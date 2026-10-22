На 22 октомври 1721 г. Русия става империя. Цар Петър I е обявен за император. Минали са 39 години от 18 август 1682 година, когато Петър I, един от най-добрите владетели на руската държава, се възкачва на руския престол. По време на своето управление той създава Руската империя и се провъзгласява за първия руски император.
Петър I е първият император от династията Романови, а неговата политика допринася за развитието на Русия през 18.век. Той разширява териториите на руската държава и започва модернизация в страната. Петър I е повлиян от европейската култура и извършва редица реформи в областта на държавното устройство.
Петър I е роден на 9 юни 1672 година. Той е най-малкият син на цар Алексей Романов, припомня сайтът Русофили. Петър I е дете от втория брак на царя с Наталия Наришкина. Цар Алексей има 13 деца от първия си брак, но само двама от синовете му успяват да го надживеят. След смъртта на руския цар, започва борба за власт между родовете на двете му съпруги. Накрая се стига до решение царската корона да се наследи от двама души. През 1682 година Петър I се възкачва на престола заедно със своя по-голям брат – Иван V. Той е син на цар Алексей от първата му съпруга. Двамата управляват заедно до 1696 година, когато Иван V се оттегля заради влошеното си здравословно състояние. Тъй като Петър I е само на 10 години, когато наследява царската титла, затова до навършване на пълнолетие, негов регент става майка му – Наталия Наришкина. Младият руски цар израства в предградие на Москва и получава образование от известни европейски учени. Малко преди да навърши 18 години, по съвет на своята майка, сключва брак с болярката Евдокия Лопухина. Техните взаимоотношения още в началото се влошават и през 1699 година бракът им е разтрогнат.
След официалното встъпване в длъжност, Петър I насочва усилията си към продължителната война с Кримското ханство. През първите години от своето управление, той се стреми да разшири морските граници на Русия. Дотогава единствената морска граница на руската държава е град Архангелск, който се намира близо до Бяло море. Петър I иска разрастване на държавата до Балтийско море и осигуряване на излаз до Азовско море. За да превземе териториите до Азовско море, руският цар трябва да завладее крепостта Азов, която е под влияние на Османската империя. През 1696 година той организира близо 40-хилядна армия и флота, за да извърши обсада над крепостта. След продължителни бойни сражения, на 19 юли 1696 година войските в крепостта се предават и Русия се сдобива с територии до южните морета. Петър I осъзнава силата на флота и след обсадата на Азов, започва изграждането на нови кораби. Според руския владетел за изграждането на флот и постигането на нова организация в армията са нужни съветите на чуждестранни специалисти. Това е причината той да изпрати на обучение в Европа млади руски дворяни.
Петър I е бил привърженик на европейската култура. Това е причината през 1697 година да замине заедно с част от своите съветници за Европа. В продължение на 15 месеца той обикаля различни европейски държави и се запознава с тяхната местна култура. Основната цел на това пътуване е да привлече съюзници в евентуален сблъсък срещу Османската империя. Междувременно руският цар е впечатлен от развитието на технологиите и военното дело в европейските страни. През 1698 година Петър I е принуден да се върне в Москва заради разрастващите се размирици в града. Причината за избухването на местното въстание е заговор на сестра му София. Тя се съюзява със стрелци от армията и цели свалянето на Петър I от престола. Руският цар научава плановете на сестра си и заповядва да бъде заточена в манастир. След като се прибира в Русия, той осъжда на смърт над 800 стрелци от своята армия. След потушаването на въстанието, Петър I решава да промени строгите руски традиции и да наложи западноевропейски обичаи. Издава се заповед, която гласи, че неговите служители трябва да премахнат брадите си и да носят европейско облекло. Той сменя руския календар, при който дните започват да се броят от 1 септември, с Юлиански календар. Създава армия по западен образец, като военният чин вече не се предава от поколение на поколение, а се получава заради военни заслуги. Продължава изграждането на флота, като се стреми да превърне Русия в световна морска сила.
