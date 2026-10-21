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ГЕРБ падна под 10% в ново проучване на „Маркет ЛИНКС“
  Тема: Избори

ГЕРБ падна под 10% в ново проучване на „Маркет ЛИНКС“

21 Октомври, 2026 17:04 2 913 66

  • герб-
  • маркет линкс-
  • бойко борисов-
  • социологическо проучване-
  • президентски избори

Партията получава 9,6% при хипотетичен парламентарен вот и вече е зад „Продължаваме промяната“. Резултатът е по-нисък от подкрепата за ГЕРБ-СДС на изборите през април

ГЕРБ падна под 10% в ново проучване на „Маркет ЛИНКС“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ пада под 10% в ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, финансирано и реализирано съвместно с bTV. При хипотетични парламентарни избори партията би получила 9,6% подкрепа и остава зад „Продължаваме промяната“, която е с 10,2%. „Демократична България“ събира около 7%.

Изследването е проведено между 13 и 19 октомври сред 1006 пълнолетни граждани чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. То не е изборен резултат, а моментна снимка на нагласите в период, в който основното политическо събитие са президентските избори на 25 октомври.

Разликата спрямо април

На парламентарния вот на 19 април ГЕРБ-СДС получи 433 755 гласа, или 13,39%, и спечели 39 мандата. Ако резултатът от новото проучване се сравни с тогавашния вот, разликата е около 3,8 процентни пункта.

Това е второ поредно изпитание за партията след парламентарните избори, на които тя остана втора политическа сила. В същото време „Прогресивна България“ доминира в актуалната политическа картина, а проучването отчита и пренареждане в дясноцентристкото пространство.

Решението без собствен кандидат

В началото на септември ГЕРБ реши да не издига кандидат за президент и вицепрезидент. Решението беше обявено като първото подобно от създаването на партията през 2006 г. Лидерът Бойко Борисов предварително заяви, че е против партията да участва със собствен кандидат, ако няма реален шанс за победа.

Според БНТ мотивът, посочван от ръководството, е, че кандидатура на ГЕРБ би разделила гласовете в дясноцентристкото пространство и би улеснила Илияна Йотова. Партията не обяви подкрепа за друга кандидатпрезидентска двойка.

Това решение остави избирателите на ГЕРБ без пряк кандидат в кампанията. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов го определи като политическа грешка, докато социологът Добромир Живков коментира, че партията е избрала да плати политическата цена на неиздигането на кандидат.

Какво влияе върху нагласите

В анализа на „Маркет ЛИНКС“ Живков поставя икономическите тревоги сред основните фактори за политическото поведение. „Цените притесняват хората. Икономически са причините в много голяма степен“, заяви той.

По данни от същото изследване 68% от анкетираните определят атаките в Черно море като заплаха за националната сигурност, докато 15% не ги приемат за такава. Според Живков тези теми, заедно с геополитическото разделение, могат да влияят върху посоката на вота.

Предстои президентският вот да покаже дали спадът на ГЕРБ под 10% е временен ефект от конкретната кампания и липсата на собствен кандидат, или сигнал за по-трайна промяна в електоралната подкрепа. Само парламентарни избори биха дали пряко сравним резултат за партията.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    78 4 Отговор
    Без кметовете под 4 процента.

    Коментиран от #4

    17:05 21.10.2026

  • 2 И тва

    75 7 Отговор
    Им е много

    Коментиран от #9

    17:06 21.10.2026

  • 3 амиии

    81 7 Отговор
    Даже и 10% са им много на тези ББандити оглозгали България!

    Коментиран от #20

    17:07 21.10.2026

  • 4 честен ционист

    65 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз нямам познат, който някога е гласувал за Шайката, а 15г все печелеха. Как става тая работа?

    17:09 21.10.2026

  • 5 Кина

    36 6 Отговор
    Абе Боко направете един протест като хората бе човек събери олигархията и платете на хората да викат кат диваци какви са тези котки на площада ..?

    Коментиран от #23, #31

    17:10 21.10.2026

  • 6 Фейк - либераст

    56 5 Отговор
    Ех, Боко, Боко, какти летят годините и нищо на света се не връща,
    що не ходиш да си копаш гергините, че народът от тебе отдавна повръща?

    17:10 21.10.2026

  • 7 Без майтап

    53 4 Отговор
    Воденичният камък Пеевски потапя всичко .

    17:12 21.10.2026

  • 8 Я, така ли?

    29 3 Отговор
    На кого му пука. Те нямат кандидат-президент.

    17:12 21.10.2026

  • 9 Прав си!

