника

    61 64 Отговор
    Генералният щаб на Украйна съобщава, че загубите на руски личен състав от началото на пълномащабната инвазия вече са надхвърлили 2,5 милиона убити и ранени. Генщабът определи тази цифра като най-големите загуби на руската армия в една война от Втората световна война насам. Според ВСУ общата цифра надвишава съвкупните загуби на съветската и руската армия във всички други войни и въоръжени конфликти от втората половина на 20-и век насам и е 150 пъти по-голяма от съветските загуби в Афганистан.

    Коментиран от #94

    21:42 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    34 19 Отговор
    Зеленски избяга в Лондон при Ционистите.

    Коментиран от #15

    21:43 10.10.2026

  • 15 Зеленски ги смила

    20 37 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    А рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани и скъсани голтака от бунищата 👌👋🤏

    21:45 10.10.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 19 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Нефтохим Бургас има 50 000 тона дизел.

    Коментиран от #70

    21:45 10.10.2026

  • 17 Голям джумбиш

    15 24 Отговор
    САЩ щели да купуват 300 000 тона дизел от Русия, те пък щели да го купуват от Индия. Ще стигне за 14 часа.

    21:46 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Америка иска слаба Европа!

    26 1 Отговор
    Това е цялата галимия!

    21:47 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дрън дрън чи пляс

    11 35 Отговор
    Кой да е президент на Украйна се решаваединствено и само от народа на Украйна!

    Коментиран от #39, #44

    21:48 10.10.2026

  • 25 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Движуха я.В задният ти двор.

    Коментиран от #36

    21:48 10.10.2026

  • 26 Мда

    31 9 Отговор
    Киев е вече в паника след призива на Тръмп за нов президент? Затова ли Кирило Буданов се озова инкогнито в Полша и България, после официално в САЩ? Защо Зеленски не отиде в САЩ барабар с Кирило? Тръмп предупреди ли Зеленски да не удря рафинерии в Русия? Руснаците потрошиха Киев, цялата инфраструктура и мостовете на Днепър. Е?

    21:48 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гюров

    20 8 Отговор
    А аз получавам паник атаки....какво ще правя без моя идол...

    Коментиран от #32

    21:49 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БрЯх!

    25 5 Отговор
    ,,Украинската делегация започна връщането си в страната..."
    И колко време ще се връщат в страната си...- месеци...години...?!?!

    21:51 10.10.2026

  • 32 Мирчев

    15 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гюров":

    Аз пък ще си режа вените!

    21:51 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Боруна Лом

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    КАК Е ВРАЦА? ЯВНО ВИНОТО Е ГОТОВО!

    21:51 10.10.2026

  • 35 Хмм

    7 12 Отговор
    причината е Джонсън, а после реваншизмът в Европа - сега е моментът да победим Русия

    21:51 10.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Горски

    12 9 Отговор
    Вадя си пак партийната книжка и дипломите от СССР ония от ППДБ и те кой с тейко активист, кой с минало кат моето кат Наско, абе лесни сме, а и сме школувани. Съдбата на марионетките повярвали си че те не са марионетки винаги е трагична. Володя Зеленски къде ще бяга сега когато ще го търсят ФСБ, ЦРУ, ФБР. Интересно ще е кой най-напред ще го хване? За него би било най-добрия вариант да се предаде на руснаците и да почне да пее квото знае. Поне ще го оставят жив. С този незаконен смъркач всеки договор е незаконосъобразен. Това че досега имаше много възможности за сключване на мир при много изгодни и компромисни руски предложения не е тайна за никого - и всичко се провали заради Б.Джонсън Урсула и т.н-само че досега не се признаваше и не се признава от ЕС !?И сега Тръмп го казва на всеуслушание -е ще се питат ли сега украинците .а оти ги ручахме жабетата?

    21:52 10.10.2026

  • 38 Айляк

    16 9 Отговор
    Зеле фръкна за Лъндън да се крие при Борята
    Джонсън:)

    21:52 10.10.2026

  • 39 Боруна Лом

    13 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дрън дрън чи пляс":

    КОЛКОТО И НИЕ РЕШАВАМЕ НА,,ИЗБОРИТЕ,,!

    21:52 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Раковски

    14 26 Отговор
    По-вероятно е Зеленски да продължи да е президент след Тръмп, отколкото обратното. Освен това президент Зеленски е заявявал вече, че длъжността не му е самоцел, а дълг и отговорност към Отечеството, като единствената му съдбовна задача е прекратяване на руската война и справедлив мир за Родината.

