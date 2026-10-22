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22 октомври 1721 г. Русия става империя

22 октомври 1721 г. Русия става империя

22 Октомври, 2026 04:10 617 76

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Петър I остава като един от най-великите императори в руската история

22 октомври 1721 г. Русия става империя - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 22 октомври 1721 г. Русия става империя. Цар Петър I е обявен за император. Минали са 39 години от 18 август 1682 година, когато Петър I, един от най-добрите владетели на руската държава, се възкачва на руския престол. По време на своето управление той създава Руската империя и се провъзгласява за първия руски император.

Петър I е първият император от династията Романови, а неговата политика допринася за развитието на Русия през 18.век. Той разширява териториите на руската държава и започва модернизация в страната. Петър I е повлиян от европейската култура и извършва редица реформи в областта на държавното устройство.

Петър I е роден на 9 юни 1672 година. Той е най-малкият син на цар Алексей Романов, припомня сайтът Русофили. Петър I е дете от втория брак на царя с Наталия Наришкина. Цар Алексей има 13 деца от първия си брак, но само двама от синовете му успяват да го надживеят. След смъртта на руския цар, започва борба за власт между родовете на двете му съпруги. Накрая се стига до решение царската корона да се наследи от двама души. През 1682 година Петър I се възкачва на престола заедно със своя по-голям брат – Иван V. Той е син на цар Алексей от първата му съпруга. Двамата управляват заедно до 1696 година, когато Иван V се оттегля заради влошеното си здравословно състояние. Тъй като Петър I е само на 10 години, когато наследява царската титла, затова до навършване на пълнолетие, негов регент става майка му – Наталия Наришкина. Младият руски цар израства в предградие на Москва и получава образование от известни европейски учени. Малко преди да навърши 18 години, по съвет на своята майка, сключва брак с болярката Евдокия Лопухина. Техните взаимоотношения още в началото се влошават и през 1699 година бракът им е разтрогнат.

След официалното встъпване в длъжност, Петър I насочва усилията си към продължителната война с Кримското ханство. През първите години от своето управление, той се стреми да разшири морските граници на Русия. Дотогава единствената морска граница на руската държава е град Архангелск, който се намира близо до Бяло море. Петър I иска разрастване на държавата до Балтийско море и осигуряване на излаз до Азовско море. За да превземе териториите до Азовско море, руският цар трябва да завладее крепостта Азов, която е под влияние на Османската империя. През 1696 година той организира близо 40-хилядна армия и флота, за да извърши обсада над крепостта. След продължителни бойни сражения, на 19 юли 1696 година войските в крепостта се предават и Русия се сдобива с територии до южните морета. Петър I осъзнава силата на флота и след обсадата на Азов, започва изграждането на нови кораби. Според руския владетел за изграждането на флот и постигането на нова организация в армията са нужни съветите на чуждестранни специалисти. Това е причината той да изпрати на обучение в Европа млади руски дворяни.

Петър I е бил привърженик на европейската култура. Това е причината през 1697 година да замине заедно с част от своите съветници за Европа. В продължение на 15 месеца той обикаля различни европейски държави и се запознава с тяхната местна култура. Основната цел на това пътуване е да привлече съюзници в евентуален сблъсък срещу Османската империя. Междувременно руският цар е впечатлен от развитието на технологиите и военното дело в европейските страни. През 1698 година Петър I е принуден да се върне в Москва заради разрастващите се размирици в града. Причината за избухването на местното въстание е заговор на сестра му София. Тя се съюзява със стрелци от армията и цели свалянето на Петър I от престола. Руският цар научава плановете на сестра си и заповядва да бъде заточена в манастир. След като се прибира в Русия, той осъжда на смърт над 800 стрелци от своята армия. След потушаването на въстанието, Петър I решава да промени строгите руски традиции и да наложи западноевропейски обичаи. Издава се заповед, която гласи, че неговите служители трябва да премахнат брадите си и да носят европейско облекло. Той сменя руския календар, при който дните започват да се броят от 1 септември, с Юлиански календар. Създава армия по западен образец, като военният чин вече не се предава от поколение на поколение, а се получава заради военни заслуги. Продължава изграждането на флота, като се стреми да превърне Русия в световна морска сила.