През 1699 година, по идея на Петър I, е създаден така нареченият Северен съюз. В него се включват Русия, Дания, Саксония и Полша. Северният съюз се обединява срещу шведския крал Карл XII. Целта на Петър I е да осигури излаз на Русия на Балтийско море. Тъй като руската държава не може да си позволи да воюва на два фронта, затова през 1700 година руският цар отива в Константинопол и сключва мирен договор с Османската империя. Споразумението за мир продължава 30 години. Първоначално руската армия влиза неуверено в бойни сражения с шведския крал, но в последствие руските сили нарастват. През 1702 година, войските на Петър I превземат крепостта Нотебург, а през пролетта на 1703 година завладяват крепостта Ниеншанц, близо до река Нева. Руският владетел е впечатлен от този район и издава заповед да се построи нов град. Така започва строителството на Санкт Петербург. По време на изграждането на новия град, Петър I се запознава с литовката Марта Скавронска. През 1707 година той сключва брак с нея и тя променя името си на Екатерина I. Междувременно руската армия превзема Нарва и Дерпт, като така си осигурява достъп до районите в Източна Прибалтика. Войната със Северния съюз приключва през 1721 година, когато е подписан мирен договор между Русия и Швеция. Руската държава получава Ингрия, Естония, Ливония и голяма част от Карелия. Тогава Петър I провъзгласява Русия за империя, а самият той се определя като император.
След приключването на войната, руският император продължава да извършва редица реформи в страната. Той провъзгласява за столица на руската държава Санкт Петербург, въвежда нов шрифт на кирилица и премахва длъжността патриарх. На негово място създава Светия синод, който се ръководи от императора. В последните години от своя живот, Петър I прави една от най-големите реформи в Русия. Той приема закон, който гласи, че монархът има право сам да определи кой ще го наследи.
Руският император умира на 8 февруари 1725 година. След смъртта му, наследник на престола става неговата съпруга – Екатерина I. Петър I остава като един от най-великите императори в руската история.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Санкций
Коментиран от #65
04:31 22.10.2022
3 Рико
Коментиран от #51
04:35 22.10.2022
4 Рико
Коментиран от #22, #23, #26
04:40 22.10.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "даЕбаТBоита мамаГpозна":БЛАГОДАРНОСТА не е подмазване МОЛЯ
04:50 22.10.2022
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #10 от "психологията ли е":НО ВИЕ стамат обиждате по ФОРУМИТЕ но си е за ВАША сметка даже попържва в пост 7
04:56 22.10.2022
13 САТЪРА НА ХАНА
... ВОЛЖКАТА БЪЛГАРКА МАЙКА НА ШЕТЪР ВЕЛИКИ
...
500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО-ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Альфред Хасанович Халиков
05:09 22.10.2022
14 Чий
Коментиран от #16
05:09 22.10.2022
15 САТЪРА НА ХАНА
УКРАЙНЦИТЕ СЕ ЗАКАНИХА ДА ВЪРНАТ РУСИЯ
В 18 ВЕК
.... АМИ ЧЕ ТО ТОГАВА И ПОЛША Е БИЛА РУСКА :))
Коментиран от #19, #21
05:18 22.10.2022
16 Наш
До коментар #14 от "Чий":По тази логика Крим е български русоробе, от Кубратова България, чрез кримското ханство, което е наследник на Стара Велика и Волжска България.
Коментиран от #17
05:49 22.10.2022
17 Не позна
До коментар #16 от "Наш":Пробвай пак! Ние трудно, ако се пшолзва онуй на раминете!
Коментиран от #30
06:06 22.10.2022
18 Преподобна Стойна
06:39 22.10.2022
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Рус
06:46 22.10.2022
21 Хана на сатъра
До коментар #15 от "САТЪРА НА ХАНА":Човека се е объркал бе! Те рашистите не са стигнали още до 18ти век. Не ги ли виждаш колко са изостанали, че чак и главите им криви. Какъв 18ти век, те са много по-назад!
06:47 22.10.2022
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 деградация
07:15 22.10.2022
25 И те така
07:29 22.10.2022
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Русь
Коментиран от #40, #72
08:27 22.10.2022
29 Иван
До тогава са били британски колонии.
През 1721 г. Русия става империя.
Когато Русия е станала империя САЩ не са съществували като държава, историческата рулетка се завърта и нещата ще се върнат в изходно положение.
Коментиран от #31
08:48 22.10.2022
30 Историчар
До коментар #17 от "Не позна":Като не си чел нищо по история така ще кажеш. Крим е бил чие ли не владение. Така че по сбърканата русоробска логика и ние българите, може да имаме претенции за него. А че ушанките са подложили на геноцид и изселване коренното му население от кримски татари, нещо да си чул? Тия руснаци, които живеят там са привнесени ушанки от Сибир преди няколко поколения.
Коментиран от #37, #53, #61
08:51 22.10.2022
31 Кирил
До коментар #29 от "Иван":Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от I век. От X век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя, просъществувала до 1806 г. През XVI век северната част на Германия става център на Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след победата във Френско-пруската война през 1871 г.
