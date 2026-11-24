Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на армията да отложи контролираната детонация на опасни взривни вещества в Айова, докато операцията не получи съгласието на Осми апелативен съд и на новоизбрания губернатор Роб Санд. Решението беше обявено от Тръмп в Truth Social.

Условието за съдебно одобрение обаче вече е изпълнено. В понеделник тричленен състав на Осми апелативен съд отказа да блокира операцията и отмени временното спиране на разрешението, издадено от Агенцията за опазване на околната среда. Съдът прие, че са предвидени мерки за ограничаване на разпространението на оловен прах, включително защитни бариери, ограничения според метеорологичните условия, предварително уведомяване и мониторинг на въздуха и почвата.

Въпреки съдебното решение Тръмп заяви, че армията няма да започне операцията без съгласието на Санд, който ще поеме поста на 12 януари 2027 г. „Смятам, че правилният ход е да се отървем от този дългогодишен проблем, но наредих на военните да не действат, докато Осми окръг не се съгласи, а решението зависи и от съгласието на новоизбрания губернатор Роб Санд“, написа президентът.

Случаят е свързан с 68 варела, съдържащи около пет тона разградил се оловен азид в завода за боеприпаси на американската армия край Мидълтаун, в югоизточната част на Айова. Материалът е открит през март. Според армията той е започнал да кристализира и е станал по-чувствителен към удар, триене и температурни промени. Военните твърдят, че рискът от непреднамерена детонация може да нарасне при застудяване.

Планираната операция може да предизвика силен шум, вибрации и облак от прах с оловни частици. Именно това е основното възражение на екологичните организации, които оспорват разрешението и твърдят, че не са били достатъчно проучени други варианти за обезвреждане. Армията от своя страна посочва, че преместването, отварянето или обработването на варелите може да създаде по-голям риск от внезапен взрив.

Преди решението на Тръмп армията беше насрочила детонацията за 25 ноември, след като вече я отложи няколко пъти заради съдебни спорове, обществено недоволство и метеорологични условия. Жители на Мидълтаун и представители на съседни щати изразиха опасения за възможно разпространение на оловен прах.

Тръмп обвини администрацията на Барак Обама, че през 2009 г. е съхранявала неправилно голямо количество взривни вещества. Той заяви още, че ако съдът или Санд не подкрепят операцията, ще държи бъдещия губернатор отговорен за евентуални „смърт или разрушения“, причинени от продължаването на проблема. Санд отговори, че администрацията трябва да вземе решението въз основа на информацията от експертите, които са работили на място в продължение на месеци.

Източници: apnews.com, cbsnews.com