През 1699 година, по идея на Петър I, е създаден така нареченият Северен съюз. В него се включват Русия, Дания, Саксония и Полша. Северният съюз се обединява срещу шведския крал Карл XII. Целта на Петър I е да осигури излаз на Русия на Балтийско море. Тъй като руската държава не може да си позволи да воюва на два фронта, затова през 1700 година руският цар отива в Константинопол и сключва мирен договор с Османската империя. Споразумението за мир продължава 30 години. Първоначално руската армия влиза неуверено в бойни сражения с шведския крал, но в последствие руските сили нарастват. През 1702 година, войските на Петър I превземат крепостта Нотебург, а през пролетта на 1703 година завладяват крепостта Ниеншанц, близо до река Нева. Руският владетел е впечатлен от този район и издава заповед да се построи нов град. Така започва строителството на Санкт Петербург. По време на изграждането на новия град, Петър I се запознава с литовката Марта Скавронска. През 1707 година той сключва брак с нея и тя променя името си на Екатерина I. Междувременно руската армия превзема Нарва и Дерпт, като така си осигурява достъп до районите в Източна Прибалтика. Войната със Северния съюз приключва през 1721 година, когато е подписан мирен договор между Русия и Швеция. Руската държава получава Ингрия, Естония, Ливония и голяма част от Карелия. Тогава Петър I провъзгласява Русия за империя, а самият той се определя като император.

След приключването на войната, руският император продължава да извършва редица реформи в страната. Той провъзгласява за столица на руската държава Санкт Петербург, въвежда нов шрифт на кирилица и премахва длъжността патриарх. На негово място създава Светия синод, който се ръководи от императора. В последните години от своя живот, Петър I прави една от най-големите реформи в Русия. Той приема закон, който гласи, че монархът има право сам да определи кой ще го наследи.

Руският император умира на 8 февруари 1725 година. След смъртта му, наследник на престола става неговата съпруга – Екатерина I. Петър I остава като един от най-великите императори в руската история.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Санкций

    65 43 Отговор
    Русия на два океана и три морета и България на три ракии и две мезета.

    Коментиран от #65

    04:31 22.10.2022

  • 3 Рико

    63 101 Отговор
    Погледнете годината. На какво империя? В онези години на кого са му изпотрябвали ледове и блата. Страшната империя! То и камиларите в пустинята имат империя, я колко е територия. Още от стари времена, качественият човешки материал е заселил добрите климатично земи, а по-некачественият е изтласкан във фризера и в пустинята.

    Коментиран от #51

    04:35 22.10.2022

  • 4 Рико

    65 93 Отговор
    " Петър I остава като един от най-великите императори в руската история." Той не е смятал руснаците за човеци! От бедняцити до болярите, за хора не ги е броил. Това пише ли го в историята? Руснаците пък и се гордеят с него! Нещастници.

    Коментиран от #22, #23, #26

    04:40 22.10.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    18 11 Отговор

    До коментар #7 от "даЕбаТBоита мамаГpозна":

    БЛАГОДАРНОСТА не е подмазване МОЛЯ

    04:50 22.10.2022

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "психологията ли е":

    НО ВИЕ стамат обиждате по ФОРУМИТЕ но си е за ВАША сметка даже попържва в пост 7

    04:56 22.10.2022

  • 13 САТЪРА НА ХАНА

    30 14 Отговор
    БЪЛГАРКАТА НАТАЛИЯ НАРИШКИНА
    ... ВОЛЖКАТА БЪЛГАРКА МАЙКА НА ШЕТЪР ВЕЛИКИ
    ...
    500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО-ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
    Альфред Хасанович Халиков

    05:09 22.10.2022

  • 14 Чий

    57 25 Отговор
    е Крим козяци продажни?

