Дронове атакуваха руски градове, защитената зона „Алабуга“ засили ПВО

Липецк, Тула и Московска област са били подложени на масирана атака с дронове в нощта срещу 22 октомври, съобщи „Украинската правда“, позовавайки се на мониторингови канали и на губернатора на Липецка област Игор Артамонов. В публикувани видеозаписи се чуват взривове и се виждат последици от попадения. Точният брой на използваните безпилотни апарати не е посочен.

Артамонов е потвърдил атаката в Липецка област. Към публикуваната информация не са добавени данни за броя на свалените дронове, жертви или мащаба на материалните щети в трите района. Съобщенията за последствията от ударите са основани на видеоматериали, разпространени от мониторингови канали.

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33 позиции за ПВО около „Алабуга“

Паралелно с атаката сателитни снимки показват, че Русия е засилила защитата на специалната икономическа зона „Алабуга“ в Татарстан. Според Радио Свобода около основната производствена площадка вече са изградени най-малко 33 позиции за противовъздушна отбрана. Анализът е направен по снимка от 21 октомври.

От пролетта на 2026 г. са издигнати бетонни кули и нови площадки за комплекси „Панцир“ и „Тор“. В зоната са забелязани още кули за едрокалибрени зенитни картечници и конструкции за опъване на антидронови мрежи над производствените халета.

„Алабуга остава един от най-защитените от удари с безпилотни апарати обекти в Русия“, посочва Радио Свобода.

За сравнение, около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай са установени 31 кули и две позиции за комплекси С-300/С-400. В Москва и Московска област от началото на пълномащабната война са изградени над 100 нови позиции за противовъздушна отбрана, съобщава още Радио Свобода.

Разширяване на производствената площадка

Укрепването на защитата върви едновременно с разширяване на производството. По оценка на проекта Dnipro Osint площта на строящите се подземни помещения в „Алабуга“ е достигнала 42 000 квадратни метра. Сателитни снимки от края на август са показали и най-малко 10 нови производствени халета и десетки складове.

„Алабуга“ е основна руска площадка за производството на ударни дронове тип „Геран“, използвани при руските атаки срещу Украйна. Последната известна атака срещу комплекса с установени поражения е от юни 2025 г. Данните за нощните удари по Липецк, Тула и Московска област не свързват пряко атаката с обекта в Татарстан.

Източници: pravda.com.ua, svoboda.org