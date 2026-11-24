123 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта от началото на 23 ноември до 22:00 часа, съобщи Генералният щаб на Украйна. Руските сили са нанесли 50 авиационни удара, използвали са 171 управляеми авиационни бомби и са задействали 5213 дрона камикадзе.

Украинското командване посочва още, че са извършени 1517 обстрела на населени места и позиции на украинските сили. „Противникът нанесе 50 авиационни удара, изхвърли 171 управляеми авиобомби, използва 5213 дрона камикадзе и извърши 1517 обстрела на населени места и позиции на нашите войски“, се казва в обобщението на Генералния щаб.

Най-много атаки са отчетени край Константиновка и Покровск

Сред посочените от командването направления най-интензивни са боевете в района на Константиновското направление, където са регистрирани 15 атаки. На Покровското направление са отчетени 10 атаки, а на Гуляйполското – пет.

На Славянското направление са регистрирани три атаки, на Лиманското – две, а на Северо-Слобожанското и Курското, както и на Южно-Слобожанското направление – по една атака. В сводката са посочени и боевете по Константиновското, Покровското и Гуляйполското направление като част от отчетената за деня бойна активност.

Данните обхващат периода от началото на денонощието до 22:00 часа на 23 ноември. В съобщението не се посочват конкретни промени в линията на фронта или окончателни данни за загубите от бойните действия.

Източници: pravda.com.ua