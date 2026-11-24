Руски дрон е паднал на по-малко от миля от Уес Стритинг по време на посещението му в Киев. Отломки от прехванатия апарат са предизвикали пожари в централния Шевченковски район, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
Трима души са били откарани в болница, като сред тях има чужд гражданин, за когото се предполага, че е от Съединените щати. На мястото са изпратени спешни екипи, а властите са започнали работа по разчистването и обезопасяването на засегнатия район.
Пожари в жилищна сграда и автомобили
„Според последната информация два автомобила са се запалили в Шевченковския район в резултат на паднали отломки“, заяви Кличко.
Пожар е избухнал и на първия етаж на пететажна жилищна сграда. Повредени са балконите от втория до четвъртия етаж. Двама души са били изведени от сградата, а един пострадал е открит вътре и е получил медицинска помощ.„Има и пожар на първия етаж на пететажна жилищна сграда. Повредени са балконите от втория до четвъртия етаж. Двама души бяха спасени от сградата, а един пострадал беше открит. Медицински екипи го лекуват. Спешните служби са на място“, каза Виталий Кличко.
Дронове все по-често достигат центъра
Попадания на дронове в центъра на Киев са били по-редки, тъй като районът е защитен от едни от най-силните средства за противовъздушна отбрана в града. През последните месеци обаче безпилотни апарати все по-често успяват да заобиколят украинските средства за прехващане.
Последният инцидент е станал в момент, когато Уес Стритинг е бил на посещение в Киев. Падането на дрона и последвалите пожари са засегнали жилищна сграда и автомобили в един от централните райони на столицата.
Източници: telegraph.co.uk
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