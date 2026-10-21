Бойко Борисов срещу Радев: С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слага в един пакет ВИДЕО

С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слагат в един пакет, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод думите на премиера Румен Радев по-рано.

"А предната седмица Радев каза, че го развеселявам", допълни Борисов.

Преди дни с Румен Радев разговаряхме по телефона, после се видяхме на КСНС и нямаше напрежение, но явно един протест, който беше и срещу нас и по-ниският рейтиг на правителството го изнервят. Това заяви лидерът на ГЕРБ.

Министър-председатерят отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда.

„На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне.

Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев. Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“.

„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

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