    Коментиран от #16

    05:09 22.10.2022

  • 15 САТЪРА НА ХАНА

    72 28 Отговор
    ХЕХЕ ,
    УКРАЙНЦИТЕ СЕ ЗАКАНИХА ДА ВЪРНАТ РУСИЯ
    В 18 ВЕК
    .... АМИ ЧЕ ТО ТОГАВА И ПОЛША Е БИЛА РУСКА :))

    Коментиран от #19, #21

    05:18 22.10.2022

  • 16 Наш

    39 38 Отговор

    До коментар #14 от "Чий":

    По тази логика Крим е български русоробе, от Кубратова България, чрез кримското ханство, което е наследник на Стара Велика и Волжска България.

    Коментиран от #17

    05:49 22.10.2022

  • 17 Не позна

    14 14 Отговор

    До коментар #16 от "Наш":

    Пробвай пак! Ние трудно, ако се пшолзва онуй на раминете!

    Коментиран от #30

    06:06 22.10.2022

  • 18 Преподобна Стойна

    32 49 Отговор
    22 декември 2022 Рухва Руската империя на Злото!

    06:39 22.10.2022

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рус

    25 34 Отговор
    Путин тъй не Петър I, тъй Адолф II.

    06:46 22.10.2022

  • 21 Хана на сатъра

    23 45 Отговор

    До коментар #15 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Човека се е объркал бе! Те рашистите не са стигнали още до 18ти век. Не ги ли виждаш колко са изостанали, че чак и главите им криви. Какъв 18ти век, те са много по-назад!

    06:47 22.10.2022

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 деградация

    34 34 Отговор
    Сега имат цар Потлер I КГБ джудже домогнало се до такива висоти незнайно как.

    07:15 22.10.2022

  • 25 И те така

    33 4 Отговор
    Истината е тази . Конфюрстите на централна Европа подпомагат въздигането на Русия - Без Франция . За да може да се противопостави на огромната Османска Империя , която в този момент е основна тяхна заплаха. На Русия в този момент хич не и е до войни , тя си има достатъчно много проблеми , но след продължителни настоявания , и подпомагане руската модернизация във всички сфери , руснаците кандисват , и отесняват Османската Империя в Черно Море . Като показателен факт може да се посочи , че в обсадата на Азов , никоя държава не помага на Османската Империя . За сравнение Кримската Война Всички империи помагат на Турция , тогава пък се спира ,нарастването на влиянието на Русия.

    07:29 22.10.2022

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русь

    29 26 Отговор
    Русия винаги е била империя. Такава територия няма даже и Китай, заедно с Индия.

    Коментиран от #40, #72

    08:27 22.10.2022

  • 29 Иван

    34 19 Отговор
    През 1783 г. признаването на независимостта на Съединените американски щати от Британското кралство.
    До тогава са били британски колонии.
    През 1721 г. Русия става империя.
    Когато Русия е станала империя САЩ не са съществували като държава, историческата рулетка се завърта и нещата ще се върнат в изходно положение.

    Коментиран от #31

    08:48 22.10.2022

  • 30 Историчар

    31 26 Отговор

    До коментар #17 от "Не позна":

    Като не си чел нищо по история така ще кажеш. Крим е бил чие ли не владение. Така че по сбърканата русоробска логика и ние българите, може да имаме претенции за него. А че ушанките са подложили на геноцид и изселване коренното му население от кримски татари, нещо да си чул? Тия руснаци, които живеят там са привнесени ушанки от Сибир преди няколко поколения.

    Коментиран от #37, #53, #61

    08:51 22.10.2022

  • 31 Кирил

    19 2 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от I век. От X век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя, просъществувала до 1806 г. През XVI век северната част на Германия става център на Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след победата във Френско-пруската война през 1871 г.

    08:56 22.10.2022

  • 32 Дзверцов

    18 17 Отговор
    По имперски и до днес. Както се вижда исторически назад във времето Русия постига своето по план.

