Келог: Украйна има право да нанася удари по Русия

Украйна има пълното право да нанася удари по цели на територията на Русия в отговор на действията на Москва. Това заяви бившият специален пратеник на Доналд Тръмп по въпросите на Украйна Кит Келог в интервю за Bloomberg.

Келог се позова на опита си от войната във Виетнам и заяви, че в конфликт не трябва да се оставят „безопасни зони“ за противника. По думите му Русия вече е атакувала украинската енергийна инфраструктура, поради което Киев трябва сам да определя какви цели на руска територия да поразява.

„Позволете на украинците да правят това, което умеят толкова добре“, заяви Келог.

Бившият пратеник каза още, че Русия не печели войната, а само я протака. Той коментира и разногласията между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, като определи последните изявления на американския президент, включително предложението Зеленски да обмисли оттегляне от поста, като „шум“.

Келог не очаква спорът да се превърне в повторение на конфликта между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г. „Мисля, че сега виждаме двама световни лидери, които в известна степен си приличат. И двамата са доста упрями и говорят това, което мислят“, каза той.

Спорът за руското гориво

По думите на Келог новото напрежение е свързано и с договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво на световните пазари. Американският президент търси начини да намали цените на енергоносителите преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Келог смята, че договореността няма да бъде изгодна за Путин и няма да окаже съществено влияние върху пазара. Той заяви, че руският президент се опитва да използва предстоящите избори в САЩ и ситуацията около Тръмп.

„Той се опитва да се възползва от предстоящите избори в САЩ и от ситуацията около президента Тръмп. И повечето хора разбират това“, каза Келог.

Келог беше специален пратеник на Тръмп по въпросите на Украйна до края на 2025 г. По-рано той заяви, че украинските удари по руската нефтена инфраструктура са дали на Киев предимство във войната за първи път от 2023 г.

Източници: bloomberg.com