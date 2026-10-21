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Бойко Борисов срещу Радев: С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слага в един пакет ВИДЕО

Бойко Борисов срещу Радев: С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слага в един пакет ВИДЕО

21 Октомври, 2026 12:13, обновена 21 Октомври, 2026 12:22 679 27

  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • олигархия

"А предната седмица Радев каза, че го развеселявам", допълни лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов срещу Радев: С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слага в един пакет ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слагат в един пакет, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод думите на премиера Румен Радев по-рано.

"А предната седмица Радев каза, че го развеселявам", допълни Борисов.

Преди дни с Румен Радев разговаряхме по телефона, после се видяхме на КСНС и нямаше напрежение, но явно един протест, който беше и срещу нас и по-ниският рейтиг на правителството го изнервят. Това заяви лидерът на ГЕРБ.

Министър-председатерят отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда.

„На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне.

Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев. Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“.

„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Очаквайте подробности...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    16 3 Отговор
    Много силно вярвам на всяка дума изречена от неговите уста!

    12:19 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    22 2 Отговор
    Нали и двамата сте депутати и през пет стола стоите, та как не сте се виждали? Кьорави ли сте?

    12:20 21.10.2026

  • 4 хаха

    23 2 Отговор
    Я марш бе Тикво Логорейна!

    12:20 21.10.2026

  • 5 УДРИ БАЦЕ

    6 10 Отговор
    Да,Баце,развесилявай го докато може.Като го тикнем в зандана пак ще го развеселяваш,само че усмивката му ще е горчива.

    12:20 21.10.2026

  • 6 бай Ставри

    15 1 Отговор
    Бойче, идвай на южното изложение

    12:20 21.10.2026

  • 7 Не в един пакет

    17 1 Отговор
    В един затвор трябва да ви сложи!!!😡😡😡

    Коментиран от #9

    12:21 21.10.2026

  • 8 Борислав Сандов

    10 0 Отговор
    Когато този човек управляваше, аз бях министър и ходих да бера боровинки на Петрохан

    12:21 21.10.2026

  • 9 В една килия.

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не в един пакет":

    Ще си миришат гащите.

    12:22 21.10.2026

  • 10 гошо

    8 1 Отговор
    Тоя защо още е на свобода?

    12:24 21.10.2026

  • 11 Споко, знаят че

    6 0 Отговор
    Ако сте в един пакет той ще се пръсне
    За вас по големи отделни при бай Ставри
    Може и в някой провинциален от новите, луксозните дето си ги направихте предвидливо

    12:25 21.10.2026

  • 12 Фейк - либераст

    6 1 Отговор
    Този от постоянни лъжи няма време да...........................

    12:25 21.10.2026

  • 13 Оле, майко

    4 0 Отговор
    Кво става? Ха ха ха..

    12:25 21.10.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Тиквоча верно е клоун.🤣

    12:25 21.10.2026

  • 15 Истината:

    8 1 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
    Той трябва да измисля постоянно някакви Престъпления,
    с която да намали негативите до които е докарал ГЕРБ и себе си!

    12:25 21.10.2026

  • 16 Уитков

    7 1 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
    След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!

    12:28 21.10.2026

  • 17 Приятелски съвет:

    5 1 Отговор
    Боко, тази сутрин една от агенциите посочи, че при избори сега ГЕРБ ще има 13 % от гласувалите.
    Пред теб има 2 пътя: Или при бай- Ставри, или да се замонашиш, нали си много набожен и си хванал господа за шлифера!

    Коментиран от #25

    12:29 21.10.2026

  • 18 Нашийник

    2 1 Отговор
    Ей тоя юнак ни натресе еврото с всички последващи негативи. Даже се хвалеше наляво и надясно със "заслугата" си.

    Коментиран от #26

    12:29 21.10.2026

  • 19 Народът на Бг

    2 1 Отговор
    БорисоФ, Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!

    12:30 21.10.2026

  • 20 Бойко

    2 1 Отговор
    Даже не го познава,но ако идеш на работното си място може и да го видиш

    12:31 21.10.2026

  • 21 Повече НЕ!

    2 2 Отговор
    Толуп и прасе ,.повече НЕ!

    12:31 21.10.2026

  • 22 Предай се Борисов

    0 0 Отговор
    Ще те боли по малко. Пенсионирай се!

    12:32 21.10.2026

  • 23 Предай се Борисов

    0 0 Отговор
    Има нов крал !

    12:33 21.10.2026

  • 24 Нагъл и нечистоплътен лъжец

    0 0 Отговор
    Тоя и Влади Горанов не познаваше!

    12:33 21.10.2026

  • 25 @@@

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Приятелски съвет:":

    Има и Трети вариант!
    Да се възползва от Glock 17, с който беше сниман
    докато спеше пиян сред златни кюлчета и копюри от по 5ОО евро.

    12:33 21.10.2026

  • 26 пффф

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нашийник":

    Никой не ти е виновен , голяма част от народа излезе ли на протест против еврото , подписали се за референдум Не??? Ами сега ще си сърбаме попарата.

    12:34 21.10.2026

  • 27 Бойко, ти си еталон за лъжец

    0 0 Отговор
    Днес едно, до вечерта друго!
    Ама това за Пеевски ти вярвам! За да се видите, трябва да се срещнете, а и двамата сте се окопали като в албански бункери.
    То има и други начини да си комуникирате, например по водосточната тръба или ел далекопроводи!

    12:34 21.10.2026

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