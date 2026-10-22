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САЩ намаляват присъствието си в Близкия изток заради войната с Иран
  Тема: Иранската криза

САЩ намаляват присъствието си в Близкия изток заради войната с Иран

22 Октомври, 2026 04:09, обновена 22 Октомври, 2026 04:11 643 0

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Пентагонът обсъжда по-малко военни и бази в Персийския залив, докато Държавният департамент изтегля част от дипломатите от Саудитска Арабия

САЩ намаляват присъствието си в Близкия изток заради войната с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати обсъждат намаляване на военното си присъствие в Близкия изток след продължилата месеци война с Иран, докато дипломатическата мрежа в региона отново е подложена на ограничения заради нови атаки. Засега няма официално решение за трайно съкращаване на американските сили, но Пентагонът преразглежда разполагането на войските и бъдещето на част от базите.

Обичайно Централното командване на САЩ поддържа около 40 000 военнослужещи в близо 20 обекта от Йордания до Оман. След началото на конфликта Вашингтон изпрати допълнителни кораби, изтребители и системи за противовъздушна отбрана. В региона все още има около 50 000 американски военни, два самолетоносача и над дузина разрушители.

Пентагонът обсъжда ново разполагане

Според информация на „Вашингтон пост“ служители на Пентагона разглеждат възможността част от силите да бъдат изтеглени от държавите в Персийския залив, където американските обекти бяха многократно атакувани с ракети и дронове. Обсъжда се преместване на военнослужещи и техника към по-защитени съоръжения, както и укрепване или изграждане на част от инфраструктурата под земята.

Служител на военното ведомство, цитиран от изданието, заяви: „Решения ще трябва да бъдат взети по някои от тези въпроси.“ Той уточни, че все още няма официално разпоредена цялостна проверка на американската военна позиция в региона, а става дума за предварително планиране, което може да помогне при бъдещите решения за възстановяване на повредените бази.

Иранските атаки са засегнали американски обекти в Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Ирак, Оман и Йордания. По данни, цитирани от CNN, щетите са променили начина, по който американските сили действат в региона. Последните американски военнослужещи напуснаха Ирак в края на септември, с което приключи повече от две десетилетия военно присъствие в страната.

Ново изтегляне на дипломати от Саудитска Арабия

Държавният департамент нареди част от дипломатите и членовете на семействата на американски служители да напуснат Саудитска Арабия след поредица от смъртоносни атаки, свързвани с подкрепяните от Иран хути в Йемен. Американското посолство в Рияд вече работи с ограничен състав, след като беше сериозно повредено в началото на войната.

Мярката идва седмици след като Вашингтон започна постепенно да връща служители в дипломатическите си мисии в Ливан, Израел, Саудитска Арабия и Багдад. „Ройтерс“ съобщи през август, че някои от посолствата ще работят първоначално с не повече от 85% от одобрения персонал.

Така американското присъствие в Близкия изток се движи в две посоки едновременно: част от дипломатите се връщат на местата си при по-ниски нива на заплаха, докато новите атаки налагат повторно изтегляне от Саудитска Арабия. Военното преразглеждане също остава незавършено и не означава окончателно напускане на региона.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, krdo.com


САЩ
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