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Келог: Украйна има право да нанася удари по Русия
  Тема: Украйна

Келог: Украйна има право да нанася удари по Русия

13 Октомври, 2026 03:37, обновена 13 Октомври, 2026 03:39 620 4

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  • руско-украинска война

Бившият специален пратеник на Тръмп заяви, че Киев не трябва да оставя на Москва „безопасни зони“ и може да атакува руски цели

Келог: Украйна има право да нанася удари по Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна има пълното право да нанася удари по цели на територията на Русия в отговор на действията на Москва. Това заяви бившият специален пратеник на Доналд Тръмп по въпросите на Украйна Кит Келог в интервю за Bloomberg.

Келог се позова на опита си от войната във Виетнам и заяви, че в конфликт не трябва да се оставят „безопасни зони“ за противника. По думите му Русия вече е атакувала украинската енергийна инфраструктура, поради което Киев трябва сам да определя какви цели на руска територия да поразява.

„Позволете на украинците да правят това, което умеят толкова добре“, заяви Келог.

Бившият пратеник каза още, че Русия не печели войната, а само я протака. Той коментира и разногласията между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, като определи последните изявления на американския президент, включително предложението Зеленски да обмисли оттегляне от поста, като „шум“.

Келог не очаква спорът да се превърне в повторение на конфликта между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г. „Мисля, че сега виждаме двама световни лидери, които в известна степен си приличат. И двамата са доста упрями и говорят това, което мислят“, каза той.

Спорът за руското гориво

По думите на Келог новото напрежение е свързано и с договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво на световните пазари. Американският президент търси начини да намали цените на енергоносителите преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Келог смята, че договореността няма да бъде изгодна за Путин и няма да окаже съществено влияние върху пазара. Той заяви, че руският президент се опитва да използва предстоящите избори в САЩ и ситуацията около Тръмп.

„Той се опитва да се възползва от предстоящите избори в САЩ и от ситуацията около президента Тръмп. И повечето хора разбират това“, каза Келог.

Келог беше специален пратеник на Тръмп по въпросите на Украйна до края на 2025 г. По-рано той заяви, че украинските удари по руската нефтена инфраструктура са дали на Киев предимство във войната за първи път от 2023 г.

Източници: bloomberg.com


Украйна
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  • 1 ММММ ДААААА

    5 0 Отговор
    И СИ БЕРЕ ДЕРТОВЕТЕ

    03:43 13.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛ КЕЛОГ Е НАПУСНАЛ САЙГОН
    ВИСЯЩ ОТ ШЕЙНАТА ЗА ПРИЗЕМЯВАНЕ
    НА ХЮИ - ВИД АМЕРИКАНСКИ ХЕЛИКОПТЕРИ:)
    .....
    АКО ГОВОРИМ ЗА ВИЕТНАМ :)

    03:44 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИЗНЕДА , НЕОЧАКВАНА ОТ ТОЯ

    4 0 Отговор
    ИМА ПРАВО ДА . АКО Е САМО ТОВА ПРОБЛЕМА ЗАЩО НЕ ! НО КАКВО ПОЛУЧАВА КАТО ОТВЕН ??? ТОВА НЕ Е ЛИ ВАЖНО ИЛИ ДОРИ НАЙ-ВАЖНОТО ??? ЕГА ТИ ЕКСПЕРТА , БЕШЕ ПРЕГОВАРЯЩ !! В ТАЯ ЗАПАДНЯВАЩА ПОСОКА , МАЙ Е МНОГО ТРУДНО ДА ОТКРИЕШ РАЗУМЕН ТРЕЗВОМИСЛЕЩ ТИП !! ЩОМ И ТОЯ ГИ ВАДИ ТЕЯ МАНТРЕНСКИ ЛАФОВЕ , ВИЖТЕ ДО КЪДЕ СА Я ДОКАРАЛИ !! ТРУДНА РАБОТА ,ТРУДНО Е ДА СИ НОРМАЛЕН! КАК СЕ СТАВА НОРМАЛЕН - С МНОГО ТРУД , СПИЦЕФИЧЕН ТРУД ???

    04:15 13.10.2026

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