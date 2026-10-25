Тръмп: САЩ ще правят бизнес с Украйна и Русия след войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прави бизнес както с Украйна, така и с Русия след края на войната. Той направи коментара си по време на разговор с журналисти, съобщиха „Анадолската агенция“ и украинската медия УНН.

„Разбира се, ще правя бизнес с Украйна и, мисля, с Русия, след като тази война приключи“, каза Тръмп. Изявлението беше в отговор на въпрос, свързан с бъдещите икономически отношения и възможността за инвестиции.

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Американският президент не посочи конкретни сделки, срок за приключване на войната или условия, при които би било възстановено икономическото сътрудничество с Москва. От думите му не следва и че вече е договорен нов бизнес формат между САЩ, Русия и Украйна.

Тръмп свърза бизнеса с края на войната

Тръмп заяви, че би искал Русия и Украйна да постигнат споразумение. Според него след подобна договореност САЩ ще могат да подновят деловите отношения и с двете държави.

Коментарът идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. В публичното си изказване Тръмп не уточни дали има предвид търговия, инвестиции, енергийни проекти или други форми на икономическо сътрудничество.

Мелания Тръмп не потвърди посещение в Украйна

Съпругата на президента Мелания Тръмп също се появи пред журналистите. Попитана дали планират посещение в Украйна, тя отговори кратко: „Ще видим“.

Източници: mobil.aa.com.tr, unn.ua