    21:54 10.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 47 Ами

    19 21 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещи цифри и факти":

    Фактите не са зловещи а са по-скоро библейски.
    По официални данни на руската страна от началото на СВО до края
    на август тази година за руската страна са участвали около 800 000 души.
    Според пропаганда са загинали над два милиона и половина.
    Това означава, че руснаците или са безсмъртни, или възкръсват.
    Аз съм прагматичен човек и си мисля че някой лъже.
    Сетете се кой :)

    Коментиран от #62

    21:57 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кобзон рекърдс

    16 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кобзон рекърдс":

    И когато бурята отмине,
    и прахът на дните се утаи,
    ще остане не само споменът за битката,
    а образът на човек,
    който не избра лесния път,
    а правилния.
    Ще остане историята за народ,
    който не се пречупи,
    и за лидер, който не се скри.

    Нека помним:
    силата не е в това да не паднеш,
    а да се изправиш, когато целият свят очаква да се откажеш.
    И в тази истина,
    в този пламък,
    в тази непреклонна воля —

    Коментиран от #57

    21:58 10.10.2026

  • 50 И вие сте точен

    18 21 Отговор

    До коментар #46 от "Зеленски ги смила и приключва":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    Коментиран от #105

    21:58 10.10.2026

  • 51 Джжoжo пaaааацццyyулллaaa👋😁💯👈

    22 21 Отговор
    Преди 5 години жyжaк путя обяви началото на 3 -дневна CВО с главна цел "cмяна на нациcткия режим в Киeв". След 5 години същия cмaзaн и разгрoмeн жyжaк yби над 2 милиoна нещacтни руснаци и плaчe че ще бъдe "cамoобeсен". Аз мизeрният cтар нещacтен cамoтник и пaаaaцццyууллл имам огромна заслуга малкото останали живи кoпейки да разберат истината - че мизeрнa ,слаба ,разгрoмена и безпомoщна раша е окончателно заличeна. Великият световен лидер Зеленски освобождава руския клeт народ от фашизма в Кремъл. Публично и пред света! Огромна заслуга имам и аз полезният идиот в залеза на своя празен и безсмиcлен живот! Слава Зеленски ,слава Украйна унищoжила един човeкoненавиcтен фашистки режим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👋💯👈✌️

    Коментиран от #69

    21:59 10.10.2026

  • 52 Закономерно

    24 11 Отговор
    Само наивниците и глупаците вярват на Дончо Белината и бункерния фюрер .
    Нищо от това което са казали двамата дърти лузъри не се е случило или сбъднало.

    22:00 10.10.2026

  • 53 Боруна Лом

    8 17 Отговор

    До коментар #46 от "Зеленски ги смила и приключва":

    АБЕ,КОНДОМ ТО НАСЕЛЕНИЕТО Е ПО МАЛКО ОТ ОБЩАТА БРОЙКА!

    22:00 10.10.2026

  • 54 6135

    14 16 Отговор
    Айдееее, бутнаха Зеленото под влака...

    22:01 10.10.2026

  • 55 Четеме и ние новините

    15 14 Отговор
    На кого го разиграват тоя цирк Тръмп и Путин.Щатите изнасят и продават в момента 6 милиона тона дизел на месец.
    И сега в момента горят рафинерии в Русия.Обещаха им украинците да ги сгорят до една.
    Да не би всичко да е за спасявянето на Тръмп януари от разследване на демократите от конгреса и сената след изборите.
    Картите за съдбата на двамата са в ръцете на Зеленски-световния лидер в момента.

    22:03 10.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 6135

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "Кобзон рекърдс":

    Е, тва вече е качествено бело!!!

    Ще споделиш ли доставчика?

    22:04 10.10.2026

  • 58 Край на играта

    7 14 Отговор
    Време е САЩ и Русия да имат нов президент. И както изглежда, нямат нужда от двама, един им е достатъчен.

    Коментиран от #67

    22:08 10.10.2026

  • 59 големсмях

    9 8 Отговор
    То и в САЩ чакат новия президент.Този явно е изкукал.

    22:10 10.10.2026

  • 60 И как

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещи цифри и факти":

    може да се пишат такива неща, които се основават само на изказване на началника на украинското разузнаване. Ами то половината от обучението на подобни специалисти е информационна война и дезинформация. При това става въпрос за нормални военни обучаеми, при които няма извънредно идеологическо обработване, както при представителите на украинското ръководство. С какво украинците нанасят такива големи загуби на руснаците, когато последните ги превъзхождат многократно в авиация, ракетни войски, артилерия и боеприпаси, а в дроновете има най-малкото паритет.

