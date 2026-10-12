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Украйна: Русия вече наруши енергийното примирие
  Тема: Украйна

Украйна: Русия вече наруши енергийното примирие

12 Октомври, 2026 04:30 544 3

  • украйна-
  • русия-
  • енергийно примирие-
  • андрей сибига-
  • доналд тръмп

Киев съобщи за удар по ТЕЦ-5 в Харков часове след изявлението на Доналд Тръмп. Американски сенатори паралелно обвиниха президента, че нарушава закона с решението за руския дизел

Украйна: Русия вече наруши енергийното примирие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е нарушила обявеното енергийно примирие само часове след като Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на незабавно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Това заяви украинският външен министър Андрей Сибига след удар по Харковската ТЕЦ-5.

„Информирах Йохан за руския удар по Харковската ТЕЦ-5, който беше извършен преди няколко часа. Русия наруши енергийното примирие веднага след обявяването му“, написа Сибига след разговор с германския външен министър Йохан Вадефул. По думите му Украйна остава готова за пълно енергийно примирие, ако Русия спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи, че след изявлението на Тръмп са били нанесени удари по ТЕЦ-5 в Харков и по електроцентрала в Киев. Руската страна не е коментирала публично обявеното примирие.

Спорът около руското дизелово гориво

На този фон седем американски сенатори от двете партии разкритикуваха решението на Тръмп да разреши вноса на руско дизелово гориво в САЩ. В съвместно заявление Джийн Шахин, Сюзън Колинс, Ричард Блументал, Лиза Мурковски, Рон Уайдън, Том Тилис и Джон Къртис заявиха, че Вашингтон не трябва да осигурява „финансов спасителен пояс“ на Владимир Путин, докато Русия продължава войната срещу Украйна.

Сенаторите твърдят, че през 2022 г. Конгресът ясно е забранил вноса на руски енергоносители, за да не се финансира руската агресия с американски средства. Според тях решението на президента противоречи пряко на закона, а администрацията не е провела изискуемите консултации с Конгреса и не е представила достатъчно обяснения.

„Съединените щати не трябва да хвърлят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива мирни граждани в Украйна“, се казва в изявлението.

Тръмп заяви на 9 октомври, че е постигнал с руския президент Владимир Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. В Конгреса вече е внесен и двупартиен законопроект, който според вносителя Брайън Фицпатрик трябва да попречи на президента да отменя санкции. Предложението е наречено „Законът на Роналд Рейгън „Мир чрез сила““.


Украйна
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  • 1 Соломон

    5 3 Отговор
    Ами браво на братята руснаци!

    04:42 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    "На война като на война" са казали старите люде.😎

    05:21 12.10.2026

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