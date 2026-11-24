Руските удари по украински пристанища и експортни маршрути застрашават световната продоволствена сигурност. Това заяви украинският външен министър Андрей Сибига след заседание на Съвета за сигурност на ООН.

По думите му от украинския агроекспорт зависят милиони хора, особено в държави, които разчитат на доставките от Украйна. „Кремъл отново поставя под заплаха средствата за препитание на милиони хора“, заяви Сибига.

Той подчерта, че Украйна ще продължи да прави всичко възможно, за да поддържа световните доставки на храни, въпреки опитите на Русия да ги прекъсне. Изявлението беше цитирано от „Украинская правда“.

Предупреждение за последствия извън Европа

Сибига благодари на Латвия и на президента Едгарс Ринкевичс за председателството на заседанието. Латвия ръководи Съвета за сигурност на ООН през ноември за първи път в историята си. Украинският министър изрази благодарност и към Турция, Индия, Египет и Филипините за участието им в заседанието.

„Последиците от руската война излизат далеч извън пределите на Европа“, посочи Сибига. Според него ударите по пристанища, плавателни съдове и маршрутите за износ могат да засегнат държави, които не са страна във войната, но зависят от украинското зърно и други земеделски продукти.

ООН също предупреди, че атаките в Черно море нарушават износа на зърно и имат отражение върху продоволствената сигурност извън региона. Между юни и октомври 2026 г. организацията е регистрирала 164 съобщения за атаки срещу търговски кораби в Одеска и Николаевска област и в Черно море. От тях 15 са проверени от ООН, като при тях са загинали най-малко 21 членове на екипажи, а 43 са били ранени.

Сигнали за енергетиката и отоплението

В изявлението си украинският външен министър каза още, че Русия се опитва преди зимата да лиши милиони украинци от електроенергия, отопление и вода. Той определи като незаконно мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, което според него е принадлежало на Съветския съюз.

Заседанието на Съвета за сигурност беше посветено на войната в Украйна и на последиците от руските атаки срещу енергийната инфраструктура, пристанищата и корабоплаването в Черно море.

Източници: pravda.com.ua