    09:19 22.10.2022

  • 33 Гаглей

    24 21 Отговор
    300 години след това става кочина

    09:26 22.10.2022

  • 34 истината е че

    21 16 Отговор
    НЕ Е ИМАЛО украйна тогава .от къде е този зеленски

    Коментиран от #36

    09:43 22.10.2022

  • 35 Така

    7 11 Отговор
    Сегашна Русия е СССР

    09:59 22.10.2022

  • 36 Глупенски

    24 18 Отговор

    До коментар #34 от "истината е че":

    Истината е че до тогава Русия се е наричала Московия, Петър 1 я прекръства на Русия. А Киевска Рус чийто наследница е Украйна е много по стара държава, завладяна и унищожена от Монголите. Анадънму?

    Коментиран от #54

    10:15 22.10.2022

  • 37 Рико

    20 23 Отговор

    До коментар #30 от "Историчар":

    Ще взема повод да разкажа нещо, което не е широко известно. Маршал Кутузов воюва срещу Наполеон. До метежа 1917, негов пряк потомък (също с фамилията Кутузов) е губернатор на Крим. Спасява се във ... Франция! Французите спасяват един Кутузов от ... руснаците. Цялата руска история е фарс. Кървав.

    Коментиран от #47

    12:24 22.10.2022

  • 38 За мишките и хората

    14 18 Отговор
    Тази статия за повдигане на гордостта на родните москвофили ли сте я пуснали? Към данните на Глупенски ще добавя, че московитите не са имали никакво намерение да се наричат руснаци, тъй като властващият по земите на днешна централна и източна Украйна Хетманат (държавно сформирование, носещо официалното име Вийско Запорижске) си е имало собствено управление. Загубата на шведите и казаците във Великата Северна война дава повод на Петър да превърне украинските земи в автономна област. Тогава един украински поп предател (Феофан Прокопович) му очертава цялата стратегия за изграждане на мита "Русия" като наследничка на Рус (със столица Киев) и Трети Рим.
    Днешната РФ е изградила цялото си съществуване върху един мит, който даже не е измислен от тях самите.

    Коментиран от #43

    10:52 23.10.2022

  • 39 Русия винаги

    14 18 Отговор
    е била империя и ще бъде!

    12:27 24.10.2022

  • 40 Гост3

    15 17 Отговор

    До коментар #28 от "Русь":

    Да.прав си.империя с крепостни селяни.та и до сега,опа май беше феодализъм .

    20:29 25.10.2022

  • 41 Интересно

    10 14 Отговор
    Умрял на 53 години... Тия руснаци нямат ген...

    04:39 22.10.2025

  • 42 Артилерист

    17 9 Отговор
    Велик цар, велик император, велик реформатор! Шибал е с нагайката, скубал е брадите на мазниците в двора си и ги заменял с предани на Русия и делата й способни хора. Вечна му памет!

    04:42 22.10.2025

  • 43 Това

    8 8 Отговор

    До коментар #38 от "За мишките и хората":

    някой от послушниците на сегашната хунта ли ти го написа или ти сам го съчини по заръка на МВФ. Не е изключено и да си имал контакт с някой от "експертите" на този американски фонд, които съчиниха програмите за българското училище.

    04:54 22.10.2025

  • 44 Ксанибa

    9 14 Отговор
    И Днепропетровск е кръстен на него! И няма в т.нар. окраина нещо, което да не е руско!!

    04:57 22.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Копейка

    14 12 Отговор
    Продължаваме да сме империя на злото

    05:05 22.10.2025

  • 47 И добре, че

    9 9 Отговор

    До коментар #37 от "Рико":

    се намери точно ти да оправиш всичкия фарс на руската история. Някой американец не е ли имало да подскаже, кое как да стане на руснаците или те още никакви ги нямало на световната карта.

    05:07 22.10.2025

  • 48 Zахарова

    12 7 Отговор
    Хайде да си лягате вече мишки мои. Ще тровим света,както сме го правили досега,споко

    05:15 22.10.2025

  • 49 Румен Решетников

    11 8 Отговор
    Факти, това кой го интересува?
    Като сте почнали, избройте и другите европейски държави, които са били империи, включително двете български такива!!!

