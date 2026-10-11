Кубилюс призова ЕС и Киев към независима мирна стратегия

Европейският съюз и Киев трябва да разработят собствена, независима стратегия за постигане на мир в Украйна. За това призова европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

„Досега Европейският съюз беше единственият сериозен финансов поддръжник на Украйна, но разчиташе на американското лидерство да допринесе за постигането на мир в Украйна“, написа Кубилюс.

Той добави: „Дойде моментът, в който Евросъюзът и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат независима стратегия за мир“.

Изказването е предадено от АФП. Агенцията отбелязва, че думите на европейския комисар изглеждат като лична позиция, а не като официално решение или обща политика на Брюксел. От публикацията не става ясно да е представен конкретен план, срок или формат за подобна стратегия.

Изявлението идва след нови думи на Тръмп

Позицията на Кубилюс идва след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп по адрес на Украйна. Според БНР Тръмп е призовал Киев да „си намери нов лидер“.

Това е станало, след като украинският президент Володимир Зеленски се е възпротивил на решение на Вашингтон за сделка, свързана с доставки на дизел от Русия, съобщава БНР. В публикацията не са посочени подробности за параметрите на сделката или за евентуален отговор на украинските власти.

На този фон призивът на Кубилюс поставя акцент върху по-самостоятелна роля на Европейския съюз в усилията за прекратяване на войната. Засега обаче става дума за изявление на комисаря по отбраната, а не за официално обявена обща стратегия на ЕС.

Източници: bnrnews.bg