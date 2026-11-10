Украйна губи население: смъртността надвишава почти тройно раждаемостта

Украйна навлиза все по-дълбоко в демографска криза, при която смъртните случаи значително надвишават ражданията, а войната ускорява изселването на жени, деца и млади хора. През 2025 г. са регистрирани 168 780 раждания срещу 485 300 смъртни случая, показват данни на украинското Министерство на правосъдието. Така разликата достига почти 2,9 пъти.

Тенденцията се е очертала ясно и през 2024 г. Тогава в страната са родени 176 679 деца, докато смъртните случаи са 495 090. Ражданията са били с 5,7% по-малко спрямо предходната година, а естественият спад на населението е надхвърлил 318 000 души.

Войната намалява броя на младите семейства

Пълномащабното руско нахлуване доведе до масово разселване и промени структурата на населението. Хиляди млади майки са напуснали Украйна с децата си, за да ги предпазят от руските атаки и несигурността през зимата. В същото време много мъже са мобилизирани или се намират на фронта, което допълнително затруднява създаването и поддържането на семейства.

Проблемът не започва с войната. Украйна от години се сблъсква с ниска раждаемост, застаряване и изселване. Според Украинския институт по демография и проблеми с качеството на живот коефициентът на раждаемост е спаднал до около 0,9 деца на жена. Това е значително под нивото от 2,1 деца, необходимо за естественото възпроизводство на населението.

„Докато завръщането на мира в Украйна е от първостепенно значение, още сега може да се направи много за укрепване на човешкия капитал и за изграждане на основите на демографското възстановяване“, заявява Флорънс Бауер, регионален директор на Фонда за населението на ООН за Източна Европа и Централна Азия.

Най-тежък е спадът в районите на фронта

Данните за 2025 г. показват най-голям дисбаланс между смъртност и раждаемост в Херсонска и Донецка област. В Херсонска област смъртните случаи са 11,9 пъти повече от ражданията, а в Донецка област съотношението е 11,2 към 1. В Запорожка област показателят е 5,1 към 1, в Сумска област – 5,1 към 1, а в Харковска област – 4,9 към 1.

По-благоприятни, макар и отрицателни, са данните в западните области. В Ривненска област смъртните случаи са 1,5 пъти повече от ражданията, във Волинска – 1,7 пъти, а в Закарпатска – 1,8 пъти.

Войната влияе и върху семейната структура. През 2024 г. са регистрирани 34 291 развода по административен ред и още 1311 по съдебен ред. Разделянето на семейства заради мобилизацията, бягството от бойните действия и продължителната раздяла се превръща в част от по-широката демографска картина.

Милиони хора са извън страната

Фондът за населението на ООН оценява, че от началото на конфликта през 2014 г. Украйна е загубила около 10 милиона души, като приблизително 8 милиона от спада са настъпили след руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. В оценката влизат смъртността, ниската раждаемост, вътрешното разселване и напускането на страната.

Точният брой на населението остава труден за установяване, тъй като част от териториите са окупирани, а милиони украинци живеят в чужбина. Последното национално преброяване е проведено през 2001 г. Затова възстановяването на населението ще зависи не само от края на войната, но и от това колко бежанци ще се завърнат, дали младите семейства ще останат в страната и какви условия ще бъдат създадени за раждане и отглеждане на деца.

Източници: thetimes.com, en.interfax.com.ua, unn.ua