Новини
Свят »
Украйна »
Украйна губи население: смъртността надвишава почти тройно раждаемостта
  Тема: Украйна

Украйна губи население: смъртността надвишава почти тройно раждаемостта

10 Ноември, 2026 00:39 488 12

  • украйна-
  • демографска криза-
  • раждаемост-
  • войната в украйна-
  • миграция

Войната ускорява спада на ражданията, изселването и разпадането на семейства. През 2025 г. в страната са регистрирани почти 2,9 пъти повече смъртни случаи, отколкото раждания

Украйна губи население: смъртността надвишава почти тройно раждаемостта - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна навлиза все по-дълбоко в демографска криза, при която смъртните случаи значително надвишават ражданията, а войната ускорява изселването на жени, деца и млади хора. През 2025 г. са регистрирани 168 780 раждания срещу 485 300 смъртни случая, показват данни на украинското Министерство на правосъдието. Така разликата достига почти 2,9 пъти.

Тенденцията се е очертала ясно и през 2024 г. Тогава в страната са родени 176 679 деца, докато смъртните случаи са 495 090. Ражданията са били с 5,7% по-малко спрямо предходната година, а естественият спад на населението е надхвърлил 318 000 души.

Войната намалява броя на младите семейства

Пълномащабното руско нахлуване доведе до масово разселване и промени структурата на населението. Хиляди млади майки са напуснали Украйна с децата си, за да ги предпазят от руските атаки и несигурността през зимата. В същото време много мъже са мобилизирани или се намират на фронта, което допълнително затруднява създаването и поддържането на семейства.

Проблемът не започва с войната. Украйна от години се сблъсква с ниска раждаемост, застаряване и изселване. Според Украинския институт по демография и проблеми с качеството на живот коефициентът на раждаемост е спаднал до около 0,9 деца на жена. Това е значително под нивото от 2,1 деца, необходимо за естественото възпроизводство на населението.

„Докато завръщането на мира в Украйна е от първостепенно значение, още сега може да се направи много за укрепване на човешкия капитал и за изграждане на основите на демографското възстановяване“, заявява Флорънс Бауер, регионален директор на Фонда за населението на ООН за Източна Европа и Централна Азия.

Най-тежък е спадът в районите на фронта

Данните за 2025 г. показват най-голям дисбаланс между смъртност и раждаемост в Херсонска и Донецка област. В Херсонска област смъртните случаи са 11,9 пъти повече от ражданията, а в Донецка област съотношението е 11,2 към 1. В Запорожка област показателят е 5,1 към 1, в Сумска област – 5,1 към 1, а в Харковска област – 4,9 към 1.

По-благоприятни, макар и отрицателни, са данните в западните области. В Ривненска област смъртните случаи са 1,5 пъти повече от ражданията, във Волинска – 1,7 пъти, а в Закарпатска – 1,8 пъти.

Войната влияе и върху семейната структура. През 2024 г. са регистрирани 34 291 развода по административен ред и още 1311 по съдебен ред. Разделянето на семейства заради мобилизацията, бягството от бойните действия и продължителната раздяла се превръща в част от по-широката демографска картина.

Милиони хора са извън страната

Фондът за населението на ООН оценява, че от началото на конфликта през 2014 г. Украйна е загубила около 10 милиона души, като приблизително 8 милиона от спада са настъпили след руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. В оценката влизат смъртността, ниската раждаемост, вътрешното разселване и напускането на страната.

Точният брой на населението остава труден за установяване, тъй като част от териториите са окупирани, а милиони украинци живеят в чужбина. Последното национално преброяване е проведено през 2001 г. Затова възстановяването на населението ще зависи не само от края на войната, но и от това колко бежанци ще се завърнат, дали младите семейства ще останат в страната и какви условия ще бъдат създадени за раждане и отглеждане на деца.

Източници: thetimes.com, en.interfax.com.ua, unn.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде бе

    5 2 Отговор
    Измислихте топлата вода!

    00:41 10.11.2026

  • 2 Браво

    4 3 Отговор
    Тези паразити най после ще изчезнат

    00:42 10.11.2026

  • 3 Овчар

    4 2 Отговор
    Така е защото овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните..

    00:42 10.11.2026

  • 4 Тя пък русия

    4 4 Отговор
    Наближава половин милиард.

    00:43 10.11.2026

  • 5 Бравос

    5 3 Отговор
    на зеленияпор.

    00:44 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Васил

    3 3 Отговор
    Ще им докарат турумбуци и негъри за разплод. Мирчев ще носи кафетата Асан ще го заплождат, Тагаренко ще е охрана а мравчето Денков ще отговаря за бялото, така де нали е химия.

    00:53 10.11.2026

  • 9 Бухайте братушки

    1 2 Отговор
    И кой е решил че е необходимо да е естествено възпроизводството на населението. Ще се осъществи после изкуствено с корейци , сирийци, палестинци, кюрди, роми, чфути ....

    00:54 10.11.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ МЮСЛЮМАНИ ОТ РФ ЩЕ МОГАТ
    ДА СИ ВЗЕМАТ ПО 4 ЖЕНИ УКРАИНКИ :)
    .....
    АКО ТАТАРСТАНКИТЕ НЕ ИМ ОТРЕЖАТ ТОПКИТЕ :)

    Коментиран от #11

    00:54 10.11.2026

  • 11 УКРАИНКИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И ТОПКИ ли имат?

    00:57 10.11.2026

  • 12 УКРАИНКИТЕ ли?

    0 0 Отговор
    мобилизираните на фронта украинци си създават гейсемейства.

    01:01 10.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания