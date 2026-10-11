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Зеленски подкрепи енергийно примирие, чака детайли от САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски подкрепи енергийно примирие, чака детайли от САЩ

11 Октомври, 2026 19:17, обновена 11 Октомври, 2026 19:20 1 352 86

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • украйна-
  • русия

Украинският президент заяви, че Русия също трябва да подкрепи прекратяването на огъня. Договореността беше обявена от Доналд Тръмп, но първоначално не беше потвърдена от Киев и Москва

Зеленски подкрепи енергийно примирие, чака детайли от САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна подкрепя обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но очаква подробности от американската страна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че договореността трябва да бъде подкрепена и от Русия.

„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. Очакваме подробности от американската страна“, написа Зеленски. По думите му Украйна винаги дава „пълна подкрепа“ на мерки за деескалация, защита на живота и решения, насочени към прекратяване на войната и постигане на дългосрочен мир.

Зеленски съобщи още, че е обсъдил енергийното прекратяване на огъня с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп обяви примирието като незабавно

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. „От този момент влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“, написа американският президент.

Първоначално нито Киев, нито Москва потвърдиха такава договореност. Американският журналист Барак Равид от Axios заяви, че Зеленски не е знаел предварително за обявяването на примирието, но е готов да го приеме, ако Русия също се съгласи. Според Равид украинският президент е поискал от Тръмп да бъде съобщено кога ще започне прекратяването на огъня, ако то е договорено с руския президент Владимир Путин.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    22 4 Отговор
    Ама ти още ли си тук!?

    19:21 11.10.2026

  • 2 ШАХМАТИСТА

    27 4 Отговор
    Сериозно е навел Зеленски.

    19:21 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 6 Отговор
    ОТИВА ЗАЕКА В ГОРСКАТА АПТЕКА :
    - ИСКАМ ПРЕЗЕРВАТИВИ ОТ ТИЯ ДЕТО ГИ КУПУВАТ ЛЪВИЦАТА И МЕЧКАТА !
    ....
    АПТЕКАРЯ БАЙ БУХАЛ ПАЛАВО ГО ПОГЛЕДНАЛ:
    - ЗАЙО МАЙ ЩЕ СИ ИМАШ НЕПРИЯТНОСТИ ПАЛАВНИКО УШАТИ :)
    .....
    А ЗАЕКА УТОЧНИЛ :
    - НЕ БЕ, СТРАХ МЕ Е ДА НЕ ЗАБРЕМЕНЕЯ И ДА
    СТАНА ЗА СРАМ :)

    19:23 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЗЕЛЕНСКИ ПОДКРЕПЯ

    27 5 Отговор
    Даже и без да знае подробности. Наврели са го на кучето у ауспуха.

    19:24 11.10.2026

  • 8 Горски

    26 4 Отговор
    Това наркотизирано човече Зеля, вече никой,ама никой не го брои за жив. То,и кога ли са го броили неговите босове от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел,ама преди им беше нужен.Инвестираха много пари за избора му за президент,после още пари за разни провокации,после още и още пари да поддържат войските му на изкуствено дишане. И,всичкото това с една,единствена цел:да се отслаби максимално Русия,че да могат да и заграбят ресурсите,както правят това с африканските и азиатски държави. Да,ама не.Не се получи и сега Зеля е пътник. Пък той нека си се "възмущава", колкото си иска. Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията. „Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. -- Ти му викаш не удряй, бе, а Зелю си прави оглушки.. Ех, Зелю, много си наивен, бе.. сега що ревеш, а?

    Коментиран от #35

    19:25 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вовата съм

    22 5 Отговор
    Хахах, тоя вече даже не го и питат - направо му свеждат какво е решил

    19:25 11.10.2026

  • 11 хаха

    9 20 Отговор
    Преди месец-два същите бяха условията за прекратяване на обстрела по МОРДОРСКИТЕ РАФИНЕРИИ.

    ХАХАХА! Само пълни полуидиоти като байганьовците не помнят. Те са си шимпанзета...2 минути макс.

    Коментиран от #76, #78

    19:25 11.10.2026

  • 12 обективен

    22 5 Отговор
    Вече разбра ,че е дошло началото ма края му !!

    Коментиран от #16, #30, #66

    19:26 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стоянчо Пуканката

    23 4 Отговор
    "Детайлите" отдавна са пристигнали при Зелю, ама не от окръг Колумбия, а от... Кремъл...