    54 5 Отговор

    До коментар #2 от "И тва":

    Време е Борисов да влезе в затвора. Мястото на крадците е там.

    17:13 21.10.2026

  • 10 Ами нали те

    38 2 Отговор
    Измислиха отпадналата необходимост сега ще е изпитат .

    17:13 21.10.2026

  • 11 Значи така

    19 34 Отговор
    Разсейвате ни с рейтинга на ГЕРБ, за да не виждаме Мунчовите провали.

    17:14 21.10.2026

  • 12 Ончо

    42 2 Отговор
    Един човек беше казал- Ту-тууу. 🤣

    17:14 21.10.2026

  • 13 Време дойде

    51 4 Отговор
    всички ние българите да си признаем , че сме допуснали елементарен пожарникар , дето и пожар не е гасил , да ни лъже толкова години , сега да се кипри по студията и да обяснява как едно правителство на ШЕСТ месеца е виновно за дереджето , в което тоя БОКЛ.К ни докара .

    17:14 21.10.2026

  • 14 маке

    41 4 Отговор
    Те каквото можаха окрадоха, със Шиши и Кокорчо ни насадиха и еврото..А да ни е честито, пак да гласуваме за тех

    17:15 21.10.2026

  • 15 Читател

    39 3 Отговор
    Този стои в политиката поради една единствена причина.Безопасност.

    17:15 21.10.2026

  • 16 Статистик

    9 29 Отговор
    Подкрепата към ГЕРБ е обратнопропорционална на цените в магазините, размерът на данъците и таксите, сметките и разходите за живот. Колкото по-ниска подкрепа за ГЕРБ, толкова по-високи цени и скъп живот. Това вече е статистически доказано.

    17:16 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хелоуин

    27 3 Отговор
    И соц агенциите започнаха да репресират опозицията и да чегъртат тиквата.

    Коментиран от #21

    17:17 21.10.2026

  • 19 народа

    38 6 Отговор
    Нормално е , забрани на народа референдум за еврото .Този човек ще остане в исотията ,като убиеца на ЛЕВА . На следващите избори когато и да са те , няма да минат 4 %

    17:20 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    24 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хелоуин":

    то и СЛАВИ ЧЕГЪРТАШЕ АМА КЪДЕ Е ХАХАХАХА

    17:23 21.10.2026

  • 22 Томоф

    11 18 Отговор
    Герб се свива като шагренова кожа.Гюров е новия президент!Разбрахме.

    Коментиран от #37

    17:24 21.10.2026

  • 23 Анонимен

    12 16 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    ОЛИГАРСИТЕ ВСИЧКИТЕ СА С РАДЕВ ЗАЕДНО ГРАБЯТ

    17:24 21.10.2026

  • 24 логично

    32 3 Отговор
    Само помислете какво направи Пеевски .Занули ДПС ,БСП и сега и ГЕРБ .

    17:24 21.10.2026

  • 25 Оня под Коня

    14 5 Отговор
    Цената на обидно слабото управление на Роската Жел ще бъде платена.
    Те говореха за свобода и келепир,
    Рисуваха хоризонти, светъл път.
    Но на края само, дърдорене,
    А в джобовете на народа пари няма.

    Обещаваха: „Ще строим нов живот, за кеф, за рехат, за всички нас“.
    Но къде изчезнаха милионите тогава?
    Остана само лозунг, празен успех.

    А народът чакаше, вярваше в думите,
    Докато цифрите в докладите се стопяваха като дим.
    Остана една проста, горчива истина:
    Някой си построи замъци, а за народа среден пръст.

    17:26 21.10.2026

  • 26 Урсулите:

    18 5 Отговор
    Ужас, Какво се случва с ГЕРБ - Паднаха под 9,6 %.
    За първи път Социологическите агенции отчитат толкова ниска подкрепа за партията на Борисов, а още по-Трогателното е, че ПП на Кокорчо вече я Изпреварва!
    ЕНП е сериозно загрижена за борисоФ и ОПГ Групировката ГЕРБ, която е част от тях!

    Коментиран от #49

    17:26 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бисер

    28 3 Отговор
    Това е лъжа! Сигурен съм,че са под 4%! Кой ще гласува за тези,които ни унищожиха покупателната способност!

    17:28 21.10.2026

  • 29 Оня под Коня

    18 4 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил! Мотото на Последното управление на Роската Жел, на Гроб, седесе, коалиция Подмяната, ДуПеСе...

    17:29 21.10.2026

  • 30 Оня под Коня

    12 4 Отговор
    Че то след Това управление на Роската Жел, 2 процента са обнадеждаващ резултат.... Както се казва" пак добре"...

