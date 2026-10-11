Зеленски не знаел за енергийното примирие, но го приема

Президентът на Украйна Володимир Зеленски не е знаел предварително за обявеното енергийно примирие между Украйна и Русия, но е заявил готовност Киев да го приеме, ако Москва се съгласи с него. Това съобщи журналистът на Axios Барак Равид.
По думите на Равид Зеленски е определил обявяването на примирието като изненада. „Но ако руснаците се съгласят на енергийно примирие, Украйна ще се съгласи. Ако президентът Тръмп се е договорил за това с Путин, моля, съобщете ни кога ще започне примирието – ние сме готови и ще го приемем“, е заявил украинският президент.
Тръмп обяви договореността
На 11 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. От думите на Зеленски, предадени от Равид, става ясно, че украинският държавен глава не е бил информиран предварително за тази договореност и все още очаква конкретни данни за началото ѝ.
Развитието последва съобщение на Тръмп от 9 октомври за „изключително успешен разговор“ с Владимир Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руското дизелово гориво. Зеленски разкритикува остро подобна стъпка и я определи като „абсолютно ужасна“.
Украинският президент заяви също, че украинската преговорна делегация в САЩ е използвана като „прикритие“ на договореностите между Тръмп и Путин за доставките на гориво.
Противоречиви сигнали за преговорите
На този фон помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори в телефонния си разговор с Тръмп. Според Ушаков Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.
След новината за договореността между САЩ и Русия разговорите в Маями между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за деескалация и прекратяване на войната са приключили по-рано от предвиденото.
На 10 октомври Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. В последвалото изявление Зеленски потвърди готовност за енергийно примирие, но посочи, че Киев очаква да разбере кога и при какви условия ще започне то.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #13, #20
18:31 11.10.2026
2 Докато разбере и тръмп може дасе откаже
Или да обяви война на Русия
Всичко е под пълен контрол
18:32 11.10.2026
3 Фидан Човекът Чудо
Виждам че Путин ще го обесят на червеният Площад
Коментиран от #4, #8, #24
18:34 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Улича Рускиня
Дано е вярно че по магистралата в Русия няма коли и умираме от глад
18:35 11.10.2026
6 Асгард
18:35 11.10.2026
7 Този продължава
18:36 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Когато те бият като маче у дирек
Коментиран от #26, #27, #32
18:37 11.10.2026
10 Стоянчо Пуканката
Напудреното Носле е класика в жанра! За има-нема пет години направи толкова много услуги на Кремъл, колкото всичките досегашни разведки на Руската Империя/СССР/Руската Федерация даже и накуп не са направили..
18:37 11.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #39
18:38 11.10.2026
12 Не се обяснявай!
До коментар #8 от "Оня":Не се обръщай!Опасно е за живота!
Коментиран от #23
18:38 11.10.2026
13 То не е негова работа но
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Руснаците на фронта напредват към Москва
Скоро може и Тръмп да не може да помогне на дрипавите клошари наречени руска армия
Коментиран от #19
18:39 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
Да нямаш вяра на този клоун.
18:40 11.10.2026
17 Една пуйка се чудила, чудила
До коментар #8 от "Оня":Па се гътнАла.
18:41 11.10.2026
18 Пич
Още много работи за които не знаеш, ще ги приемеш!!!
18:41 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Едва ли Зеленски се интересува от теб
До коментар #1 от "Лопата Орешник":То как смяташ?
18:42 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 мдааааа
Коментиран от #33
18:44 11.10.2026
23 Оня
До коментар #12 от "Не се обяснявай!":Къде си бе убавец мамин сладък!? Само кажи къде си?
Коментиран от #30
18:44 11.10.2026
24 Сашко
До коментар #3 от "Фидан Човекът Чудо":Аз също така ги виждам нещата.
18:46 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Глас от бункера
До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":Дори да живееш 5 години в бункер.
18:48 11.10.2026
27 ха ха хаааа
До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":Това маче много издържливо , бе .. 😁 Пет години го "бият" у дирека ..🤔
18:49 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Софиянец
18:54 11.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зелен потник
18:55 11.10.2026
32 Хахахаха
До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":Абе така го бият, че за 5 години война, рашата стигна от Киев до Донецк! Това са фактите. Други факти няма.
18:57 11.10.2026
33 Честити банани!
До коментар #22 от "мдааааа":И Югославия беше независима държава. Кой взе решение да я унищожи и да създаде купчина недоразумения на нейно място?
Коментиран от #35
18:57 11.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Много плямпаш нещо
До коментар #33 от "Честити банани!":То и СССР беше уж независима държава.Но руската некадърност е прословута.5 пъти Америка ги спасява от глад.
Коментиран от #38
19:09 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Механик
19:13 11.10.2026
38 мдааааа
До коментар #35 от "Много плямпаш нещо":Честити му и тоалетната хартия , опознали я към края на 80- те ..
19:14 11.10.2026
39 Стоянчо Пуканката
До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Какъв капан, Дяконе, какви пет португалски ешкудо? След Петнистия Русия не е влизала в никакви капани. Това СВО им дойде дюшеш на братьонките- изчистиха си затворите, прогониха враждебните елеманти (макар и индиректо), стегнаха си армията (че беше започнала да загнива), обновиха си генералитета (Шойгу и котилото му се оказаха напълно негодни), възобновиха военното си производство ( а от там живна и икономиката им като цяло)..., цените на енергоресурсите са в небесата (както и на всичко останало, което Русия произвежда или извлича от недрата с цел продажба), привлекоха около 10 млн. "качествен материал" от бивша Украйна (болшинството от тях образовани и със солидни професии, които успешно се внедриха в руското общество)... и не на последно място- вековните енеми- та на Руската Империя/ СССР/Руската Федерация подсмърчат наврени в ъгъла, бършейки сополи...
Това с Минск, Истанбул, Оланд, Меркел, Саркози- са шменти капели. Истината е, че Русия се нуждаеше спешно от това СВО( дойде им като манна небесна). А това че се правеха на " умрели лисици", едва ли не на наивници- ами характерна тяхна черта е в "сериозните партии шах"...
Коментиран от #40
19:15 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.