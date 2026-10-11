Зеленски подкрепи енергийно примирие, чака детайли от САЩ

Украйна подкрепя обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но очаква подробности от американската страна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че договореността трябва да бъде подкрепена и от Русия.
„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. Очакваме подробности от американската страна“, написа Зеленски. По думите му Украйна винаги дава „пълна подкрепа“ на мерки за деескалация, защита на живота и решения, насочени към прекратяване на войната и постигане на дългосрочен мир.
Зеленски съобщи още, че е обсъдил енергийното прекратяване на огъня с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Тръмп обяви примирието като незабавно
По-рано Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. „От този момент влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“, написа американският президент.
Първоначално нито Киев, нито Москва потвърдиха такава договореност. Американският журналист Барак Равид от Axios заяви, че Зеленски не е знаел предварително за обявяването на примирието, но е готов да го приеме, ако Русия също се съгласи. Според Равид украинският президент е поискал от Тръмп да бъде съобщено кога ще започне прекратяването на огъня, ако то е договорено с руския президент Владимир Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
19:21 11.10.2026
2 ШАХМАТИСТА
19:21 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- ИСКАМ ПРЕЗЕРВАТИВИ ОТ ТИЯ ДЕТО ГИ КУПУВАТ ЛЪВИЦАТА И МЕЧКАТА !
....
АПТЕКАРЯ БАЙ БУХАЛ ПАЛАВО ГО ПОГЛЕДНАЛ:
- ЗАЙО МАЙ ЩЕ СИ ИМАШ НЕПРИЯТНОСТИ ПАЛАВНИКО УШАТИ :)
.....
А ЗАЕКА УТОЧНИЛ :
- НЕ БЕ, СТРАХ МЕ Е ДА НЕ ЗАБРЕМЕНЕЯ И ДА
СТАНА ЗА СРАМ :)
19:23 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЗЕЛЕНСКИ ПОДКРЕПЯ
19:24 11.10.2026
8 Горски
Коментиран от #35
19:25 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вовата съм
19:25 11.10.2026
11 хаха
ХАХАХА! Само пълни полуидиоти като байганьовците не помнят. Те са си шимпанзета...2 минути макс.
Коментиран от #76, #78
19:25 11.10.2026
12 обективен
Коментиран от #16, #30, #66
19:26 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #19
19:26 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ормуз
19:27 11.10.2026
18 Варненец
19:27 11.10.2026
19 Метила
До коментар #14 от "Стоянчо Пуканката":не прощава!
19:28 11.10.2026
20 Хихихии
19:29 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 МИРЧЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:30 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тръмп
Коментиран от #27
19:31 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДНЕС ЩО НЯМА СТАТИЯ ЗА ПУТИН
19:32 11.10.2026
27 Мдаа
До коментар #24 от "Тръмп":Зеленски е ходещ труп! Тръмп се гаври с него за разпускане 😁
19:33 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дон Корлеоне
Коментиран от #44
19:35 11.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Учуден
19:36 11.10.2026
33 Ами
разузнавателни данни на окраина
и на държавите които я подкрепят,
и Мъск изключва Starlink за окраина.
От едната страна примирието е гарантирано :)
Коментиран от #47
19:38 11.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пускай…
19:39 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Горски
До коментар #35 от "Много плямпаш":Кога го сънува това?
Коментиран от #39, #41
19:40 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Не плямпай
До коментар #38 от "Горски":Можеш ли да разчетеш цифрата?
19:44 11.10.2026
42 Горски
До коментар #39 от "Цеко":А бе много американска смрад се навъди.
19:44 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хихихии
До коментар #29 от "Дон Корлеоне":На киiф ли? Ти па, той и тока и водата им спря! Върна ги в 19 век 😁
19:45 11.10.2026
45 стоян георгиев
Паникьосани от това ,че Русия печели войната и договорите между Вашингтон и Москва Урсула,Мерц,Макрон и Бърнъм имат намерение да пуснат ядрена ракета в Украйна или прибалтийските страни или да бъде ударена ядрена централа за което ще обвинят Москва .
Коментиран от #51, #53
19:46 11.10.2026
46 Я гледай...
До коментар #39 от "Цеко":...вечерните новини днес по БНТ 1, че да видиш изявлението на Зеленио ...цитирам от превюто на новинарската емисия: " Моля ви да ни осигурите два месеца тишина..."
19:47 11.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тръмп иска да прави бизнес
Гилфойл твърди , че американците имат ресурс да свалят правителства.
