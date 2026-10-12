Украински депутат поиска сделка за корабоплаването в Черно море

Украинският депутат Олексий Гончаренко призова за споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Пред Sky News той заяви, че евентуално енергийно примирие би било „много добра новина“, но следващата стъпка трябва да бъде осигуряване на свободно движение на корабите.

Черно море не е официално затворено, но войната между Русия и Украйна сериозно възпрепятства търговското корабоплаване. По морския маршрут се превозват петрол и зърнени храни, което според Гончаренко е от особено значение за Украйна.

План за мир на стъпки

Депутатът заяви, че в Украйна има „отчайваща нужда от мир“ и че през миналата седмица е предложил в парламента план за постигането му на отделни етапи. По думите му енергийното споразумение може да бъде първата стъпка, а договореността за корабоплаването в Черно море – втората.

Попитан дали вярва на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за възможна сделка, Гончаренко отговори, че много иска да им вярва, защото страданията в Украйна се увеличават с всеки изминал ден.

Избори при 60-дневно примирие

Гончаренко заяви, че ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие, макар срокът да е кратък, Украйна би могла да организира избори. Той подчерта, че докато продължава войната, Володимир Зеленски е легитимният президент на страната.

Депутатът от Подуилск, Одеска област, описа положението в Одеса и околностите като много тежко, особено по отношение на енергоснабдяването.

Източници: bnrnews.bg, news.sky.com