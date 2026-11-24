Руски дрон е паднал на по-малко от миля от Уес Стритинг по време на посещението му в Киев. Отломки от прехванатия апарат са предизвикали пожари в централния Шевченковски район, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Трима души са били откарани в болница, като сред тях има чужд гражданин, за когото се предполага, че е от Съединените щати. На мястото са изпратени спешни екипи, а властите са започнали работа по разчистването и обезопасяването на засегнатия район.

Пожари в жилищна сграда и автомобили

„Според последната информация два автомобила са се запалили в Шевченковския район в резултат на паднали отломки“, заяви Кличко.

Пожар е избухнал и на първия етаж на пететажна жилищна сграда. Повредени са балконите от втория до четвъртия етаж. Двама души са били изведени от сградата, а един пострадал е открит вътре и е получил медицинска помощ.

Дронове все по-често достигат центъра

„Има и пожар на първия етаж на пететажна жилищна сграда. Повредени са балконите от втория до четвъртия етаж. Двама души бяха спасени от сградата, а един пострадал беше открит. Медицински екипи го лекуват. Спешните служби са на място“, каза Виталий Кличко.

Попадания на дронове в центъра на Киев са били по-редки, тъй като районът е защитен от едни от най-силните средства за противовъздушна отбрана в града. През последните месеци обаче безпилотни апарати все по-често успяват да заобиколят украинските средства за прехващане.

Последният инцидент е станал в момент, когато Уес Стритинг е бил на посещение в Киев. Падането на дрона и последвалите пожари са засегнали жилищна сграда и автомобили в един от централните райони на столицата.

Източници: telegraph.co.uk