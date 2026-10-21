Бойко Борисов срещу Радев: С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слага в един пакет ВИДЕО

С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слагат в един пакет, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод думите на премиера Румен Радев по-рано.
"А предната седмица Радев каза, че го развеселявам", допълни Борисов.
Преди дни с Румен Радев разговаряхме по телефона, после се видяхме на КСНС и нямаше напрежение, но явно един протест, който беше и срещу нас и по-ниският рейтиг на правителството го изнервят. Това заяви лидерът на ГЕРБ.
Министър-председатерят отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда.
„На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне.
Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев. Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“.
„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.
Очаквайте подробности...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даниел
12:19 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Въпрос
12:20 21.10.2026
4 хаха
12:20 21.10.2026
5 УДРИ БАЦЕ
12:20 21.10.2026
6 бай Ставри
12:20 21.10.2026
7 Не в един пакет
Коментиран от #9
12:21 21.10.2026
8 Борислав Сандов
12:21 21.10.2026
9 В една килия.
До коментар #7 от "Не в един пакет":Ще си миришат гащите.
12:22 21.10.2026
10 гошо
12:24 21.10.2026
11 Споко, знаят че
За вас по големи отделни при бай Ставри
Може и в някой провинциален от новите, луксозните дето си ги направихте предвидливо
12:25 21.10.2026
12 Фейк - либераст
12:25 21.10.2026
13 Оле, майко
12:25 21.10.2026
14 Евгени от Алфапласт
12:25 21.10.2026
15 Истината:
Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
Той трябва да измисля постоянно някакви Престъпления,
с която да намали негативите до които е докарал ГЕРБ и себе си!
12:25 21.10.2026
16 Уитков
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!
12:28 21.10.2026
17 Приятелски съвет:
Пред теб има 2 пътя: Или при бай- Ставри, или да се замонашиш, нали си много набожен и си хванал господа за шлифера!
Коментиран от #25
12:29 21.10.2026
18 Нашийник
Коментиран от #26
12:29 21.10.2026
19 Народът на Бг
Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
Дойде времето да си платиш за всичко!
12:30 21.10.2026
20 Бойко
12:31 21.10.2026
21 Повече НЕ!
12:31 21.10.2026
22 Предай се Борисов
12:32 21.10.2026
23 Предай се Борисов
12:33 21.10.2026
24 Нагъл и нечистоплътен лъжец
12:33 21.10.2026
25 @@@
До коментар #17 от "Приятелски съвет:":Има и Трети вариант!
Да се възползва от Glock 17, с който беше сниман
докато спеше пиян сред златни кюлчета и копюри от по 5ОО евро.
12:33 21.10.2026
26 пффф
До коментар #18 от "Нашийник":Никой не ти е виновен , голяма част от народа излезе ли на протест против еврото , подписали се за референдум Не??? Ами сега ще си сърбаме попарата.
12:34 21.10.2026
27 Бойко, ти си еталон за лъжец
Ама това за Пеевски ти вярвам! За да се видите, трябва да се срещнете, а и двамата сте се окопали като в албански бункери.
То има и други начини да си комуникирате, например по водосточната тръба или ел далекопроводи!
12:34 21.10.2026