ГЕРБ падна под 10% в ново проучване на „Маркет ЛИНКС“

ГЕРБ пада под 10% в ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, финансирано и реализирано съвместно с bTV. При хипотетични парламентарни избори партията би получила 9,6% подкрепа и остава зад „Продължаваме промяната“, която е с 10,2%. „Демократична България“ събира около 7%.

Изследването е проведено между 13 и 19 октомври сред 1006 пълнолетни граждани чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. То не е изборен резултат, а моментна снимка на нагласите в период, в който основното политическо събитие са президентските избори на 25 октомври.

Разликата спрямо април

На парламентарния вот на 19 април ГЕРБ-СДС получи 433 755 гласа, или 13,39%, и спечели 39 мандата. Ако резултатът от новото проучване се сравни с тогавашния вот, разликата е около 3,8 процентни пункта.

Това е второ поредно изпитание за партията след парламентарните избори, на които тя остана втора политическа сила. В същото време „Прогресивна България“ доминира в актуалната политическа картина, а проучването отчита и пренареждане в дясноцентристкото пространство.

Решението без собствен кандидат

В началото на септември ГЕРБ реши да не издига кандидат за президент и вицепрезидент. Решението беше обявено като първото подобно от създаването на партията през 2006 г. Лидерът Бойко Борисов предварително заяви, че е против партията да участва със собствен кандидат, ако няма реален шанс за победа.

Според БНТ мотивът, посочван от ръководството, е, че кандидатура на ГЕРБ би разделила гласовете в дясноцентристкото пространство и би улеснила Илияна Йотова. Партията не обяви подкрепа за друга кандидатпрезидентска двойка.

Това решение остави избирателите на ГЕРБ без пряк кандидат в кампанията. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов го определи като политическа грешка, докато социологът Добромир Живков коментира, че партията е избрала да плати политическата цена на неиздигането на кандидат.

Какво влияе върху нагласите

В анализа на „Маркет ЛИНКС“ Живков поставя икономическите тревоги сред основните фактори за политическото поведение. „Цените притесняват хората. Икономически са причините в много голяма степен“, заяви той.

По данни от същото изследване 68% от анкетираните определят атаките в Черно море като заплаха за националната сигурност, докато 15% не ги приемат за такава. Според Живков тези теми, заедно с геополитическото разделение, могат да влияят върху посоката на вота.

Предстои президентският вот да покаже дали спадът на ГЕРБ под 10% е временен ефект от конкретната кампания и липсата на собствен кандидат, или сигнал за по-трайна промяна в електоралната подкрепа. Само парламентарни избори биха дали пряко сравним резултат за партията.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg