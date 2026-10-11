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Зеленски не знаел за енергийното примирие, но го приема
  Тема: Украйна

Зеленски не знаел за енергийното примирие, но го приема

11 Октомври, 2026 18:27 1 016 41

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • украйна-
  • русия

Украинският президент е заявил, че Киев е готов да се съгласи, ако Русия също приеме договореността. Той е поискал информация кога ще започне примирието

Зеленски не знаел за енергийното примирие, но го приема - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски не е знаел предварително за обявеното енергийно примирие между Украйна и Русия, но е заявил готовност Киев да го приеме, ако Москва се съгласи с него. Това съобщи журналистът на Axios Барак Равид.

По думите на Равид Зеленски е определил обявяването на примирието като изненада. „Но ако руснаците се съгласят на енергийно примирие, Украйна ще се съгласи. Ако президентът Тръмп се е договорил за това с Путин, моля, съобщете ни кога ще започне примирието – ние сме готови и ще го приемем“, е заявил украинският президент.

Тръмп обяви договореността

На 11 октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. От думите на Зеленски, предадени от Равид, става ясно, че украинският държавен глава не е бил информиран предварително за тази договореност и все още очаква конкретни данни за началото ѝ.

Развитието последва съобщение на Тръмп от 9 октомври за „изключително успешен разговор“ с Владимир Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руското дизелово гориво. Зеленски разкритикува остро подобна стъпка и я определи като „абсолютно ужасна“.

Украинският президент заяви също, че украинската преговорна делегация в САЩ е използвана като „прикритие“ на договореностите между Тръмп и Путин за доставките на гориво.

Противоречиви сигнали за преговорите

На този фон помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори в телефонния си разговор с Тръмп. Според Ушаков Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.

След новината за договореността между САЩ и Русия разговорите в Маями между представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО за деескалация и прекратяване на войната са приключили по-рано от предвиденото.

На 10 октомври Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. В последвалото изявление Зеленски потвърди готовност за енергийно примирие, но посочи, че Киев очаква да разбере кога и при какви условия ще започне то.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    13 4 Отговор
    Че то не е негова работа!

    Коментиран от #13, #20

    18:31 11.10.2026

  • 2 Докато разбере и тръмп може дасе откаже

    2 5 Отговор
    Или да обяви война на Украйна
    Или да обяви война на Русия

    Всичко е под пълен контрол

    18:32 11.10.2026

  • 3 Фидан Човекът Чудо

    7 10 Отговор
    Виждам че рижата ще го изритат от белият дом

    Виждам че Путин ще го обесят на червеният Площад

    Коментиран от #4, #8, #24

    18:34 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Улича Рускиня

    5 9 Отговор
    Супер

    Дано е вярно че по магистралата в Русия няма коли и умираме от глад

    18:35 11.10.2026

  • 6 Асгард

    5 5 Отговор
    От къде да знае като е щайга в някой бункер?

    18:35 11.10.2026

  • 7 Този продължава

    14 5 Отговор
    Зельон продължава да се изживява като някакъв фактор, че и се изказва. Айде Тръмпа да спре за 15 дни сателитите и горива ще поевтинеят и войната ще свърши. Иначе зеленото и Урсикаята няма да мирясат

    18:36 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Когато те бият като маче у дирек

    4 3 Отговор
    Си готов на всичко.

    Коментиран от #26, #27, #32

    18:37 11.10.2026

  • 10 Стоянчо Пуканката

    4 4 Отговор
    Невероятен актьор е Зелю, истински виртуоз в театралното поприще. От Кремъл са му наредили да не спира никакво енергийното примирие, и той, в типично негов артистичен стил се прави че уж го приемал, ама преди тона не бил чул за него...

    Напудреното Носле е класика в жанра! За има-нема пет години направи толкова много услуги на Кремъл, колкото всичките досегашни разведки на Руската Империя/СССР/Руската Федерация даже и накуп не са направили..

    18:37 11.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 3 Отговор
    Дано Русия не влезе в поредният капан заложен с добри намерения Всяка отстъпка е проява на слабост

    Коментиран от #39

    18:38 11.10.2026

  • 12 Не се обяснявай!