    05:52 22.10.2025

  • 50 болгаринь..

    10 12 Отговор
    Слава на великая русимперии..дето запази вярата,писмеността и християнството на б-я..

    06:48 22.10.2025

  • 51 Швед

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рико":

    Я по-полека, а!
    Май се поувлече малко?

    Коментиран от #52

    07:18 22.10.2025

  • 52 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Швед":

    Коментара е 22.10.2022

    07:44 22.10.2025

  • 53 мушмул

    9 7 Отговор

    До коментар #30 от "Историчар":

    "геноцид и изселване коренното му население от кримски татари, нещо да си чул". По време на империята е нямало такова нещо! По времето на Сталин да, но излизаш от темата! А и не споменаваш колаброционизма на т.н. местни! Ми малко им е било, като са взели страната на нацитата! И като споменаваш местни, къде ли са местните укри по това време? А русите там ги е имало още от времето на Екатерина.

    07:52 22.10.2025

  • 54 Мишел

    15 6 Отговор

    До коментар #36 от "Глупенски":

    Киевска Рус е една от столиците на Русия (България е имала над 15 столици преди София и никога не е била Македония). Историята не знае нито една война през вековете на държава Украйна с други европейски държави само защото Украйна не е съществувала. Украйна се появява чак 1917 г.

    Коментиран от #58

    07:54 22.10.2025

  • 55 Путинистче идиотче

    6 12 Отговор
    Що невинни хора е избил императора за да стане Русия империя....

    07:55 22.10.2025

  • 56 пешо

    10 12 Отговор
    По случай празника ракети Сторм Шадоу унищожиха химическия завод в Брянск, преодолявайки 100% руската ПВО. Честито!

    08:28 22.10.2025

  • 57 Никой

    8 9 Отговор
    Има полза от това като период, Русия има над 200 и повече години като държавност.

    Дипломацията им е също на ниво.

    Медицина, наука и изкуство имат.

    08:35 22.10.2025

  • 58 смотань бандерець..

    6 6 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    Слава ленину..что он сделал..таа бандерска изкуствена държава,дето сега разказа играта на урсулците

    09:53 22.10.2025

  • 59 Невяна

    7 5 Отговор
    Оказва се, че руснаците са освободили и украинците от турско робство.

    10:07 22.10.2025

  • 60 Д,мин

    8 2 Отговор
    "...затова през 1700 година руският цар отива в Константинопол и сключва мирен договор с Османската империя", ми не! Руския император никога не е бил в Константинопол! На сключване на договора от руска страна са присъствали-Емилян Украинцев и Иван Чередеев!

    10:34 22.10.2025

  • 61 Далеч преди

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "Историчар":

    Татарите не са местното население в Крим , а последните навлеци от 13-14-ти век. Крим е населяван от скити,гърци, славяни,прабългари далеч,далеч преди да дофтасат тия номади.

    10:35 22.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хмммм

    1 2 Отговор
    Винаги е била

    15:33 22.10.2025

  • 65 България на

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Санкций":

    дъното на три морета.

    15:59 22.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Според мен е

    0 0 Отговор
    Йоан грозни римлянина рустик

    00:12 23.10.2025

  • 69 Несиси пил хапчето

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Българин от Русе":

    В виртуалната ти киевска рус отдавна няма руси , ако знаеш въобще какво означава тази дума и титла

    00:19 23.10.2025

  • 70 ОТЛИЧНИК

    2 3 Отговор
    И сега има император , но той се подготвя за ХАГА.

    00:53 23.10.2025

  • 71 Рушкофилите

    0 2 Отговор
    отново прикриват умишлено исторически факти. Петър е пътувал в Европа тайно под друго име като шпионин. А не просто пътувал.

    14:15 23.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Троян

    2 0 Отговор
    Имам си моя лична империя две морски свинчета, папагал, жената е гъркиня а синчето се прави на англичанин колатя ме е японска. Обаче аз съм имрератора. ;)))

    04:32 22.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

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