    22:11 10.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Не си ли чувал ,че има ротация

    10 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    или само копираш стари опорки? 2 милиона и половина са минали през Украйна и в момента има 650 хиляди останали от тях които чакат смъртта си .

    Коментиран от #72

    22:11 10.10.2026

  • 63 Причината за злобата на Тръмп

    7 11 Отговор
    Журналист пита Тръмп-Верно ли, че сте слаб лидер, както казва Зеленски.
    Тръмп -следващия въпрос моля....
    Как стана така, че от Зеленски да зависят и Тръмп и Путинова Русия -ПИТАМЕ?

    22:11 10.10.2026

  • 64 Европеец

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Доктора":

    Радион е умен човек..... етнически украинец, жив свидетел на събитията в Украйна от 1991 година до 2014 година..... Участник и в мирните преговори в Минск 1 и Минск 2 от страна на луганска и донецка народни републики..... по твоя коментар-Имаш предвид зеления просяк милионер нали, ако не е така проверих зеления просяк милионер каква височина има.....

    22:12 10.10.2026

  • 65 Няма паника

    5 4 Отговор
    Вие се опитвате да създавате паника, но няма такава. Не ни е страх от вас. ЕС, Великобритания, Турция, Канада.

    22:13 10.10.2026

  • 66 Ха-ха-ха

    7 3 Отговор
    Мадяр не мисли така и...започна нощна смяна! Сутринта ще разберете...защо!
    Ха-ха-ха

    22:17 10.10.2026

  • 67 ИНТЕРЕСНО?

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Край на играта":

    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква Русия да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.

    22:18 10.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    190000 куб м дизел имат само резервоарите в държавния резерв в Сливен

    22:20 10.10.2026

  • 71 Последния ще се смее

    3 9 Отговор
    И това е Зеленски.
    Тръмп наруши закона от 2022 г. за забрана за закупуване от Русия.
    Още едно обвинение ще има Тръмп.
    Руснаците се радвали, че Тръмп ще ходи при бай ставри.

    22:21 10.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Както писах…

    3 15 Отговор
    …още вчера -> зелето отече в каналът! Неше въпрос на време търпението на Тръмп да приключи!

    22:27 10.10.2026

  • 74 Ясно е

    6 14 Отговор
    накъде вее вятъра!
    Радев е на прав път!

    22:27 10.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да бе ,да ! 🤔

    6 10 Отговор
    След Майданския преврат нацистите на Киев репресираха и избиваха рускоезични цивилни , жени и деца . Кремъл много се забави . Дано накрая си е взел поука .

    22:30 10.10.2026

  • 78 Стоев

    4 10 Отговор
    Кликата около Зеленски никога няма да пусне доброволно кокала.

    Коментиран от #90

    22:30 10.10.2026

  • 79 УжасТ, къде ми е

    7 5 Отговор
    победната статия за Зеленски?!

    22:31 10.10.2026

  • 80 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дончо и Путлер нямат карти":

    Прогноза за водни оръдия и сълзотворен газ
    в Париж и Брюксел има ли?
    Щото го нямаше в прогнозата,
    ама аз на очите си ли да вярвам или на прогнозите?

    22:34 10.10.2026

  • 81 Шат

    2 2 Отговор
    Бай Дончо играе голф с една зелка😅

    22:36 10.10.2026

  • 82 ?????

    5 2 Отговор
    Ха ха.
    Колко е просто.
    Бай Дончо иска нов президент и в Куев е паника.
    Що така бре?

    22:37 10.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Пантагрюел

    6 4 Отговор
    Мдаа,
    Глобалната политика се оказа една голяма лампа,около която вечер кръжат насекомите.
    Руснаците осигуряват електричеството за тази лампа,китайците я произвеждат,а бай Дончо държи ключа за паленето и гасенето.Познайте европейските лидер чета какви се явяват в тази картинка ? Познахте !

    Коментиран от #89, #106

    22:40 10.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 !!!

    1 5 Отговор
    Дъртакът се слага на кремълския злодей! Ега ти майтапа!

    22:41 10.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Отдавна се вижда какви недостатъци има Зеленски но западните лидери упорито си затварят очите за това -просто е необяснимо подобно поведение!?А бившата прессекратарка на Зеленски в интервю пред някаква журналистка от Евронюз или нещо подобно казва- Всеки ден моля Бог да ми прости че помогнах на този мерзавец да стане президент !?Сега разбираемо е тя да е обидена по някакъв начин от Зеленски но думите и са прекалено сериозни !?А г-жа Урсула Мерц Макрон и другите са глухи и слепи ...но ето на Тръмп му писна и в негов стил той каза истината!?

