Хегсет се срещна с Нетаняху при необявено посещение в Израел

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху при необявено посещение в Израел в понеделник. Разговорът се е състоял във военновъздушната база Овда в южната част на страната, където са разположени американски самолети за зареждане във въздуха и изтребители, съобщи Axios, позовавайки се на двама източници, запознати с посещението. Хегсет е разговарял и с американски военнослужещи в базата.

Не са оповестени подробности за дневния ред или за резултата от срещата. Информацията идва на фона на обсъждания между САЩ и Израел за евентуално възобновяване на мащабни военни операции срещу Иран. Засега не е потвърдено дали възможността за нов удар е била конкретна тема в разговора между Хегсет и Нетаняху.

Пентагонът и посолството на Израел във Вашингтон не са коментирали съобщението. Канцеларията на Нетаняху също не е отговорила веднага на запитване за информацията.

Срещата преди изборите в Израел

Посещението се провежда осем дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Нетаняху за нов мандат. Управляващата религиозно-националистическа коалиция на израелския премиер е изправена пред риск да загуби мнозинството си, докато опозицията също може да срещне трудности при съставянето на правителство, сочат цитирани от Ройтерс социологически проучвания.

Нетаняху заяви на 14 октомври, че не подкрепя превантивен удар срещу Иран преди изборите. „Това не е удобно за нас, не е добре“, каза той в интервю за израелското армейско радио. Премиерът предупреди и че Израел ще отговори силно, ако бъде атакуван.

Не е ясно дали необявената визита на Хегсет ще доведе до промяна в американската или израелската военна политика. Публично потвърдени са единствено посещението, срещата с Нетаняху и разговорите в Овда; съдържанието на преговорите остава неразкрито.

Източници: axios.com, investing.com