    Коментиран от #19

    19:26 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ормуз

    15 2 Отговор
    Дончо утре ще измисли друго!

    19:27 11.10.2026

  • 18 Варненец

    25 6 Отговор
    Абсолютен тъпанар! Утре така ще му съобщат, че не е президент вече на 404 😅

    19:27 11.10.2026

  • 19 Метила

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Стоянчо Пуканката":

    не прощава!

    19:28 11.10.2026

  • 20 Хихихии

    11 4 Отговор
    Ех, значи така като стане 😅 Фентанила не прощава, забравил е горкия!

    19:29 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 МИРЧЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    20 5 Отговор
    Много се бил уплашил. Щял да бяга при гуруто у Мексико.

    19:30 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тръмп

    8 4 Отговор
    победили Иран,че се занимава със Зеленски?

    Коментиран от #27

    19:31 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДНЕС ЩО НЯМА СТАТИЯ ЗА ПУТИН

    10 12 Отговор
    Да не е умрел бе?

    19:32 11.10.2026

  • 27 Мдаа

    17 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тръмп":

    Зеленски е ходещ труп! Тръмп се гаври с него за разпускане 😁

    19:33 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дон Корлеоне

    4 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #44

    19:35 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Учуден

    5 16 Отговор
    Как нищожеството Путин 5 години издържа в бункера?

    19:36 11.10.2026

  • 33 Ами

    16 3 Отговор
    Детайлите са, че САЩ престават да дават
    разузнавателни данни на окраина
    и на държавите които я подкрепят,
    и Мъск изключва Starlink за окраина.
    От едната страна примирието е гарантирано :)

    Коментиран от #47

    19:38 11.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пускай…

    14 0 Отговор
    …дизелът, че застраховката ти живот американците току виж я канселирали!

    19:39 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Много плямпаш":

    Кога го сънува това?

    Коментиран от #39, #41

    19:40 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Не плямпай

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Можеш ли да разчетеш цифрата?

    19:44 11.10.2026

  • 42 Горски

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Цеко":

    А бе много американска смрад се навъди.

    19:44 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хихихии

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Корлеоне":

    На киiф ли? Ти па, той и тока и водата им спря! Върна ги в 19 век 😁

    19:45 11.10.2026

  • 45 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    Зеления надрусан пор и кураторите му в Лондон ,Урсула и Мерц подготвят ядрена провокация с която да запалят световна война.Това предават руските специални служби.
    Паникьосани от това ,че Русия печели войната и договорите между Вашингтон и Москва Урсула,Мерц,Макрон и Бърнъм имат намерение да пуснат ядрена ракета в Украйна или прибалтийските страни или да бъде ударена ядрена централа за което ще обвинят Москва .

    Коментиран от #51, #53

    19:46 11.10.2026

  • 46 Я гледай...

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Цеко":

    ...вечерните новини днес по БНТ 1, че да видиш изявлението на Зеленио ...цитирам от превюто на новинарската емисия: " Моля ви да ни осигурите два месеца тишина..."

    19:47 11.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тръмп иска да прави бизнес

    4 2 Отговор
    Зеленски пречи!
    Гилфойл твърди , че американците имат ресурс да свалят правителства.
    Кимбърли, ще помогнат ли американците на Украйна да си има нов президент?
    Яаааооооо, пази Боже от американска помощ !

    19:48 11.10.2026

  • 49 Зеленски цар на вся Русь

    5 9 Отговор
    Това е! Свиквайте! Зеленски цар на Русия, Киев столица. Така е било. Така трябва да бъде. Така ще бъде.

    Коментиран от #52, #64

    19:48 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Руските служби ли?

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Които четкаха Путин и му обещаваха Киев за три дня?

    19:50 11.10.2026

  • 52 Розовото пони зеля

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Зеленски цар на вся Русь":

    Ми засега не е така, даже е обратното, ти кога точно очакваш да стане такато в твоите фантазии, не е добре да не приемаш действителността, консултирай се с специалист за лечение.

    Коментиран от #55

    19:50 11.10.2026

  • 53 Ай майкуууу

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    В България все още има добри психиатри.
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #80

    19:51 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор
    Ми те детайлите са долу горе ясни, зеления гном да вдига белия байрак и да приема квото му кажат, с всяко забавяне условията ще са все по тежки, ако беше приел условията в Истанбул губеше само Крим, вече губи 1/3 от укрия, по късно ще загуби и черноморието, за избитите и тежко ранени над 5 милиона укри няма кво да говорим.

