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Тръмп: САЩ ще правят бизнес с Украйна и Русия след войната
  Тема: Украйна

Тръмп: САЩ ще правят бизнес с Украйна и Русия след войната

25 Октомври, 2026 04:23 603 5

  • доналд тръмп-
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  • войната в украйна

Американският президент не посочи срок за края на конфликта или конкретни сделки. Мелания Тръмп отговори „Ще видим“ на въпрос за възможно посещение в Украйна

Тръмп: САЩ ще правят бизнес с Украйна и Русия след войната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прави бизнес както с Украйна, така и с Русия след края на войната. Той направи коментара си по време на разговор с журналисти, съобщиха „Анадолската агенция“ и украинската медия УНН.

„Разбира се, ще правя бизнес с Украйна и, мисля, с Русия, след като тази война приключи“, каза Тръмп. Изявлението беше в отговор на въпрос, свързан с бъдещите икономически отношения и възможността за инвестиции.

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Американският президент не посочи конкретни сделки, срок за приключване на войната или условия, при които би било възстановено икономическото сътрудничество с Москва. От думите му не следва и че вече е договорен нов бизнес формат между САЩ, Русия и Украйна.

Тръмп свърза бизнеса с края на войната

Тръмп заяви, че би искал Русия и Украйна да постигнат споразумение. Според него след подобна договореност САЩ ще могат да подновят деловите отношения и с двете държави.

Коментарът идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. В публичното си изказване Тръмп не уточни дали има предвид търговия, инвестиции, енергийни проекти или други форми на икономическо сътрудничество.

Мелания Тръмп не потвърди посещение в Украйна

Съпругата на президента Мелания Тръмп също се появи пред журналистите. Попитана дали планират посещение в Украйна, тя отговори кратко: „Ще видим“.

Източници: mobil.aa.com.tr, unn.ua


САЩ
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  • 5 койдазнай

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    Тръмп трябва да каже на Путин, че с варварската си война, прецаква бизнес за трилиони!На времето Хитлер използва реваншизма и желанието за отмъщение, за обединение и мотивация на германското общество, а сега Путин повтаря действията му буквално. Хитлер също е започнал с правата на германците в Судетите, Чехия, Полша и нуждата от зашита на германските интереси. И тогава е имало миротворци, които са настоявали, че ако му се даде, каквото той сега искал, ще се гарантира мир.
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