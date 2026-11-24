Полша активира силите и средствата на противовъздушната си отбрана през нощта срещу 24 ноември заради руски удари по цели в Украйна. Полското оперативно командване определи действията като превантивни и заяви, че те са насочени към защитата на полското въздушно пространство.

„Командването оперативно следи развитието на ситуацията, а подчинените сили и средства остават в готовност за незабавна реакция“, съобщи полското оперативно командване.

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По данни, цитирани от полски медии, по време на атаката руски безпилотен летателен апарат за кратко е нарушил полското въздушно пространство. Обектът е бил проследен, а след промяна на курса му на изток полските военни са се отказали от свалянето му, като са отчели възможния риск за цивилното население и последиците от употребата на оръжие. По-късно е било издадено разрешение за поразяване.

Предупреждение за опасност от въздушно нападение е изпратено до жители на Люблинското воеводство, което граничи с Украйна. Полската система за противовъздушна отбрана е приведена в готовност чрез Центъра за въздушни операции и командването на въздушния компонент.

Ново напрежение по източния фланг

Случаят идва само няколко дни след сериозен инцидент в Полша. На 20 ноември два руски ракетни обекта и предполагаем реактивен дрон паднаха на полска територия по време на мащабна руска атака срещу Украйна. Полският премиер Доналд Туск заяви, че става дума за вероятна умишлена провокация.

Тогава руските удари по Украйна причиниха смъртта на най-малко осем цивилни и раниха над 20 души, според украинския президент Володимир Зеленски. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че Русия е използвала повече от 400 дрона и над 110 ракети, включително балистични.

Източници: rigatv.com, pl.news, apnews.com