    17:31 21.10.2026

  • 31 Капейчо

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    В София няма как да стане. А с автобуси от провинцията знаем какво се получава. В София Боко, Шиши и Румбата нямат шанс.

    17:31 21.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Миле

    12 3 Отговор
    Абе хора ГЕРБ отдавна е под 10% ,но машините и преди това хората в СИК И ЦИК им даваха по 10.000 заплати за да правят каквото им кажат! А сега Йотова да не смятате ,че има повече от 5% ,тази тетка бивша любовница на Тома Томов с мъж лекар ортопед при Тиков в София мед където точенето на НЗОК е най -сериозно !!! Ей мили граждани на Република България вече идва време да прогледнете !!!

    17:34 21.10.2026

  • 34 Точен

    12 9 Отговор
    На Маркет линкс най-малко вярвам. Хайде, ГЕРБ под 10 процента, макар че надали е така, но ПП - над 10 процента е абсолютна лъжа. И как изчислиха, че разликата е нула цяло и 4 десети... Направо да повярваш... НО: ГЮРОВ и ЙОТОВА са статуквото, лошо управление, еврозоната, което доведе до силно обедняване на българите. Освен Костадинов И Волгин, не виждам за кого и за КАКВО да се гласува. Да не говорим за доказаната несъстоятелност на Европа след събитията във Франция, Белгия, Италия, вече и Гърция...

    17:34 21.10.2026

  • 35 Томито Дончев:

    19 2 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и Крадливата му Групировка ГЕРБ.
    След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!

    17:35 21.10.2026

  • 36 Горски

    15 2 Отговор
    Радев ще замести Бойко, защото се изхаби, а Бойко замести царя, защото се изхаби, а царя го довлече червената мафия, за да свалят Костов. Няма как да не пропадне партия, която разчита на едни и същи хора вече 15 години. "Директори на общински и държавни фирми по места са принуждавани да стават членове на ГЕРБ, за да запазят работата си – точно както в комунизма. ГЕРБ усмъртиха България, така че паднат ли България, ще възкръсне! Държавата ни е малка и всичко за всички се знае. ДС срещу ВКР , там е заровено кучето. Корона, ВИС, СИК, 777, Аполо и Болкан, ТИМ. Вътрешно партийните борби между клановете на БКП, доведоха държавата ни до това състояние. Първо народа целенасочено беше обезоръжаван, след това гражданското общество беше унищожено в зародиш, благодарение на Зелю Зелката, Филип Димитров и Драгалевския натурален индо-европеец. Последствията са съсипване на образователната система преиначаване на историческата истина, разграбване на пенсионния и здравния фондове. Съсипване на печелившите отрасли в промишленоста ,особено в енергетиката, спомнете си Козлодуй 1,2,3 енергоблокове.

    17:37 21.10.2026

  • 37 Гюров

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "Томоф":

    е толкова назад, че не знам дали до балотаж ще докара, камо ли да спечели.

    17:37 21.10.2026

  • 38 Иван Иванов

    12 1 Отговор
    И това им е много.Боко Тиквов трябва да бъде съден и ефективно осъден.Неговите палаши които грабиха с неговата благословия също да отидат на съд.
    Има и читави хора,които по силата на обстоятелствата са прогресирали благодарение на ГЕРБ (такива винаги е имало и ще има) ще си намерят мястото.

    17:38 21.10.2026

  • 39 Що не пишете че ПБ на мунчо

    10 7 Отговор
    Пада с 12% а негативните оценки за правителството са със 7% повече от положителните. Мунчо няма как да продължи да управлява с повече недоверие от доверие...
    ОСТАВКА

    Коментиран от #43

    17:39 21.10.2026

  • 40 така и не разбрах

    4 4 Отговор
    кои са другите партии и колко са процентите им... или това няма значение. Да не се окаже, че 60% са казали - няма да гласуват и така ГЕРБ да имат 25% вместо 10.

    17:40 21.10.2026

  • 41 Амнести Интернешънъл

    8 10 Отговор
    Румен Радев се радикализира. Защо?
    Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
    Схемата е една и съща. Репресии.
    Овладява прокуратурата по места.
    Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
    Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.

    Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
    Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
    А и за съжаление вече няма полезен ход.

