Зеленски подкрепи енергийно примирие, чака детайли от САЩ

Украйна подкрепя обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но очаква подробности от американската страна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че договореността трябва да бъде подкрепена и от Русия.

„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. Очакваме подробности от американската страна“, написа Зеленски. По думите му Украйна винаги дава „пълна подкрепа“ на мерки за деескалация, защита на живота и решения, насочени към прекратяване на войната и постигане на дългосрочен мир.

Зеленски съобщи още, че е обсъдил енергийното прекратяване на огъня с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп обяви примирието като незабавно

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно енергийно примирие. „От този момент влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“, написа американският президент.

Първоначално нито Киев, нито Москва потвърдиха такава договореност. Американският журналист Барак Равид от Axios заяви, че Зеленски не е знаел предварително за обявяването на примирието, но е готов да го приеме, ако Русия също се съгласи. Според Равид украинският президент е поискал от Тръмп да бъде съобщено кога ще започне прекратяването на огъня, ако то е договорено с руския президент Владимир Путин.