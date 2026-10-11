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Кубилюс призова ЕС и Киев към независима мирна стратегия
  Тема: Украйна

Кубилюс призова ЕС и Киев към независима мирна стратегия

11 Октомври, 2026 19:06 1 414 34

  • андрюс кубилюс-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • мирна стратегия-
  • доналд тръмп

Европейският комисар по отбраната заяви, че Брюксел и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат собствен план за мир

Кубилюс призова ЕС и Киев към независима мирна стратегия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз и Киев трябва да разработят собствена, независима стратегия за постигане на мир в Украйна. За това призова европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

„Досега Европейският съюз беше единственият сериозен финансов поддръжник на Украйна, но разчиташе на американското лидерство да допринесе за постигането на мир в Украйна“, написа Кубилюс.

Той добави: „Дойде моментът, в който Евросъюзът и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат независима стратегия за мир“.

Изказването е предадено от АФП. Агенцията отбелязва, че думите на европейския комисар изглеждат като лична позиция, а не като официално решение или обща политика на Брюксел. От публикацията не става ясно да е представен конкретен план, срок или формат за подобна стратегия.

Изявлението идва след нови думи на Тръмп

Позицията на Кубилюс идва след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп по адрес на Украйна. Според БНР Тръмп е призовал Киев да „си намери нов лидер“.

Това е станало, след като украинският президент Володимир Зеленски се е възпротивил на решение на Вашингтон за сделка, свързана с доставки на дизел от Русия, съобщава БНР. В публикацията не са посочени подробности за параметрите на сделката или за евентуален отговор на украинските власти.

На този фон призивът на Кубилюс поставя акцент върху по-самостоятелна роля на Европейския съюз в усилията за прекратяване на войната. Засега обаче става дума за изявление на комисаря по отбраната, а не за официално обявена обща стратегия на ЕС.

Източници: bnrnews.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голяма бъркотия се заформя

    21 2 Отговор
    Какъв независим план за мир и как ще бъде изпълнен този план след като Русия не иска да преговаря с лидерите на ЕС и Великобритания? Дизелът в САЩ ще поевтинее, но този в Европа ще поскъпне в резултат на сделката. Тази зима ще има сътресения в почти целия ЕС. Дано на нас да ни се размине.

    Коментиран от #26

    19:16 11.10.2026

  • 6 Иван

    14 0 Отговор
    Я кобилата, я камилата.

    19:18 11.10.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    23 2 Отговор
    Белия байряк и пълна капитулация. Друг вариант вече няма. Зеления надрусеняк на лечение в Сибир

    Коментиран от #9

    19:19 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наблюдател

    0 19 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    По 2000 крепостни на ден щом вървят при Кобзон всичко е наред.

    Коментиран от #15, #19, #25

    19:22 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Розовото пони зеля

    20 0 Отговор
    Ми те имаха план и Русия го прие лично и го изпълнява безпрекословно, кая мозъка и доня урсолиня-ваксулиня казаха мир чрез сила, руснаците им го налагат.

    19:23 11.10.2026

  • 12 А ГДЕ

    11 0 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #22, #28

    19:25 11.10.2026

  • 13 КАПИТУЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ

    17 0 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    19:26 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мир чрез сила

    14 0 Отговор
    Нали уж това им беше "стратегията" на ЕС! Собствена, независима....
    Смях!
    Къде им остана "силата"?!

    19:28 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "смешкофци ненужни":

    Прав си....Ненужните искаха да воюват с Велика Русия, сега обръщат плочата...

    19:29 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо Андрюс Кубилюс е комисар по отбрана

    13 0 Отговор
    Неговата страна няма никакъв принос към отбраната на Европа. Със своите агресивни изказвания подлага на опастност всички нас.

    19:31 11.10.2026

  • 21 ОТ СНИМКАТА

    13 0 Отговор
    Лъха на интелект. Боже, боже, пази ни.

    19:33 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Специалист

    12 0 Отговор
    Дори не знаех че има комисар по отбраната на европейския ра их. А някой знае ли този защо получава заплатата си. Няма значение нищото какво е казал

    Коментиран от #24

    19:34 11.10.2026

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Специалист":

    Комисарите съсипаха едно време Руската империя, сега съсипват ЕС.

    19:46 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 От Европа

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма бъркотия се заформя":

    Само бърза капитулация на Украйна е спасението. Вече има бунтове в Европа. Полицията бие деца и налага зверски глоби на малолетни.

    19:58 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Къде е Али Баба.?

    20:03 11.10.2026

  • 30 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Утре в Испания е фиеста.Тези са подранили.

    20:05 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 точка

    0 0 Отговор
    много благодаря за 31

    20:16 11.10.2026

  • 33 р989765447689

    0 0 Отговор
    Тия на снимката - със все багаж и на фронта - за освестване на мозъка , за който го има !

    20:49 11.10.2026

  • 34 Казуар

    0 0 Отговор
    Другарю Димитриев, не успяхте да докарате от Москва президент на Украйна и сега с огромна злоба атакувате гражданското население на страната.

    20:53 11.10.2026

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