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Не се обръщай!Опасно е за живота!

    Коментиран от #23

    18:38 11.10.2026

  • 13 То не е негова работа но

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Руснаците на фронта напредват към Москва

    Скоро може и Тръмп да не може да помогне на дрипавите клошари наречени руска армия

    Коментиран от #19

    18:39 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    3 3 Отговор
    Че той, Зеленски тъкмо наруши подобно примирие, само три дни след спогодбата.
    Да нямаш вяра на този клоун.

    18:40 11.10.2026

  • 17 Една пуйка се чудила, чудила

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Па се гътнАла.

    18:41 11.10.2026

  • 18 Пич

    3 2 Отговор
    Нема А се плашиш, Зелю!!!
    Още много работи за които не знаеш, ще ги приемеш!!!

    18:41 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Едва ли Зеленски се интересува от теб

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    То как смяташ?

    18:42 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мдааааа

    5 2 Отговор
    Много интересно ... Как две държави решават съдбата на трета , независима държава ..

    Коментиран от #33

    18:44 11.10.2026

  • 23 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не се обяснявай!":

    Къде си бе убавец мамин сладък!? Само кажи къде си?

    Коментиран от #30

    18:44 11.10.2026

  • 24 Сашко

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фидан Човекът Чудо":

    Аз също така ги виждам нещата.

    18:46 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Глас от бункера

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":

    Дори да живееш 5 години в бункер.

    18:48 11.10.2026

  • 27 ха ха хаааа

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":

    Това маче много издържливо , бе .. 😁 Пет години го "бият" у дирека ..🤔

    18:49 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Софиянец

    2 5 Отговор
    Надрусаняка е забравил! Белото му изпи мозъка 😂

    18:54 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зелен потник

    1 2 Отговор
    - По дефолт поемам и приемам каквото ми подадат.

    18:55 11.10.2026

  • 32 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Когато те бият като маче у дирек":

    Абе така го бият, че за 5 години война, рашата стигна от Киев до Донецк! Това са фактите. Други факти няма.

    18:57 11.10.2026

  • 33 Честити банани!

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "мдааааа":

    И Югославия беше независима държава. Кой взе решение да я унищожи и да създаде купчина недоразумения на нейно място?

    Коментиран от #35

    18:57 11.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Много плямпаш нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Честити банани!":

    То и СССР беше уж независима държава.Но руската некадърност е прословута.5 пъти Америка ги спасява от глад.

    Коментиран от #38

    19:09 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    0 1 Отговор
    Тръмп обявил споразумението, ама Зели тепърва чува за него, а пък Русия изобщо не се е съгласявала с него?!?! И с кого се е споразумял Тръмпоча се пита в задачата?

    19:13 11.10.2026

  • 38 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Много плямпаш нещо":

    Честити му и тоалетната хартия , опознали я към края на 80- те ..

    19:14 11.10.2026

  • 39 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Какъв капан, Дяконе, какви пет португалски ешкудо? След Петнистия Русия не е влизала в никакви капани. Това СВО им дойде дюшеш на братьонките- изчистиха си затворите, прогониха враждебните елеманти (макар и индиректо), стегнаха си армията (че беше започнала да загнива), обновиха си генералитета (Шойгу и котилото му се оказаха напълно негодни), възобновиха военното си производство ( а от там живна и икономиката им като цяло)..., цените на енергоресурсите са в небесата (както и на всичко останало, което Русия произвежда или извлича от недрата с цел продажба), привлекоха около 10 млн. "качествен материал" от бивша Украйна (болшинството от тях образовани и със солидни професии, които успешно се внедриха в руското общество)... и не на последно място- вековните енеми- та на Руската Империя/ СССР/Руската Федерация подсмърчат наврени в ъгъла, бършейки сополи...

    Това с Минск, Истанбул, Оланд, Меркел, Саркози- са шменти капели. Истината е, че Русия се нуждаеше спешно от това СВО( дойде им като манна небесна). А това че се правеха на " умрели лисици", едва ли не на наивници- ами характерна тяхна черта е в "сериозните партии шах"...

    Коментиран от #40

    19:15 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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