    Коментиран от #58

    19:54 11.10.2026

  • 57 хахаха

    1 1 Отговор
    Няма сделка. Това са брътвежи на Тръмп.

    Коментиран от #61

    19:54 11.10.2026

  • 58 Лилавата крава

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Розовото пони зеля":

    Пета година повтаряте това. Не ви ли омръзна?

    Клехте се, че Киев ще падне за три дни. Сега се отричате и се обяснявате с някой си Марк Мили.

    Коментиран от #75, #83

    19:56 11.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Търново

    5 0 Отговор
    На тоя как не му е паднал носа от толкова друсане

    19:56 11.10.2026

  • 61 Мдааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "хахаха":

    Конгреса блокира дизела от русия.
    Киев за два дня.

    19:57 11.10.2026

  • 62 ужас

    1 2 Отговор
    Зеленски се държи като равностоен на Путин, т.е. Украйна и Русия са съизмерими.

    19:58 11.10.2026

  • 63 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН

    4 1 Отговор
    Никой не се съобразява с него.

    Коментиран от #70

    19:58 11.10.2026

  • 64 По добре е да ...

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Зеленски цар на вся Русь":

    ...изгледаш вечерните новини днес по БНТ 1, че да видиш изявлението на Зеленио ...ще цитирам от превюто на новинарската емисия: " Моля ви да ни осигурите два месеца тишина..."

    Коментиран от #69

    19:59 11.10.2026

  • 65 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор
    Ако ЕС не предизвикат някаква сериозна провокация за започване на световна война са загубени, тея заеми няма как да бъдат върнати и европа до няколко години е в канала, измислили са нещо и ако е война засега се въздържат само и единствено от страх, но в един момент няма да имат избор, когато почнат бунтове в ЕС.

    20:01 11.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ?????

    1 1 Отговор
    Уф.
    Някой помни ли вече че преди месец бай Дончо пак беше обявил енергийно примирие.

    20:02 11.10.2026

  • 69 Не 2 месеца

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "По добре е да ...":

    Молеше се да позволи.. монголския парад за ДЕН!
    Затова Зеленски подписа ЗАПОВЕД за парада на педофила )))

    Коментиран от #73

    20:05 11.10.2026

  • 70 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #63 от "ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН":

    Само 13 год кесят пред Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..
    Хехехехе

    Коментиран от #71

    20:07 11.10.2026

  • 71 Розовото пони зеля

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Така е":

    А ве не зна за малая токмачка ама апнаха големия токмак хахахахах и още години ако се наложи ша го апват, Русия бърза работа няма хахахахахаха.

    Коментиран от #72

    20:10 11.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Не нам...ама

    1 1 Отговор
    Жири Новски твърдеше,че зад Урал живеят...ДЕ БИЛЕ
    Еееееееехехе

    Коментиран от #81

    20:15 11.10.2026

  • 75 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Лилавата крава":

    Информацията е подадена към медиите от американски конгресмени!!!
    "На закрит брифинг пред Конгреса на САЩ, на 3 февруари 2022г. генерал Марк Мали казва, че мащабна руска атака може да доведе до падането на украинската столица Киев в рамките на 72 часа (или между 48 и 72 часа), като подчертава потенциалните тежки човешки жертви и мащаба на сблъсъка."
    Толкова по темата кой, какво, кога, къде бил казъл.

    20:17 11.10.2026

  • 76 Той ...

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    ...обстрела по руските рафинерии отдавта е спрял...спря го руското ПВО , затова Зеленеот вие на умрело ...

    Коментиран от #79

    20:18 11.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Има ...

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ай майкуууу":

    ....ама ти явто се криеш и избягваш лечението.

    20:22 11.10.2026

  • 81 Е па вземи

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Не нам...ама":

    Се пресели преди Урал .
    Кой те кара да живееш там ?

    Коментиран от #82

    20:22 11.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Той е паднал ма

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Лилавата крава":

    Даже и Кличко офейка .

    Коментиран от #84

    20:24 11.10.2026

  • 84 Не е паднал

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Той е паднал ма":

    У Йло пен ДЕЛА избега по трусики от некаков готвач!
    13 год...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД.
    Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ от педофила
    Еееееееехехе

    20:27 11.10.2026

  • 85 КраваБойс

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Така е":

    Три ама на минута .
    По трима на ден само скачат от самолетоносача .
    Единият го прибраха че , нямаше да остане екипаж да го кара .

    Коментиран от #86

    20:28 11.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

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