Кимбърли, ще помогнат ли американците на Украйна да си има нов президент?
Яаааооооо, пази Боже от американска помощ !
19:48 11.10.2026
49 Зеленски цар на вся Русь
Коментиран от #52, #64
19:48 11.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Руските служби ли?
До коментар #45 от "стоян георгиев":Които четкаха Путин и му обещаваха Киев за три дня?
19:50 11.10.2026
52 Розовото пони зеля
До коментар #49 от "Зеленски цар на вся Русь":Ми засега не е така, даже е обратното, ти кога точно очакваш да стане такато в твоите фантазии, не е добре да не приемаш действителността, консултирай се с специалист за лечение.
Коментиран от #55
19:50 11.10.2026
53 Ай майкуууу
До коментар #45 от "стоян георгиев":В България все още има добри психиатри.
😂😂😂😂😂
Коментиран от #80
19:51 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Розовото пони зеля
Коментиран от #58
19:54 11.10.2026
57 хахаха
Коментиран от #61
19:54 11.10.2026
58 Лилавата крава
До коментар #56 от "Розовото пони зеля":Пета година повтаряте това. Не ви ли омръзна?
Клехте се, че Киев ще падне за три дни. Сега се отричате и се обяснявате с някой си Марк Мили.
Коментиран от #75, #83
19:56 11.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Търново
19:56 11.10.2026
61 Мдааааа
До коментар #57 от "хахаха":Конгреса блокира дизела от русия.
Киев за два дня.
19:57 11.10.2026
62 ужас
19:58 11.10.2026
63 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН
Коментиран от #70
19:58 11.10.2026
64 По добре е да ...
До коментар #49 от "Зеленски цар на вся Русь":...изгледаш вечерните новини днес по БНТ 1, че да видиш изявлението на Зеленио ...ще цитирам от превюто на новинарската емисия: " Моля ви да ни осигурите два месеца тишина..."
Коментиран от #69
19:59 11.10.2026
65 Розовото пони зеля
20:01 11.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ?????
Някой помни ли вече че преди месец бай Дончо пак беше обявил енергийно примирие.
20:02 11.10.2026
69 Не 2 месеца
До коментар #64 от "По добре е да ...":Молеше се да позволи.. монголския парад за ДЕН!
Затова Зеленски подписа ЗАПОВЕД за парада на педофила )))
Коментиран от #73
20:05 11.10.2026
70 Така е
До коментар #63 от "ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН":Само 13 год кесят пред Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..
Хехехехе
Коментиран от #71
20:07 11.10.2026
71 Розовото пони зеля
До коментар #70 от "Така е":А ве не зна за малая токмачка ама апнаха големия токмак хахахахах и още години ако се наложи ша го апват, Русия бърза работа няма хахахахахаха.
Коментиран от #72
20:10 11.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Не нам...ама
Еееееееехехе
Коментиран от #81
20:15 11.10.2026
75 Ами
До коментар #58 от "Лилавата крава":Информацията е подадена към медиите от американски конгресмени!!!
"На закрит брифинг пред Конгреса на САЩ, на 3 февруари 2022г. генерал Марк Мали казва, че мащабна руска атака може да доведе до падането на украинската столица Киев в рамките на 72 часа (или между 48 и 72 часа), като подчертава потенциалните тежки човешки жертви и мащаба на сблъсъка."
Толкова по темата кой, какво, кога, къде бил казъл.
20:17 11.10.2026
76 Той ...
До коментар #11 от "хаха":...обстрела по руските рафинерии отдавта е спрял...спря го руското ПВО , затова Зеленеот вие на умрело ...
Коментиран от #79
20:18 11.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Има ...
До коментар #53 от "Ай майкуууу":....ама ти явто се криеш и избягваш лечението.
20:22 11.10.2026
81 Е па вземи
До коментар #74 от "Не нам...ама":Се пресели преди Урал .
Кой те кара да живееш там ?
Коментиран от #82
20:22 11.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Той е паднал ма
До коментар #58 от "Лилавата крава":Даже и Кличко офейка .
Коментиран от #84
20:24 11.10.2026
84 Не е паднал
До коментар #83 от "Той е паднал ма":У Йло пен ДЕЛА избега по трусики от некаков готвач!
13 год...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД.
Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ от педофила
Еееееееехехе
20:27 11.10.2026
85 КраваБойс
До коментар #72 от "Така е":Три ама на минута .
По трима на ден само скачат от самолетоносача .
Единият го прибраха че , нямаше да остане екипаж да го кара .
Коментиран от #86
20:28 11.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.