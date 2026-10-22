Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
"Платени луди" прекъснаха речта на Тръмп на митинг в Южна Каролина
  Тема: Избори

"Платени луди" прекъснаха речта на Тръмп на митинг в Южна Каролина

22 Октомври, 2026 04:30 812 4

  • доналд тpъмп-
  • южна каролина-
  • протестиращи-
  • дарлайн грeъм-
  • американски избори

Един от протестиращите беше ударен при извеждането му от залата

"Платени луди" прекъснаха речта на Тръмп на митинг в Южна Каролина - 1
Снимкa: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп беше прекъсван многократно от протестиращи по време на предизборна реч в Пендълтън, Южна Каролина. Събитието се проведе в арена на територията на университета „Клемсън“ и беше част от кампанията в подкрепа на сенатор Дарлайн Греъм преди междинните избори в Съединените щати.

Според Асошиейтед прес около 10 протестиращи са прекъснали речта през първия половин час. В предоставеното описание на събитието се посочват шест прекъсвания за същия период. Разминаването вероятно се дължи на различно броене на отделните възгласи и групови намеси.

Първите двама демонстранти са се обадили от публиката още в началото на речта и са били изведени от полиция или охрана. „Това винаги се случва точно в най-кулминационните моменти от речта ми“, коментира Тръмп.

Президентът нарече протестиращите „платени“. „Невероятно е. Тези хора са луди. Те се прибират вкъщи, където майките им ще им се скарат“, каза той, докато служителите извеждаха поредния участник.

Протестиращ беше ударен при извеждането

При една от последните намеси се стигна до сблъсък между протестиращ и присъстващ на митинга. Докато охраната извеждаше демонстранта, Тръмп заяви, че той е бил ударен от поддръжник.

„Беше невероятно. Кой беше човекът, който го удари? Той се изправи и — бам — получи удар в главата“, каза Тръмп.

Президентът сравни нападателя с бившия световен шампион по бокс Ивендър Холифийлд, който присъстваше на митинга. Асошиейтед прес съобщи, че след инцидента Тръмп е реагирал с думите „Той беше ударен“, докато протестиращият е бил извеждан от залата.

Тръмп беше в Южна Каролина, за да подкрепи Дарлайн Греъм, която се стреми към пълен мандат в Сената. Тя беше назначена да заеме мястото на покойния си брат Линдзи Греъм и ще се изправи срещу демократката Ани Андрюс на изборите на 3 ноември.

След поредицата от прекъсвания президентът продължи речта си по теми от предизборната кампания и я приключи след около час и половина. Асошиейтед прес отбеляза, че значителна част от изказването е била посветена на обичайните послания на Тръмп, а не конкретно на надпреварата в Южна Каролина.

Източници: apnews.com, foxcarolina.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг лудите са навсякъде

    3 9 Отговор
    И тук е пълно с платени луди. Глишев и компания държат златния медал.

    04:49 22.10.2026

  • 2 Осъзнаване

    13 1 Отговор
    Дончо вече знае, че губи изборите и реалната си власт.

    04:50 22.10.2026

  • 3 Акана луд

    6 0 Отговор
    нарича другите луди.

    05:38 22.10.2026

  • 4 смях в залата

    6 0 Отговор
    Лудия се оплаква от луди

    05:53 22.10.2026