    22:51 10.10.2026

  • 93 ?????

    4 3 Отговор
    В Куев е пълна паника.
    Никой не знае къде да бяга.

    22:54 10.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Зеленски

    1 3 Отговор
    пречи на двете смахнати старчета!

    За това се скъсаха да го нападат и очернят!

    И как отговори Героят Зеленски- гори поредната руска рафинерия днес!✌️

    Тръмп няма думата!
    Да мисли за собственото си оцеляване! След пълния му провал в САЩ , Иран, Украйна, след неуспеха му с Нобеловата награда за мир, след поредицата безплодни срещу с Моди и Си, след скарването му с почти на всички европейски лидери, Тръмп търси виновен за собствените си провали
    И по стар навик напада жертвата, по слабия.
    Това е поведение на лузър, на комплексар!

    22:58 10.10.2026

  • 96 Руснак 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    3 2 Отговор
    Най-смешното са българските русофоби. Те се надуват, надуват - и нищо не се получава.

    22:59 10.10.2026

  • 97 Тръмп стана за посмесище на демократични

    2 2 Отговор
    С всеки изминал ден Тръмп все по малко може да влияе на Украйна, ЕС и СВЕТА.
    Даже е непотребен и за разузнавателната информация за Украйна, за авиацията и въоръжението.Европа постепенно го заменя.И това означава, че и децата ще му се смеят вече.
    Украйна веднага днес му отговори.Горят нови м пезета.
    След месец света ще може да си отдъхне от от него и с него да се занимаят конгреса и сената.

    22:59 10.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ

    0 1 Отговор
    Ще променят Всичко ...

    Агент КРАСНОВ
    Ще бъде Бита Карта .

    Колко Проззт трябва да си
    Да си помислиш
    Че тази сделка с Дизела
    Ще спаси
    ТРЪМП от ИМПИЙЧМЪНТ.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #104

    23:03 10.10.2026

  • 100 ПОМНИМ КАК

    0 1 Отговор
    РОДНИТЕ РУСОФИЛКИ
    ПРОКЛИНАХА ТРЪМП
    КОГАТО С НЕТАНЯХУ
    УДРЯХА ИРАН .

    ПОСЛЕ ПАК...


    А СЕГА СЪЩИТЕ ТИЯ ЖАЛКАРИ
    ПАК ЦЕЛУВАТ НА ТРЪМП
    ВМИРИСАНИЯ КРЕНВИРШ.

    ТРЪМП НАШ
    ТРЪМП НАШ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #103

    23:06 10.10.2026

  • 101 Перо

    2 0 Отговор
    Султаната е застрашен!

    23:06 10.10.2026

  • 102 КУК КУКУВ

    0 0 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ЗЕЛЕНСКИ ДА ОТПИШЕ И ДА НЕ СЕ НАДЯВА ПОВЕЧЕ НА ТИЯ АМЕРИКАНЦИ ЗДЕЛКА!?
    УКРАЙНА СИ Е ВЕЧЕ САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА КАКТО И ФРУГИТЕ БИВШИ РЕПУБЛИКИ ОТ СССР.
    ХОРАТА УКРАЙНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ЗДЕЛКА С ЛИЦЕМЕРИ И ТЕРОРИСТИ .
    И в Украйна не се гласува с военна намеса калашника на вратъ.

    23:08 10.10.2026

  • 103 В януари...

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "ПОМНИМ КАК":

    Скоро ще стане ясно кой е третия, дето участва в бомбенето на Иран.
    И това е ПУТИН и чия е идеята да се блокира петрола на Суадитска Арабия...

    23:09 10.10.2026

  • 104 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ":

    Да се обзалагаме ли:
    Путин в Хага или Зелю аут и в нелегалност!
    Залагам на второто - първо покойния папа му каза - "бялото знаме" и не го послуша!
    След това Тръмп му каза - "нямаш карти", на интересен му се направи!
    Сега леко по-твърдо "пръждосвай се", защото иначе рискуваш не руснаците, а собстветите ти поданици да ти раздадат улично "правосъдие"...
    Предстои са висим!

    23:11 10.10.2026

  • 105 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "И вие сте точен":

    Не само бензин и яйца нямат сега и нафта нямат руснаците, какво ли ще продават на САЩ?
    ало пропагандата ви е смешна
    Сменяй дилъра

    23:12 10.10.2026

  • 106 Много хубава лампа

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Пантагрюел":

    Ми ползваме я😂🤣🤣

    23:13 10.10.2026

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