ГЕРБ падна под 10% в ново проучване на „Маркет ЛИНКС“

ГЕРБ пада под 10% в ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, финансирано и реализирано съвместно с bTV. При хипотетични парламентарни избори партията би получила 9,6% подкрепа и остава зад „Продължаваме промяната“, която е с 10,2%. „Демократична България“ събира около 7%.
Изследването е проведено между 13 и 19 октомври сред 1006 пълнолетни граждани чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. То не е изборен резултат, а моментна снимка на нагласите в период, в който основното политическо събитие са президентските избори на 25 октомври.
Разликата спрямо април
На парламентарния вот на 19 април ГЕРБ-СДС получи 433 755 гласа, или 13,39%, и спечели 39 мандата. Ако резултатът от новото проучване се сравни с тогавашния вот, разликата е около 3,8 процентни пункта.
Това е второ поредно изпитание за партията след парламентарните избори, на които тя остана втора политическа сила. В същото време „Прогресивна България“ доминира в актуалната политическа картина, а проучването отчита и пренареждане в дясноцентристкото пространство.
Решението без собствен кандидат
В началото на септември ГЕРБ реши да не издига кандидат за президент и вицепрезидент. Решението беше обявено като първото подобно от създаването на партията през 2006 г. Лидерът Бойко Борисов предварително заяви, че е против партията да участва със собствен кандидат, ако няма реален шанс за победа.
Според БНТ мотивът, посочван от ръководството, е, че кандидатура на ГЕРБ би разделила гласовете в дясноцентристкото пространство и би улеснила Илияна Йотова. Партията не обяви подкрепа за друга кандидатпрезидентска двойка.
Това решение остави избирателите на ГЕРБ без пряк кандидат в кампанията. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов го определи като политическа грешка, докато социологът Добромир Живков коментира, че партията е избрала да плати политическата цена на неиздигането на кандидат.
Какво влияе върху нагласите
В анализа на „Маркет ЛИНКС“ Живков поставя икономическите тревоги сред основните фактори за политическото поведение. „Цените притесняват хората. Икономически са причините в много голяма степен“, заяви той.
По данни от същото изследване 68% от анкетираните определят атаките в Черно море като заплаха за националната сигурност, докато 15% не ги приемат за такава. Според Живков тези теми, заедно с геополитическото разделение, могат да влияят върху посоката на вота.
Предстои президентският вот да покаже дали спадът на ГЕРБ под 10% е временен ефект от конкретната кампания и липсата на собствен кандидат, или сигнал за по-трайна промяна в електоралната подкрепа. Само парламентарни избори биха дали пряко сравним резултат за партията.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:05 21.10.2026
2 И тва
Коментиран от #9
17:06 21.10.2026
3 амиии
Коментиран от #20
17:07 21.10.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз нямам познат, който някога е гласувал за Шайката, а 15г все печелеха. Как става тая работа?
17:09 21.10.2026
5 Кина
Коментиран от #23, #31
17:10 21.10.2026
6 Фейк - либераст
що не ходиш да си копаш гергините, че народът от тебе отдавна повръща?
17:10 21.10.2026
7 Без майтап
17:12 21.10.2026
8 Я, така ли?
17:12 21.10.2026
9 Прав си!
До коментар #2 от "И тва":Време е Борисов да влезе в затвора. Мястото на крадците е там.
17:13 21.10.2026
10 Ами нали те
17:13 21.10.2026
11 Значи така
17:14 21.10.2026
12 Ончо
17:14 21.10.2026
13 Време дойде
17:14 21.10.2026
14 маке
17:15 21.10.2026
15 Читател
17:15 21.10.2026
16 Статистик
17:16 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хелоуин
Коментиран от #21
17:17 21.10.2026
19 народа
17:20 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
До коментар #18 от "Хелоуин":то и СЛАВИ ЧЕГЪРТАШЕ АМА КЪДЕ Е ХАХАХАХА
17:23 21.10.2026
22 Томоф
Коментиран от #37
17:24 21.10.2026
23 Анонимен
До коментар #5 от "Кина":ОЛИГАРСИТЕ ВСИЧКИТЕ СА С РАДЕВ ЗАЕДНО ГРАБЯТ
17:24 21.10.2026
24 логично
17:24 21.10.2026
25 Оня под Коня
Те говореха за свобода и келепир,
Рисуваха хоризонти, светъл път.
Но на края само, дърдорене,
А в джобовете на народа пари няма.
