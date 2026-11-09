COP31 в Турция: призив за по-бързи действия за климата

Призив за по-бързи и по-конкретни действия срещу глобалното затопляне отправиха участниците в началото на COP31 в Анталия. 31-вата конференция на ООН за климата започна на 9 ноември и ще продължи до 20 ноември, като в преговорите участват представители на близо 200 държави.

Срещата се провежда след година на рекордни температури, тежки горещи вълни и разрушителни природни бедствия. Световната метеорологична организация съобщи, че 2026 г. се очаква да бъде сред четирите най-топли години, регистрирани досега.

„Напредъкът не е достатъчно бърз“

„Спешността на този момент трябва да ни движи напред“, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата Саймън Стийл, цитиран от Ройтерс. По думите му постигнатият досега напредък е „далеч от достатъчно бърз“.

Стийл определи климатичната криза като глобална здравна криза с мащаби на пандемия. Той посочи ограничаването на емисиите на метан и замяната на изкопаемите горива с електричество, произведено от възобновяеми източници, като мерки, които могат да забавят затоплянето.

Председателят на COP31 и турски министър на околната среда Мурат Курум заяви, че е „ясно извън разумно съмнение“, че светът ще надхвърли границата от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. Тази граница е в основата на целите, договорени с Парижкото споразумение от 2015 г.

„Няма да отвърнем поглед и няма да намалим амбициите си“, каза Курум, цитиран от Асошиейтед прес.

Фокус върху изпълнението и финансирането

Турското председателство поставя акцент върху превръщането на вече поетите обещания в реални действия. Сред приоритетите са намаляването на метановите емисии, изграждането на устойчиви градове и ускоряването на прехода към електричество и чиста енергия.

Турция предлага делът на електричеството в глобалното енергийно потребление да се увеличи от около 21% на 35% до 2035 г. Идеята е част от по-широк план за ограничаване на зависимостта от въглища, нефт и газ.

Развиващите се държави настояват за по-ясни гаранции за финансиране на адаптацията към климатичните промени и за възстановяване след бедствия. Те предупреждават, че страните, които имат най-малък принос към глобалното затопляне, не трябва да поемат нови дългове, за да се справят с последиците.

Срещата на световните лидери в рамките на COP31 е насрочена за 11 и 12 ноември. Тогава се очаква държавните ръководители да представят националните си позиции и да обсъдят ускоряването на изпълнението на Парижкото споразумение.

Съединените щати не участват в конференцията. Вашингтон отново отсъства от климатичните преговори, след като американската администрация се оттегли от международния процес.

Източници: apnews.com, investing.com