08:56 22.10.2022
32 Дзверцов
09:19 22.10.2022
33 Гаглей
09:26 22.10.2022
34 истината е че
Коментиран от #36
09:43 22.10.2022
35 Така
09:59 22.10.2022
36 Глупенски
До коментар #34 от "истината е че":Истината е че до тогава Русия се е наричала Московия, Петър 1 я прекръства на Русия. А Киевска Рус чийто наследница е Украйна е много по стара държава, завладяна и унищожена от Монголите. Анадънму?
Коментиран от #54
10:15 22.10.2022
37 Рико
До коментар #30 от "Историчар":Ще взема повод да разкажа нещо, което не е широко известно. Маршал Кутузов воюва срещу Наполеон. До метежа 1917, негов пряк потомък (също с фамилията Кутузов) е губернатор на Крим. Спасява се във ... Франция! Французите спасяват един Кутузов от ... руснаците. Цялата руска история е фарс. Кървав.
Коментиран от #47
12:24 22.10.2022
38 За мишките и хората
Днешната РФ е изградила цялото си съществуване върху един мит, който даже не е измислен от тях самите.
Коментиран от #43
10:52 23.10.2022
39 Русия винаги
12:27 24.10.2022
40 Гост3
До коментар #28 от "Русь":Да.прав си.империя с крепостни селяни.та и до сега,опа май беше феодализъм .
20:29 25.10.2022
41 Интересно
04:39 22.10.2025
42 Артилерист
04:42 22.10.2025
43 Това
До коментар #38 от "За мишките и хората":някой от послушниците на сегашната хунта ли ти го написа или ти сам го съчини по заръка на МВФ. Не е изключено и да си имал контакт с някой от "експертите" на този американски фонд, които съчиниха програмите за българското училище.
04:54 22.10.2025
44 Ксанибa
04:57 22.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Копейка
05:05 22.10.2025
47 И добре, че
До коментар #37 от "Рико":се намери точно ти да оправиш всичкия фарс на руската история. Някой американец не е ли имало да подскаже, кое как да стане на руснаците или те още никакви ги нямало на световната карта.
05:07 22.10.2025
48 Zахарова
05:15 22.10.2025
49 Румен Решетников
Като сте почнали, избройте и другите европейски държави, които са били империи, включително двете български такива!!!
05:52 22.10.2025
50 болгаринь..
06:48 22.10.2025
51 Швед
До коментар #3 от "Рико":Я по-полека, а!
Май се поувлече малко?
Коментиран от #52
07:18 22.10.2025
52 Абе
До коментар #51 от "Швед":Коментара е 22.10.2022
07:44 22.10.2025
53 мушмул
До коментар #30 от "Историчар":"геноцид и изселване коренното му население от кримски татари, нещо да си чул". По време на империята е нямало такова нещо! По времето на Сталин да, но излизаш от темата! А и не споменаваш колаброционизма на т.н. местни! Ми малко им е било, като са взели страната на нацитата! И като споменаваш местни, къде ли са местните укри по това време? А русите там ги е имало още от времето на Екатерина.
07:52 22.10.2025
54 Мишел
До коментар #36 от "Глупенски":Киевска Рус е една от столиците на Русия (България е имала над 15 столици преди София и никога не е била Македония). Историята не знае нито една война през вековете на държава Украйна с други европейски държави само защото Украйна не е съществувала. Украйна се появява чак 1917 г.
Коментиран от #58
07:54 22.10.2025
55 Путинистче идиотче
07:55 22.10.2025
56 пешо
08:28 22.10.2025
57 Никой
Дипломацията им е също на ниво.
Медицина, наука и изкуство имат.
08:35 22.10.2025
58 смотань бандерець..
До коментар #54 от "Мишел":Слава ленину..что он сделал..таа бандерска изкуствена държава,дето сега разказа играта на урсулците
09:53 22.10.2025
59 Невяна
10:07 22.10.2025
60 Д,мин
10:34 22.10.2025
61 Далеч преди
До коментар #30 от "Историчар":Татарите не са местното население в Крим , а последните навлеци от 13-14-ти век. Крим е населяван от скити,гърци, славяни,прабългари далеч,далеч преди да дофтасат тия номади.
10:35 22.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хмммм
15:33 22.10.2025
65 България на
До коментар #2 от "Санкций":дъното на три морета.
15:59 22.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Според мен е
00:12 23.10.2025
69 Несиси пил хапчето
До коментар #67 от "Българин от Русе":В виртуалната ти киевска рус отдавна няма руси , ако знаеш въобще какво означава тази дума и титла
00:19 23.10.2025
70 ОТЛИЧНИК
00:53 23.10.2025
71 Рушкофилите
14:15 23.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Троян
04:32 22.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.