Обещаваха: „Ще строим нов живот, за кеф, за рехат, за всички нас“.
Но къде изчезнаха милионите тогава?
Остана само лозунг, празен успех.
А народът чакаше, вярваше в думите,
Докато цифрите в докладите се стопяваха като дим.
Остана една проста, горчива истина:
Някой си построи замъци, а за народа среден пръст.
17:26 21.10.2026
26 Урсулите:
За първи път Социологическите агенции отчитат толкова ниска подкрепа за партията на Борисов, а още по-Трогателното е, че ПП на Кокорчо вече я Изпреварва!
ЕНП е сериозно загрижена за борисоФ и ОПГ Групировката ГЕРБ, която е част от тях!
Коментиран от #49
17:26 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бисер
17:28 21.10.2026
29 Оня под Коня
17:29 21.10.2026
30 Оня под Коня
17:31 21.10.2026
31 Капейчо
До коментар #5 от "Кина":В София няма как да стане. А с автобуси от провинцията знаем какво се получава. В София Боко, Шиши и Румбата нямат шанс.
17:31 21.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Миле
17:34 21.10.2026
34 Точен
17:34 21.10.2026
35 Томито Дончев:
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и Крадливата му Групировка ГЕРБ.
След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!
17:35 21.10.2026
36 Горски
17:37 21.10.2026
37 Гюров
До коментар #22 от "Томоф":е толкова назад, че не знам дали до балотаж ще докара, камо ли да спечели.
17:37 21.10.2026
38 Иван Иванов
Има и читави хора,които по силата на обстоятелствата са прогресирали благодарение на ГЕРБ (такива винаги е имало и ще има) ще си намерят мястото.
17:38 21.10.2026
39 Що не пишете че ПБ на мунчо
ОСТАВКА
Коментиран от #43
17:39 21.10.2026
40 така и не разбрах
17:40 21.10.2026
41 Амнести Интернешънъл
Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
Схемата е една и съща. Репресии.
Овладява прокуратурата по места.
Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.
Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
А и за съжаление вече няма полезен ход.
Коментиран от #52
17:40 21.10.2026
42 мдааа
17:41 21.10.2026
43 Вярно се оказа
До коментар #39 от "Що не пишете че ПБ на мунчо":Ето точните данни...преди 6 месеца за ПБ 44.6% а сега 32%
17:43 21.10.2026
44 ШЕФА
Коментиран от #46
17:43 21.10.2026
45 Артилерист
Коментиран от #48
17:43 21.10.2026
46 Анонимен
До коментар #44 от "ШЕФА":До 44 и 45 КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ЧЕ ПОСТОЯННО РОЗПРОСТРАНЯВАТЕ КЛЕВЕТИ ЛЪЖИ ПРОСТОТИИ ХАХАХАХА
17:45 21.10.2026
47 Коста
17:45 21.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Анонимен
До коментар #26 от "Урсулите:":Колко жалки лъжи на радевите слуги хахахаха
17:47 21.10.2026
50 барем да падна под 10%
и тва е нещо
миряните им взеха да изтрезняват и да се озъбват с тва евро
как заплатките им намаляха на две
17:47 21.10.2026
51 Сачевица:
Няма ги вече Скъпо платените социолози, които ни Шментеха, че имаш 6О% одобрение,
Няма ги вече верните хора в местната власт, които плашеха всички, че без ГЕРБ загиваме,
Нама го вече Червения домат росен желязкоф, който в Костинброд ти печаташе по
5ОО ООО Фалщиви бюлетини в полза на ГЕРБ и така винаги беше Първа политическа сила
и "биеше" всички на изборите.
Меда Свърши Боко! Сега следва Жилото и дано по-скоро да стане това!
17:47 21.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Джжoжoo пaaааацццyyууллaaaa👋😁💯👈
Победа💯👋👌
Коментиран от #57, #58
17:50 21.10.2026
54 Откога разправям,
От поне две години!
Борисов допусна много грешки.
А с постановката протести - оставка- избори - Радев на власт направо съсипа ГЕРБ.
17:50 21.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Румен
17:57 21.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Евгени от Алфапласт
18:03 21.10.2026
61 НЕМА КИНТИ
18:10 21.10.2026
62 Хаха
18:14 21.10.2026
63 Мадуро
18:16 21.10.2026
64 процентен
18:16 21.10.2026
65 Разплата
18:25 21.10.2026
66 Мутрите на боклука
18:39 21.10.2026