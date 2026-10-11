Зеленски не знаел за енергийното примирие, но го приема

Президентът на Украйна Володимир Зеленски не е знаел предварително за обявеното енергийно примирие между Украйна и Русия, но е заявил готовност Киев да го приеме, ако Москва се съгласи с него. Това съобщи журналистът на Axios Барак Равид.

По думите на Равид Зеленски е определил обявяването на примирието като изненада. „Но ако руснаците се съгласят на енергийно примирие, Украйна ще се съгласи. Ако президентът Тръмп се е договорил за това с Путин, моля, съобщете ни кога ще започне примирието – ние сме готови и ще го приемем“, е заявил украинският президент.

Тръмп обяви договореността

На 11 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. От думите на Зеленски, предадени от Равид, става ясно, че украинският държавен глава не е бил информиран предварително за тази договореност и все още очаква конкретни данни за началото ѝ.

Развитието последва съобщение на Тръмп от 9 октомври за „изключително успешен разговор“ с Владимир Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руското дизелово гориво. Зеленски разкритикува остро подобна стъпка и я определи като „абсолютно ужасна“.

Украинският президент заяви също, че украинската преговорна делегация в САЩ е използвана като „прикритие“ на договореностите между Тръмп и Путин за доставките на гориво.

Противоречиви сигнали за преговорите

На този фон помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори в телефонния си разговор с Тръмп. Според Ушаков Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.

След новината за договореността между САЩ и Русия разговорите в Маями между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за деескалация и прекратяване на войната са приключили по-рано от предвиденото.

На 10 октомври Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. В последвалото изявление Зеленски потвърди готовност за енергийно примирие, но посочи, че Киев очаква да разбере кога и при какви условия ще започне то.

Източници: pravda.com.ua