    Коментиран от #52

    17:40 21.10.2026

  • 42 мдааа

    6 5 Отговор
    " „Прогресивна България“ доминира" с цели 11%

    17:41 21.10.2026

  • 43 Вярно се оказа

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Що не пишете че ПБ на мунчо":

    Ето точните данни...преди 6 месеца за ПБ 44.6% а сега 32%

    17:43 21.10.2026

  • 44 ШЕФА

    12 3 Отговор
    Винаги се е знаело че подкрепата за престъпника българоубиец Б.М.Б. е била максимум 10 % ,но докато беше на власт със съдействието на полицията и Костинброд оправяше резултата така че да печели.Той за това не издигна кандидат за Президент защото всички щяха да видят колко е жалък и смешен с 8-9 % подкрепа,а това значи по бърз край за него от колкото му предстои.Затвор без право на замяна за този изр...

    Коментиран от #46

    17:43 21.10.2026

  • 45 Артилерист

    13 3 Отговор
    ГЕРБ е крадливата шайка "антикомунисти", избрала си за водач приоритетно изявен комсомолец, избран за член на БКП още като курсант в милиционерската школа, пардон академия. Едно от лицата на ГЕРБ беше Цв.Цв, уреден за архивар в ДС от баща си, който е шофьор на шефа на ДС. Другите са като Цвета- ПКПто, Цецка-правистката, Делян сиромаха-квартирант при майка си и тн, и тн. И тези субекти бяха избирани и управляваха България повече от десетилетие. На кого да се сърдим за хала тогава?

    Коментиран от #48

    17:43 21.10.2026

  • 46 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "ШЕФА":

    До 44 и 45 КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ЧЕ ПОСТОЯННО РОЗПРОСТРАНЯВАТЕ КЛЕВЕТИ ЛЪЖИ ПРОСТОТИИ ХАХАХАХА

    17:45 21.10.2026

  • 47 Коста

    5 4 Отговор
    Мирчев, Пеньоара и Гном да не са се вдигнали над 10%?

    17:45 21.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Урсулите:":

    Колко жалки лъжи на радевите слуги хахахаха

    17:47 21.10.2026

  • 50 барем да падна под 10%

    7 2 Отговор
    от най крадливите в затвора
    и тва е нещо
    миряните им взеха да изтрезняват и да се озъбват с тва евро
    как заплатките им намаляха на две

    17:47 21.10.2026

  • 51 Сачевица:

    14 1 Отговор
    Ех борисоФ, борисоФ отминаха хубавите дни за МутренскатаГрупировка ГЕРБ.
    Няма ги вече Скъпо платените социолози, които ни Шментеха, че имаш 6О% одобрение,
    Няма ги вече верните хора в местната власт, които плашеха всички, че без ГЕРБ загиваме,
    Нама го вече Червения домат росен желязкоф, който в Костинброд ти печаташе по
    5ОО ООО Фалщиви бюлетини в полза на ГЕРБ и така винаги беше Първа политическа сила
    и "биеше" всички на изборите.
    Меда Свърши Боко! Сега следва Жилото и дано по-скоро да стане това!

    17:47 21.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Джжoжoo пaaааацццyyууллaaaa👋😁💯👈

    3 3 Отговор
    Благодарение на АЗ полезният пaааaaццyyулл ПП и то самостоятелно са вече 2-ра политическа сила! До пролетта отново ще са първи а мунчовата ПБ ще са се разпаднали😂🤣😅
    Победа💯👋👌

    Коментиран от #57, #58

    17:50 21.10.2026

  • 54 Откога разправям,

    9 3 Отговор
    че истинският край на ГЕРБ тепърва предстои.

    От поне две години!
    Борисов допусна много грешки.

    А с постановката протести - оставка- избори - Радев на власт направо съсипа ГЕРБ.

    17:50 21.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Румен

    5 0 Отговор
    Като паднат под 4,отиваме на избори!

    17:57 21.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Баце е бита карта отдавна.🤣

    18:03 21.10.2026

  • 61 НЕМА КИНТИ

    5 0 Отговор
    Нема проценти.

    18:10 21.10.2026

  • 62 Хаха

    3 0 Отговор
    Мяра на Първан Симеонов, ясно.

    18:14 21.10.2026

  • 63 Мадуро

    2 0 Отговор
    С машините за гласуване процентите могат да се нагласят. Честито на печелившите.

    18:16 21.10.2026

  • 64 процентен

    2 0 Отговор
    подлогите на пп дб скоро ще са под 5 %!

    18:16 21.10.2026

  • 65 Разплата

    3 0 Отговор
    Бягай Боко, докато можеш!

    18:25 21.10.2026

  • 66 Мутрите на боклука

    1 0 Отговор
    Да си носят памперсите и да си спомнят колко велики бяха !!!

    18:39 21.10.2026

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