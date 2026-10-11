Кубилюс призова ЕС и Киев към независима мирна стратегия

Европейският съюз и Киев трябва да разработят собствена, независима стратегия за постигане на мир в Украйна. За това призова европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.
„Досега Европейският съюз беше единственият сериозен финансов поддръжник на Украйна, но разчиташе на американското лидерство да допринесе за постигането на мир в Украйна“, написа Кубилюс.
Той добави: „Дойде моментът, в който Евросъюзът и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат независима стратегия за мир“.
Изказването е предадено от АФП. Агенцията отбелязва, че думите на европейския комисар изглеждат като лична позиция, а не като официално решение или обща политика на Брюксел. От публикацията не става ясно да е представен конкретен план, срок или формат за подобна стратегия.
Изявлението идва след нови думи на Тръмп
Позицията на Кубилюс идва след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп по адрес на Украйна. Според БНР Тръмп е призовал Киев да „си намери нов лидер“.
Това е станало, след като украинският президент Володимир Зеленски се е възпротивил на решение на Вашингтон за сделка, свързана с доставки на дизел от Русия, съобщава БНР. В публикацията не са посочени подробности за параметрите на сделката или за евентуален отговор на украинските власти.
На този фон призивът на Кубилюс поставя акцент върху по-самостоятелна роля на Европейския съюз в усилията за прекратяване на войната. Засега обаче става дума за изявление на комисаря по отбраната, а не за официално обявена обща стратегия на ЕС.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Голяма бъркотия се заформя
Коментиран от #26
19:16 11.10.2026
6 Иван
19:18 11.10.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #9
19:19 11.10.2026
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9 Наблюдател
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":По 2000 крепостни на ден щом вървят при Кобзон всичко е наред.
Коментиран от #15, #19, #25
19:22 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Розовото пони зеля
19:23 11.10.2026
12 А ГДЕ
Коментиран от #22, #28
19:25 11.10.2026
13 КАПИТУЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ
19:26 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мир чрез сила
Смях!
Къде им остана "силата"?!
19:28 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Европеец
До коментар #1 от "смешкофци ненужни":Прав си....Ненужните искаха да воюват с Велика Русия, сега обръщат плочата...
19:29 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Защо Андрюс Кубилюс е комисар по отбрана
19:31 11.10.2026
21 ОТ СНИМКАТА
19:33 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Специалист
Коментиран от #24
19:34 11.10.2026
24 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #23 от "Специалист":Комисарите съсипаха едно време Руската империя, сега съсипват ЕС.
19:46 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 От Европа
До коментар #5 от "Голяма бъркотия се заформя":Само бърза капитулация на Украйна е спасението. Вече има бунтове в Европа. Полицията бие деца и налага зверски глоби на малолетни.
19:58 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Отреазвяващ
20:03 11.10.2026
30 Отреазвяващ
20:05 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 точка
20:16 11.10.2026
33 р989765447689
20:49 11.10.2026
34 Казуар
20:53 11.10.2026