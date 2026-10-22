"Платени луди" прекъснаха речта на Тръмп на митинг в Южна Каролина

Доналд Тръмп беше прекъсван многократно от протестиращи по време на предизборна реч в Пендълтън, Южна Каролина. Събитието се проведе в арена на територията на университета „Клемсън“ и беше част от кампанията в подкрепа на сенатор Дарлайн Греъм преди междинните избори в Съединените щати.

Според Асошиейтед прес около 10 протестиращи са прекъснали речта през първия половин час. В предоставеното описание на събитието се посочват шест прекъсвания за същия период. Разминаването вероятно се дължи на различно броене на отделните възгласи и групови намеси.

Първите двама демонстранти са се обадили от публиката още в началото на речта и са били изведени от полиция или охрана. „Това винаги се случва точно в най-кулминационните моменти от речта ми“, коментира Тръмп.

Президентът нарече протестиращите „платени“. „Невероятно е. Тези хора са луди. Те се прибират вкъщи, където майките им ще им се скарат“, каза той, докато служителите извеждаха поредния участник.

Протестиращ беше ударен при извеждането

При една от последните намеси се стигна до сблъсък между протестиращ и присъстващ на митинга. Докато охраната извеждаше демонстранта, Тръмп заяви, че той е бил ударен от поддръжник.

„Беше невероятно. Кой беше човекът, който го удари? Той се изправи и — бам — получи удар в главата“, каза Тръмп.

Президентът сравни нападателя с бившия световен шампион по бокс Ивендър Холифийлд, който присъстваше на митинга. Асошиейтед прес съобщи, че след инцидента Тръмп е реагирал с думите „Той беше ударен“, докато протестиращият е бил извеждан от залата.

Тръмп беше в Южна Каролина, за да подкрепи Дарлайн Греъм, която се стреми към пълен мандат в Сената. Тя беше назначена да заеме мястото на покойния си брат Линдзи Греъм и ще се изправи срещу демократката Ани Андрюс на изборите на 3 ноември.

След поредицата от прекъсвания президентът продължи речта си по теми от предизборната кампания и я приключи след около час и половина. Асошиейтед прес отбеляза, че значителна част от изказването е била посветена на обичайните послания на Тръмп, а не конкретно на надпреварата в Южна Каролина.

Източници: apnews.com, foxcarolina.com